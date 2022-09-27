https://sputnikarabic.ae/20220927/وزير-الزراعة-الروسي-صادرات-الحبوب-في-البلاد-تسجل-رقما-تاريخيا-1068313152.html
وزير الزراعة الروسي: صادرات الحبوب في البلاد تسجل رقما تاريخيا
وزير الزراعة الروسي: صادرات الحبوب في البلاد تسجل رقما تاريخيا
قال وزير الزراعة الروسي دميتري باتروشيف، في اجتماع مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين حول مسار العمل الميداني الموسمي، إن روسيا وعلى الرغم من "انخفاض طفيف" في... 27.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-27T12:14+0000
2022-09-27T12:14+0000
2022-09-27T12:14+0000
روسيا
اقتصاد
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104414/12/1044141205_0:125:2400:1475_1920x0_80_0_0_55d1734346eba6ac9cd08097bf593499.jpg
وقال باتروشيف: "ألاحظ أنه على الرغم من الانخفاض اليسير في وتيرة التجارة الخارجية بسبب ضغوط العقوبات، فإننا نزيد إمدادات الحبوب إلى دول الشرق الأوسط وأفريقيا".وأضاف باتروشيف: "حصادنا مستمر كالمعتاد، وتيرتنا وعوائدنا أعلى من العام الماضي، وفي الوقت الحالي تمت دراسة حوالي 90% من المساحة، وتم بالفعل حصاد حوالي 140 مليون طن من الحبوب، ووفقًا للتوقعات، ففي عام 2022، وكما قلتم، فإن محصول الحبوب بالوزن الصافي سيقترب من 150 مليون طن منها حوالي 100 مليون طن قمح، وها نحن ننتظر رقما قياسيا تاريخيا".
https://sputnikarabic.ae/20220927/تغطية-مباشرة-آخر-أخبار-العملية-العسكرية-الروسية-الخاصة-1068297379.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104414/12/1044141205_134:0:2267:1600_1920x0_80_0_0_ac61374eb34dc4be6053828788dc3845.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, اقتصاد
وزير الزراعة الروسي: صادرات الحبوب في البلاد تسجل رقما تاريخيا
تابعنا عبر
قال وزير الزراعة الروسي دميتري باتروشيف، في اجتماع مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين حول مسار العمل الميداني الموسمي، إن روسيا وعلى الرغم من "انخفاض طفيف" في معدلات التصدير بسبب العقوبات، تزيد إمدادات الحبوب إلى دول الشرق الأوسط وأفريقيا.
وقال باتروشيف: "ألاحظ أنه على الرغم من الانخفاض اليسير في وتيرة التجارة الخارجية بسبب ضغوط العقوبات، فإننا نزيد إمدادات الحبوب إلى دول الشرق الأوسط وأفريقيا".
وفقًا له، فإن "معدلات الحصاد الإجمالية المرتفعة تجعل من الممكن توفير حاجة السوق المحلي، فضلاً عن تصدير كميات هائلة جدًا".
وأضاف باتروشيف
: "حصادنا مستمر كالمعتاد، وتيرتنا وعوائدنا أعلى من العام الماضي، وفي الوقت الحالي تمت دراسة حوالي 90% من المساحة، وتم بالفعل حصاد حوالي 140 مليون طن من الحبوب، ووفقًا للتوقعات، ففي عام 2022، وكما قلتم، فإن محصول الحبوب بالوزن الصافي سيقترب من 150 مليون طن منها حوالي 100 مليون طن قمح، وها نحن ننتظر رقما قياسيا تاريخيا".