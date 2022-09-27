https://sputnikarabic.ae/20220927/-المحكمة-الدستورية-في-الكويت-تقضي-بعدم-قبول-الطعن-على-القانون-الانتخابي-وترفض-طلب-وقف-الانتخابات-1068303341.html

المحكمة الدستورية في الكويت تقضي بعدم قبول الطعن على القانون الانتخابي وترفض طلب وقف الانتخابات

المحكمة الدستورية في الكويت تقضي بعدم قبول الطعن على القانون الانتخابي وترفض طلب وقف الانتخابات

أصدرت المحكمة الدستورية الكويتية قرارا، اليوم الثلاثاء، "بعدم قبول الطعن المباشر على قانون الانتخاب ورفض طلب وقف الانتخابات المقدم من عدد من المحامين". 27.09.2022, سبوتنيك عربي

2022-09-27T09:31+0000

2022-09-27T09:31+0000

2022-09-27T09:31+0000

أخبار الكويت اليوم

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104228/38/1042283889_0:0:2000:1125_1920x0_80_0_0_21fb1818561c5a133bf14e0ec934b062.jpg

وقالت وسائل إعلام كويتية، إن "غرفة المشورة في المحكمة الدستورية قضت بعدم قبول الطعن بمرسومي البطاقة المدنية وضم المناطق، ورفضت الطلب المستعجل بوقف الانتخابات"، مشيرة إلى أنه بحسب القرار الصادر، ستجرى انتخابات مجلس الأمة يوم الخميس المقبل.وكان مجلس الوزراء الكويتي قد أصدر في أغسطس/آب الماضي مرسوما بتحديد يوم 29 أيلول/سبتمبر المقبل موعدا لانتخاب أعضاء مجلس الأمة (البرلمان)، وذلك بعد إعلان حلّه في وقت سابق.وأعلن ولي عهد الكويت نائب أمير البلاد، الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، في حزيران/يونيو الماضي، حل مجلس الأمة والدعوة إلى انتخابات عامة، في ظل استمرار الأزمة السياسية القائمة في البلاد.وعلى مدى الأشهر الماضية، شهدت الكويت أزمة حادة بين الحكومة التي قدمت استقالتها أكثر من مرة، ومجلس الأمة ما أسفر عن وجود حالة من الجمود السياسي في البلاد، ويتمتع مجلس الأمة بنفوذ قوي يخوّله استجواب رئيس الحكومة والوزراء والتصويت على حجب الثقة.

https://sputnikarabic.ae/20220907/الكويت-مرزوق-الغانم-يعلن-عدم-الترشح-للانتخابات-البرلمانية-المقبلة-1067418086.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

أخبار الكويت اليوم