عربي
https://sputnikarabic.ae/20220927/وزير-الزراعة-الروسي-صادرات-الحبوب-في-البلاد-تسجل-رقما-تاريخيا-1068313152.html
وزير الزراعة الروسي: صادرات الحبوب في البلاد تسجل رقما تاريخيا
وزير الزراعة الروسي: صادرات الحبوب في البلاد تسجل رقما تاريخيا
قال وزير الزراعة الروسي دميتري باتروشيف، في اجتماع مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين حول مسار العمل الميداني الموسمي، إن روسيا وعلى الرغم من "انخفاض طفيف" في... 27.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-27T12:14+0000
2022-09-27T12:14+0000
روسيا
اقتصاد
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104414/12/1044141205_0:125:2400:1475_1920x0_80_0_0_55d1734346eba6ac9cd08097bf593499.jpg
وقال باتروشيف: "ألاحظ أنه على الرغم من الانخفاض اليسير في وتيرة التجارة الخارجية بسبب ضغوط العقوبات، فإننا نزيد إمدادات الحبوب إلى دول الشرق الأوسط وأفريقيا".وأضاف باتروشيف: "حصادنا مستمر كالمعتاد، وتيرتنا وعوائدنا أعلى من العام الماضي، وفي الوقت الحالي تمت دراسة حوالي 90% من المساحة، وتم بالفعل حصاد حوالي 140 مليون طن من الحبوب، ووفقًا للتوقعات، ففي عام 2022، وكما قلتم، فإن محصول الحبوب بالوزن الصافي سيقترب من 150 مليون طن منها حوالي 100 مليون طن قمح، وها نحن ننتظر رقما قياسيا تاريخيا".
https://sputnikarabic.ae/20220927/تغطية-مباشرة-آخر-أخبار-العملية-العسكرية-الروسية-الخاصة-1068297379.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104414/12/1044141205_134:0:2267:1600_1920x0_80_0_0_ac61374eb34dc4be6053828788dc3845.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
روسيا, اقتصاد
روسيا, اقتصاد

وزير الزراعة الروسي: صادرات الحبوب في البلاد تسجل رقما تاريخيا

12:14 GMT 27.09.2022
© Photo / Ministry of Agriculture of the Russian Federationأعضاء الحكومة الروسية الجديدة - وزير الزراعة الروسي دميتري باتروشيف
أعضاء الحكومة الروسية الجديدة - وزير الزراعة الروسي دميتري باتروشيف - سبوتنيك عربي, 1920, 27.09.2022
© Photo / Ministry of Agriculture of the Russian Federation
تابعنا عبرTelegram
قال وزير الزراعة الروسي دميتري باتروشيف، في اجتماع مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين حول مسار العمل الميداني الموسمي، إن روسيا وعلى الرغم من "انخفاض طفيف" في معدلات التصدير بسبب العقوبات، تزيد إمدادات الحبوب إلى دول الشرق الأوسط وأفريقيا.
وقال باتروشيف: "ألاحظ أنه على الرغم من الانخفاض اليسير في وتيرة التجارة الخارجية بسبب ضغوط العقوبات، فإننا نزيد إمدادات الحبوب إلى دول الشرق الأوسط وأفريقيا".

وفقًا له، فإن "معدلات الحصاد الإجمالية المرتفعة تجعل من الممكن توفير حاجة السوق المحلي، فضلاً عن تصدير كميات هائلة جدًا".

راجمات الصواريخ المسماة أوراغان (هذه الكلمة الروسية تعني العاصفة) التابعة للمجموعة القتالية العسكرية О تضرب مواقع القوات المسلحة الأوكرانية خلال العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 27.09.2022
العملية العسكرية الروسية الخاصة
تغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة
11:55 GMT
وأضاف باتروشيف: "حصادنا مستمر كالمعتاد، وتيرتنا وعوائدنا أعلى من العام الماضي، وفي الوقت الحالي تمت دراسة حوالي 90% من المساحة، وتم بالفعل حصاد حوالي 140 مليون طن من الحبوب، ووفقًا للتوقعات، ففي عام 2022، وكما قلتم، فإن محصول الحبوب بالوزن الصافي سيقترب من 150 مليون طن منها حوالي 100 مليون طن قمح، وها نحن ننتظر رقما قياسيا تاريخيا".
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Реактивная система залпового огня Ураган наносит удар по позициям ВСУ - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة11:55 GMTМужчина голосует на референдуме о присоединении Донецкой народной республики и Луганской народной республики к России на избирательном участке в посольстве ДНР в Москве - سبوتنيك عربياليوم الخامس من عملية الاستفتاء للانضمام إلى روسيا في المناطق المحررة11:33 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала