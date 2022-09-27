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https://sputnikarabic.ae/20220927/وزير-العدل-التركي-وفد-سويدي-يزور-أنقرة-الشهر-المقبل-لبحث-إعادة-إرهابيين-مطلوبين-1068301611.html
وزير العدل التركي: وفد سويدي يزور أنقرة الشهر المقبل لبحث إعادة إرهابيين مطلوبين
وزير العدل التركي: وفد سويدي يزور أنقرة الشهر المقبل لبحث إعادة إرهابيين مطلوبين
صرح وزير العدل التركي، بكير بوزداغ، أن السويد سترسل وفدا من وزارة العدل يومي 5 و6 أكتوبر/تشرين الأول إلى أنقرة بغرض بحث إعادة أعضاء حزب العمال الكردستاني الذين... 27.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-27T08:40+0000
2022-09-27T08:40+0000
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هذا وتعهدت رئيسة وزراء السويد، ماغدالينا أندرسون، في وقت سابق، بعدم تسليم أي كردي يحمل الجنسية السويدية إلى أنقرة.جاء ذلك في تصريحات أدلت بها لشبكة رووداو الإعلامية الكردية، تعهدت خلالها بحماية حقوق الأكراد.وقالت أندرسون: "رغم اتفاقنا مع تركيا، لن نسلم أي كردي يحمل الجنسية السويدية إليها".وتابعت: "وفق القانون السويدي، فإن أي شخص لم يرتكب عملاً إرهابياً حياته مصانة في بلدنا".وخلال قمة لحلف شمال الأطلسي (ناتو)، في نهاية يونيو/حزيران الماضي، في مدريد، دعا الرئيس التركي رجب طيب أردوغان فنلندا والسويد إلى "القيام بدورهما" في مكافحة الإرهاب واتهمهما بتقديم ملاذ آمن لناشطين أكراد.وتوصلت تركيا والبلدان الاسكندنافيان إلى اتفاق تسمح فيه أنقرة بانضمامهما إلى الناتو، مقابل قبول الدولتين بتسليم عدد من المطلوبين المتهمين بالانضمام إلى حزب العمال الكردستاني الذي تعتبره أنقرة تنظيما إرهابيا إلى الأخيرة.وفي أغسطس/آب الماضي، أعلنت الحكومة السويدية ترحيل رجل ثلاثيني وتسليمه إلى السلطات التركية، كان متهما بالاحتيال، وهذه كانت أول حالة تسليم لمطلوب في السويد إلى تركيا، بحسب الشبكة الكردية.
https://sputnikarabic.ae/20220910/إعلام-رئيسة-وزراء-السويد-تتعهد-بعدم-تسليم-أي-كردي-يحمل-جنسية-بلدها-إلى-تركيا-1067556580.html
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العالم, أخبار تركيا اليوم, تسليم, السويد, مطلوبين
العالم, أخبار تركيا اليوم, تسليم, السويد, مطلوبين

وزير العدل التركي: وفد سويدي يزور أنقرة الشهر المقبل لبحث إعادة إرهابيين مطلوبين

08:40 GMT 27.09.2022
© Twitter/panofeedوزير العدل التركي بكير بوزداغ
وزير العدل التركي بكير بوزداغ - سبوتنيك عربي, 1920, 27.09.2022
© Twitter/panofeed
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صرح وزير العدل التركي، بكير بوزداغ، أن السويد سترسل وفدا من وزارة العدل يومي 5 و6 أكتوبر/تشرين الأول إلى أنقرة بغرض بحث إعادة أعضاء حزب العمال الكردستاني الذين تصنفهم تركيا "إرهابيين".

أنطاكيا- سبوتنيك. وقال بوزداغ خلال تصريحات صحفية عقب آخر اجتماع لمجلس الوزراء التركي، نقلها الإعلام اليوم الثلاثاء، إن "وفدا من وزارة العدل السويدية سيزور تركيا في 5 و6 أكتوبر المقبل لبحث إعادة إرهابيين مطلوبين لتركيا".

وبحسب ما نقلته محطة "تي آر. تي" التركية، فإن الوزير أكد أن أنقرة "تنتظر من السويد وفنلندا إعادة أعضاء منظمتي حزب العمال الكردستاني وغولن لتركيا في إطار مذكرة الناتو".

هذا وتعهدت رئيسة وزراء السويد، ماغدالينا أندرسون، في وقت سابق، بعدم تسليم أي كردي يحمل الجنسية السويدية إلى أنقرة.
جاء ذلك في تصريحات أدلت بها لشبكة رووداو الإعلامية الكردية، تعهدت خلالها بحماية حقوق الأكراد.
رئيسة وزراء السويد، ماجدالينا أندرسون - سبوتنيك عربي, 1920, 10.09.2022
إعلام: رئيسة وزراء السويد تتعهد بعدم تسليم أي كردي يحمل جنسية بلدها إلى تركيا
10 سبتمبر, 14:53 GMT
وقالت أندرسون: "رغم اتفاقنا مع تركيا، لن نسلم أي كردي يحمل الجنسية السويدية إليها".
وأوضحت: "كل من لم يرتكب عملاً إرهابياً حياته مصانة"، مؤكدة أن حكومتها ستدافع عن حقوق الأكراد، طالما بقيت هي رئيسة للوزراء.
وتابعت: "وفق القانون السويدي، فإن أي شخص لم يرتكب عملاً إرهابياً حياته مصانة في بلدنا".
وخلال قمة لحلف شمال الأطلسي (ناتو)، في نهاية يونيو/حزيران الماضي، في مدريد، دعا الرئيس التركي رجب طيب أردوغان فنلندا والسويد إلى "القيام بدورهما" في مكافحة الإرهاب واتهمهما بتقديم ملاذ آمن لناشطين أكراد.
وتوصلت تركيا والبلدان الاسكندنافيان إلى اتفاق تسمح فيه أنقرة بانضمامهما إلى الناتو، مقابل قبول الدولتين بتسليم عدد من المطلوبين المتهمين بالانضمام إلى حزب العمال الكردستاني الذي تعتبره أنقرة تنظيما إرهابيا إلى الأخيرة.
وفي أغسطس/آب الماضي، أعلنت الحكومة السويدية ترحيل رجل ثلاثيني وتسليمه إلى السلطات التركية، كان متهما بالاحتيال، وهذه كانت أول حالة تسليم لمطلوب في السويد إلى تركيا، بحسب الشبكة الكردية.
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