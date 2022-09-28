https://sputnikarabic.ae/20220928/أردوغان-زيلينسكي-طلب-مني-الدعم-بشأن-المناطق-التي-جرى-استفتاء-لانضمامها-لروسيا-1068375637.html

أردوغان: زيلينسكي طلب مني الدعم بشأن المناطق التي جرى استفتاء لانضمامها لروسيا

أردوغان: زيلينسكي طلب مني الدعم بشأن المناطق التي جرى استفتاء لانضمامها لروسيا

أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الأربعاء، أن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي طلب منه الدعم فيما يتعلق بالمناطق التي جرى فيها مؤخر استفتاء... 28.09.2022, سبوتنيك عربي

2022-09-28T21:34+0000

2022-09-28T21:34+0000

2022-09-28T21:34+0000

أخبار أوكرانيا

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أنطاكيا - سبوتنيك. وقال أردوغان، في مقابلة مع قناة "سي إن إن تركيا" اليوم "الرئيس الأوكراني يطلب دعمنا ويريد منّا إقناع الرئيس الروسي بشأن الاستفتاء في المناطق الأربع".وتابع أردوغان "أنوي غدا إجراء اتصال هاتفي مع بوتين لبحث مستجدات الأزمة الأوكرانية"، مشيرا إلى أن "المسؤولين المعنيين يعملون على تحديد الموعد وهم على اتصال بالكرملين".وشدد أردوغان أن "إجراء استفتاء لضم مناطق إلى روسيا أمر مثير للقلق ويعيق العملية الدبلوماسية ونشعر بالقلق حيال اتخاذ قرار ضم مناطق أجري استفتاء فيها".ومنذ اندلاع الأزمة الأوكرانية، أعلن أردوغان مراراً، استعداد تركيا لاستضافة لقاء بين الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، والرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، لإيجاد حل للأزمة الأوكرانية.كما استضافت تركيا في 22 من تموز/يوليو الماضي، حفل التوقيع على اتفاقيات متعددة الأطراف بشأن رفع القيود المفروضة على تصدير المنتجات الروسية وتقديم موسكو المساعدة في تصدير الحبوب الأوكرانية.هذا، وجرت الاستفتاءات على انضمام جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين ومقاطعتي خيرسون وزابوروجيه، حول تقرير المصير، في الفترة من 23 إلى 27 أيلول/سبتمبر الجاري؛ وأسفرت عن دعم شعبي كاسح لمسألة الانضمام إلى روسيا.وأكد ممثلو الجمهوريتين والمقاطعتين، أن الانضمام إلى روسيا هو قرار ضروري وتاريخي، من شأنه حماية أراضيهم وتحقيق العدالة التاريخية عبر العودة للوطن الأم روسيا؛ بالإضافة إلى ردع حلف الناتو، الذي يمول نظام كييف لقتل المدنيين في دونباس.هذا وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 شباط/فبراير الماضي، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا.وأكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية؛ موضحاً أن هدف روسيا يتلخص في حماية الأشخاص، الذين تعرضوا على مدى 8 سنوات إلى الاضطهاد والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف.

https://sputnikarabic.ae/20220819/أردوغان-يعرض-على-زيلينسكي-ترتيب-لقاء-له-مع-بوتين-1066609043.html

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