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وزير الخارجية العراقي: بإمكان إيران والسعودية مواصلة المحادثات على مستوى الأجهزة الأمنية
وزير الخارجية العراقي: بإمكان إيران والسعودية مواصلة المحادثات على مستوى الأجهزة الأمنية
أعلن وزير الخارجية العراقي، فؤاد حسين، اليوم الثلاثاء، أن إيران والمملكة العربية السعودية بإمكانهما مواصلة المحادثات في بغداد لتطبيع العلاقات الثنائية المقطوعة... 27.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-27T16:18+0000
2022-09-27T16:18+0000
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الأمم المتحدة - سبوتنيك. وقال حسين في مقابلة له مع وكالة "سبوتنيك" على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة: "عملية التفاوض ستستمر وربما في الجولة المقبلة على مستوى ضباط المخابرات؛ نأمل أن يتغير الوضع بعد المرحلة المقبلة".وفقا لوزير الخارجية العراقي، فقد توصلت الرياض وطهران بالفعل إلى اتفاقات بشأن "نقاط كثيرة"، و"في الوقت الحالي لا تزال مسألة استصواب إجراء مزيد من المناقشات المفتوحة على مستوى وزراء الخارجية مفتوحة".وعُقدت 5 جولات من المحادثات بين مسؤولين إيرانيين وسعوديين في الأشهر الأخيرة في العراق الذي يشترك في حدود مع البلدين.
https://sputnikarabic.ae/20220925/الخارجية-الإيرانية-العراق-مستعد-لاستضافة-جولة-محادثات-جديدة-بين-إيران-والسعودية-1068220555.html
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أخبار العراق اليوم, العراق, العالم العربي, أخبار العالم العربي
أخبار العراق اليوم, العراق, العالم العربي, أخبار العالم العربي

وزير الخارجية العراقي: بإمكان إيران والسعودية مواصلة المحادثات على مستوى الأجهزة الأمنية

16:18 GMT 27.09.2022
© AP Photo / Johanna Geronوزير الخارجية العراقي، فؤاد حسين
وزير الخارجية العراقي، فؤاد حسين - سبوتنيك عربي, 1920, 27.09.2022
© AP Photo / Johanna Geron
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أعلن وزير الخارجية العراقي، فؤاد حسين، اليوم الثلاثاء، أن إيران والمملكة العربية السعودية بإمكانهما مواصلة المحادثات في بغداد لتطبيع العلاقات الثنائية المقطوعة وحل الخلافات على مستوى ضباط المخابرات في البلدين.
الأمم المتحدة - سبوتنيك. وقال حسين في مقابلة له مع وكالة "سبوتنيك" على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة: "عملية التفاوض ستستمر وربما في الجولة المقبلة على مستوى ضباط المخابرات؛ نأمل أن يتغير الوضع بعد المرحلة المقبلة".
وفقا لوزير الخارجية العراقي، فقد توصلت الرياض وطهران بالفعل إلى اتفاقات بشأن "نقاط كثيرة"، و"في الوقت الحالي لا تزال مسألة استصواب إجراء مزيد من المناقشات المفتوحة على مستوى وزراء الخارجية مفتوحة".
حرب بين إيران والسعودية - سبوتنيك عربي, 1920, 25.09.2022
الخارجية الإيرانية: العراق مستعد لاستضافة جولة محادثات جديدة بين إيران والسعودية
25 سبتمبر, 15:36 GMT
وعُقدت 5 جولات من المحادثات بين مسؤولين إيرانيين وسعوديين في الأشهر الأخيرة في العراق الذي يشترك في حدود مع البلدين.
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