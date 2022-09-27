https://sputnikarabic.ae/20220927/وكالة-ضغوط-بيعية-غير-مسبوقة-على-العملة-المصرية-1068331842.html

وكالة: ضغوط بيعية غير مسبوقة على العملة المصرية

وكالة: ضغوط بيعية غير مسبوقة على العملة المصرية

يراهن المستثمرون على نحو متزايد على انخفاض العملة المصرية من خلال عرض بيعها عند أدنى مستوى لها على الإطلاق مقابل الدولار، في الوقت الذي تشرع فيه البلاد بخططها... 27.09.2022, سبوتنيك عربي

2022-09-27T19:23+0000

2022-09-27T19:23+0000

2022-09-27T19:23+0000

اقتصاد

أخبار مصر الآن

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تداول سعر صرف الجنيه عند 19.5383 مقابل الدولار، يوم الاثنين، متجاوزا مستوى 19.5186 الذي تم سجله في ديسمبر/ كانون الأول عام 2016 بعد انخفاض قيمته في ذلك العام، وفقا لبيانات البنك المركزي المصري.في السوق الخارجي، تداول الجنيه بنحو 1% أقل عن المستوى القياسي المنخفض البالغ 19.6725 الذي سجلته العملة المصرية أيضا في عام 2016، حسبما ذكرت وكالة "بلومبيرغ".شجع ميل مصر نحو سعر صرف أكثر مرونة المشاركين في السوق على تكثيف الضغط على العملة التي ينظرون إليها باعتبارها باهظة الثمن حتى بعد خفض قيمتها بنسبة 15% خلال مارس/ آذار الماضي.كما أنها أصبحت في مركز عمليات بيع الأصول الخطرة التي تعمقت الأسبوع الماضي وأدت إلى ارتفاع الدولار وسط مخاوف من أن يؤدي نمو التضخم إلى ارتفاع أسعار الفائدة وإشعال ركود عالمي.ألقى ارتفاع الدولار بثقله على عملات شركاء مصر التجاريين ونظرائهم من البلدان النامية. يسير الجنيه المصري في طريقه لتسجيل الشهر السابع من التراجع في سبتمبر/ أيلول، وهي أسوأ سلسلة انخفاض منذ 2013.تأمل القاهرة في أن تتمكن على الأقل من التوصل إلى اتفاق على مستوى الموظفين بشأن مساعدة صندوق النقد الدولي في الربع الأخير من العام بينما تكافح مع الضغوط الاقتصادية. يفضل الصندوق أن يكون سعر الصرف أكثر مرونة، فيما يعمل مستثمرو المشتقات المالية على تصعيد رهاناتهم على انخفاض جديد في قيمة العملة.

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