https://sputnikarabic.ae/20220927/وزير-لبناني-ساهمنا-في-زيادة-الرواتب-في-القطاع-العام-1068310019.html
وزير لبناني: ساهمنا بزيادة الرواتب في القطاع العام
وزير لبناني: ساهمنا بزيادة الرواتب في القطاع العام
قال وزير الأشغال العامة اللبناني في حكومة تصريف الأعمال، علي حمية، اليوم الثلاثاء، إن وزارته ساهمت في زيادة رواتب القطاع العام. 27.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-27T12:19+0000
2022-09-27T12:19+0000
2022-09-27T12:20+0000
أخبار لبنان
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وحسب الوكالة الوطنية للإعلام، فقد أكد حمية أن وزارة الأشغال العامة والنقل ساهمت في سد الفجوة في عجز الموازنة بنحو 5 آلاف مليار ليرة لبنانية. وأكد حمية أن هذا المبلغ ساهم في الدفع بزيادة رواتت القطاع العام.وكان مجلس النواب اللبناني قد أقر قانون الموازنة العامة لعام 2022 بأكثرية 63 نائبا ومعارضة 37 وامتناع 6 نواب.
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار لبنان
وزير لبناني: ساهمنا بزيادة الرواتب في القطاع العام
12:19 GMT 27.09.2022 (تم التحديث: 12:20 GMT 27.09.2022) تابعنا عبر
قال وزير الأشغال العامة اللبناني في حكومة تصريف الأعمال، علي حمية، اليوم الثلاثاء، إن وزارته ساهمت في زيادة رواتب القطاع العام.
وحسب الوكالة
الوطنية للإعلام، فقد أكد حمية أن وزارة الأشغال العامة والنقل ساهمت في سد الفجوة في عجز الموازنة بنحو 5 آلاف مليار ليرة لبنانية.
وأكد حمية أن هذا المبلغ ساهم في الدفع بزيادة رواتت القطاع العام.
وكان مجلس النواب اللبناني
قد أقر قانون الموازنة العامة لعام 2022 بأكثرية 63 نائبا ومعارضة 37 وامتناع 6 نواب.