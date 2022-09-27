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وزير لبناني: ساهمنا بزيادة الرواتب في القطاع العام
وزير لبناني: ساهمنا بزيادة الرواتب في القطاع العام
قال وزير الأشغال العامة اللبناني في حكومة تصريف الأعمال، علي حمية، اليوم الثلاثاء، إن وزارته ساهمت في زيادة رواتب القطاع العام. 27.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-27T12:19+0000
2022-09-27T12:20+0000
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وحسب الوكالة الوطنية للإعلام، فقد أكد حمية أن وزارة الأشغال العامة والنقل ساهمت في سد الفجوة في عجز الموازنة بنحو 5 آلاف مليار ليرة لبنانية. وأكد حمية أن هذا المبلغ ساهم في الدفع بزيادة رواتت القطاع العام.وكان مجلس النواب اللبناني قد أقر قانون الموازنة العامة لعام 2022 بأكثرية 63 نائبا ومعارضة 37 وامتناع 6 نواب.
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أخبار لبنان
أخبار لبنان

وزير لبناني: ساهمنا بزيادة الرواتب في القطاع العام

12:19 GMT 27.09.2022 (تم التحديث: 12:20 GMT 27.09.2022)
© صور من المدونين الحركة الشبابية للتغيير@facebookاقتحام جمعية مصارف لبنان
اقتحام جمعية مصارف لبنان - سبوتنيك عربي, 1920, 27.09.2022
© صور من المدونين الحركة الشبابية للتغيير@facebook
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قال وزير الأشغال العامة اللبناني في حكومة تصريف الأعمال، علي حمية، اليوم الثلاثاء، إن وزارته ساهمت في زيادة رواتب القطاع العام.
وحسب الوكالة الوطنية للإعلام، فقد أكد حمية أن وزارة الأشغال العامة والنقل ساهمت في سد الفجوة في عجز الموازنة بنحو 5 آلاف مليار ليرة لبنانية.
وأكد حمية أن هذا المبلغ ساهم في الدفع بزيادة رواتت القطاع العام.
وكان مجلس النواب اللبناني قد أقر قانون الموازنة العامة لعام 2022 بأكثرية 63 نائبا ومعارضة 37 وامتناع 6 نواب.
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