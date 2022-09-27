https://sputnikarabic.ae/20220927/وكالة-واشنطن-تجهز-مساعدات-عسكرية-إضافية-لأوكرانيا-بقيمة-مليار-دولار--1068336619.html
وكالة: واشنطن تجهز مساعدات عسكرية إضافية لأوكرانيا بقيمة مليار دولار
وكالة: واشنطن تجهز مساعدات عسكرية إضافية لأوكرانيا بقيمة مليار دولار
قال مسؤولون أمريكيون، اليوم الثلاثاء، إن واشنطن تجهز مساعدات عسكرية إضافية لأوكرانيا بقيمة مليار دولار. 27.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-27T22:06+0000
2022-09-27T22:06+0000
2022-09-27T22:06+0000
أخبار أوكرانيا
الولايات المتحدة الأمريكية
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102462/87/1024628704_0:64:3133:1826_1920x0_80_0_0_3fc0272448cb37babd80354b994c97d2.jpg
واشنطن - سبوتنيك /بريم. وذكرت وكالة رويترز للأنباء نقلا عن المسؤولين أنه من المتوقع أن تعلن الولايات المتحدة عن مليار دولار أخرى من المساعدات العسكرية لأوكرانيا في الأيام المقبلة.وفي الوقت نفسه، يعمل الكونغرس على الموافقة على ما يصل إلى حوالي 12 مليار دولار من المساعدات العسكرية والاقتصادية الإضافية لأوكرانيا بحلول نهاية الشهر.وكان بايدن طلب هذا الشهر من الكونغرس تقديم مساعدات عسكرية واقتصادية طارئة جديدة لأوكرانيا بقيمة 11.7 مليار دولار ضمن مشروع قانون الإنفاق المؤقت.وأمام الكونغرس مهلة حتى منتصف ليل الجمعة للموافقة على مشروع قانون الإنفاق الذي سيمول أيضا بصفة مؤقتة مجموعة واسعة من برامج الحكومة الأمريكية.
https://sputnikarabic.ae/20220927/مسح-نحو-نصف-الأمريكيين-يعارضون-إرسال-مساعدات-عسكرية-إلى-أوكرانيا-1068335501.html
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102462/87/1024628704_307:0:2827:1890_1920x0_80_0_0_439ed257a354d12ee9e7f04b44fe98e7.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار أوكرانيا, الولايات المتحدة الأمريكية
أخبار أوكرانيا, الولايات المتحدة الأمريكية
وكالة: واشنطن تجهز مساعدات عسكرية إضافية لأوكرانيا بقيمة مليار دولار
تابعنا عبر
قال مسؤولون أمريكيون، اليوم الثلاثاء، إن واشنطن تجهز مساعدات عسكرية إضافية لأوكرانيا بقيمة مليار دولار.
واشنطن - سبوتنيك
/بريم. وذكرت وكالة رويترز للأنباء نقلا عن المسؤولين أنه من المتوقع أن تعلن الولايات المتحدة عن مليار دولار أخرى من المساعدات العسكرية لأوكرانيا في الأيام المقبلة.
وفي الوقت نفسه، يعمل الكونغرس على الموافقة على ما يصل إلى حوالي 12 مليار دولار من المساعدات العسكرية والاقتصادية الإضافية لأوكرانيا بحلول نهاية الشهر.
وكان بايدن طلب هذا الشهر من الكونغرس تقديم مساعدات عسكرية واقتصادية طارئة جديدة لأوكرانيا بقيمة 11.7 مليار دولار ضمن مشروع قانون الإنفاق المؤقت.
وأمام الكونغرس مهلة حتى منتصف ليل الجمعة للموافقة على مشروع قانون الإنفاق الذي سيمول أيضا بصفة مؤقتة مجموعة واسعة من برامج الحكومة الأمريكية.