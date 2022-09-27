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https://sputnikarabic.ae/20220927/-المحكمة-الدستورية-في-الكويت-تقضي-بعدم-قبول-الطعن-على-القانون-الانتخابي-وترفض-طلب-وقف-الانتخابات-1068303341.html
المحكمة الدستورية في الكويت تقضي بعدم قبول الطعن على القانون الانتخابي وترفض طلب وقف الانتخابات
المحكمة الدستورية في الكويت تقضي بعدم قبول الطعن على القانون الانتخابي وترفض طلب وقف الانتخابات
أصدرت المحكمة الدستورية الكويتية قرارا، اليوم الثلاثاء، "بعدم قبول الطعن المباشر على قانون الانتخاب ورفض طلب وقف الانتخابات المقدم من عدد من المحامين". 27.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-27T09:31+0000
2022-09-27T09:31+0000
أخبار الكويت اليوم
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وقالت وسائل إعلام كويتية، إن "غرفة المشورة في المحكمة الدستورية قضت بعدم قبول الطعن بمرسومي البطاقة المدنية وضم المناطق، ورفضت الطلب المستعجل بوقف الانتخابات"، مشيرة إلى أنه بحسب القرار الصادر، ستجرى انتخابات مجلس الأمة يوم الخميس المقبل.وكان مجلس الوزراء الكويتي قد أصدر في أغسطس/آب الماضي مرسوما بتحديد يوم 29 أيلول/سبتمبر المقبل موعدا لانتخاب أعضاء مجلس الأمة (البرلمان)، وذلك بعد إعلان حلّه في وقت سابق.وأعلن ولي عهد الكويت نائب أمير البلاد، الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، في حزيران/يونيو الماضي، حل مجلس الأمة والدعوة إلى انتخابات عامة، في ظل استمرار الأزمة السياسية القائمة في البلاد.وعلى مدى الأشهر الماضية، شهدت الكويت أزمة حادة بين الحكومة التي قدمت استقالتها أكثر من مرة، ومجلس الأمة ما أسفر عن وجود حالة من الجمود السياسي في البلاد، ويتمتع مجلس الأمة بنفوذ قوي يخوّله استجواب رئيس الحكومة والوزراء والتصويت على حجب الثقة.
https://sputnikarabic.ae/20220907/الكويت-مرزوق-الغانم-يعلن-عدم-الترشح-للانتخابات-البرلمانية-المقبلة-1067418086.html
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أخبار الكويت اليوم
أخبار الكويت اليوم

المحكمة الدستورية في الكويت تقضي بعدم قبول الطعن على القانون الانتخابي وترفض طلب وقف الانتخابات

09:31 GMT 27.09.2022
© AP Photo / GUSTAVO FERRARIالشرطة في الكويت - القوات الخاصة الكويتية
الشرطة في الكويت - القوات الخاصة الكويتية - سبوتنيك عربي, 1920, 27.09.2022
© AP Photo / GUSTAVO FERRARI
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أصدرت المحكمة الدستورية الكويتية قرارا، اليوم الثلاثاء، "بعدم قبول الطعن المباشر على قانون الانتخاب ورفض طلب وقف الانتخابات المقدم من عدد من المحامين".
وقالت وسائل إعلام كويتية، إن "غرفة المشورة في المحكمة الدستورية قضت بعدم قبول الطعن بمرسومي البطاقة المدنية وضم المناطق، ورفضت الطلب المستعجل بوقف الانتخابات"، مشيرة إلى أنه بحسب القرار الصادر، ستجرى انتخابات مجلس الأمة يوم الخميس المقبل.
رئيس مجلس الأمة الكويتي، مرزوق الغانم - سبوتنيك عربي, 1920, 07.09.2022
الكويت... مرزوق الغانم يعلن عدم الترشح للانتخابات البرلمانية المقبلة
7 سبتمبر, 10:37 GMT
وكان مجلس الوزراء الكويتي قد أصدر في أغسطس/آب الماضي مرسوما بتحديد يوم 29 أيلول/سبتمبر المقبل موعدا لانتخاب أعضاء مجلس الأمة (البرلمان)، وذلك بعد إعلان حلّه في وقت سابق.
وأعلن ولي عهد الكويت نائب أمير البلاد، الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، في حزيران/يونيو الماضي، حل مجلس الأمة والدعوة إلى انتخابات عامة، في ظل استمرار الأزمة السياسية القائمة في البلاد.
وعلى مدى الأشهر الماضية، شهدت الكويت أزمة حادة بين الحكومة التي قدمت استقالتها أكثر من مرة، ومجلس الأمة ما أسفر عن وجود حالة من الجمود السياسي في البلاد، ويتمتع مجلس الأمة بنفوذ قوي يخوّله استجواب رئيس الحكومة والوزراء والتصويت على حجب الثقة.
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