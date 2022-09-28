https://sputnikarabic.ae/20220928/ألمانيا-التصعيد-الإيراني-في-كردستان-العراق-غير-مقبول-1068369207.html
ألمانيا: التصعيد الإيراني في كردستان العراق غير مقبول
ألمانيا: التصعيد الإيراني في كردستان العراق غير مقبول
وصفت ألمانيا، اليوم الأربعاء، "التصعيد" الإيراني في إقليم كردستان العراق بأنه "غير مقبول"، بعدما أطلقت طهران ضربات جوية عابرة للحدود أسفرت عن مقتل 9 أشخاص في... 28.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-28T17:00+0000
2022-09-28T17:00+0000
2022-09-28T17:03+0000
أخبار ألمانيا
إقليم كردستان
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/04/08/1060982610_0:0:1593:896_1920x0_80_0_0_9a38f1cabad48b76b6da22e354150399.jpg
وقالت متحدثة باسم وزارة الخارجية الألمانية: "نشعر بقلق عميق بشأن الهجمات الإيرانية على كردستان العراق على خلفية الاحتجاجات المحلية والسياسية في إيران"، بحسب "فرانس برس".وأضافت: "نرفض محاولات إلقاء مسؤولية الاحتجاجات الإيرانية على الدولة المجاورة".وأعلنت السلطات في إقليم كردستان العراق، مقتل 9 أشخاص وإصابة 24 آخرين، جراء قصف إيراني استهدف مناطق في الإقليم اليوم الأربعاء.وأدانت وزارة الخارجية العراقية، القصف الإيراني على مناطق في إقليم كردستان العراق، واصفة إياه بأنه "عمل استفزازي"، يعقد المشهد الأمني.وأعلن الناطق باسم وزارة الخارجية العراقية، أحمد الصحاف، أنه سيتم استدعاء السفير الإيراني لدى بغداد لتسليمه مذكرة احتجاج على القصف الأخير الذي شنته طهران على إقليم كردستان.من جانبها، أعربت حكومة كردستان العراق، عن "إدانتها الشديدة للخروقات والانتهاكات المتكررة لسيادة أراضي الإقليم". وقالت إن "القصف الذي نفذته الجمهورية الإسلامية الإيرانية على مقرات المعارضة، وتحت أي ذريعة، هو موقف غير صحيح، وحرف لمسار الأحداث، وأثار استغرابنا".وكان الحرس الثوري الإيراني شن هجوما جويا من يومين، على مواقع في كردستان العراق لاستهداف قواعد تابعة لحزب "حرية كردستان".وتصنف طهران تنظيمات كردية إيرانية بينها "الديمقراطي الكردستاني" إرهابية، وتقول إنها تسعى لـ "إثارة الفتنة" داخل إيران، بما في ذلك عبر تهريب أسلحة.
https://sputnikarabic.ae/20220928/يونامي-تدعو-لوقف-فوري-للهجمات-الإيرانية-على-كردستان-1068362000.html
أخبار ألمانيا
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/04/08/1060982610_189:0:1593:1053_1920x0_80_0_0_a8caef5192f4d8d11fa3d5a27390cb7c.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار ألمانيا, إقليم كردستان
أخبار ألمانيا, إقليم كردستان
ألمانيا: التصعيد الإيراني في كردستان العراق غير مقبول
17:00 GMT 28.09.2022 (تم التحديث: 17:03 GMT 28.09.2022) تابعنا عبر
وصفت ألمانيا، اليوم الأربعاء، "التصعيد" الإيراني في إقليم كردستان العراق بأنه "غير مقبول"، بعدما أطلقت طهران ضربات جوية عابرة للحدود أسفرت عن مقتل 9 أشخاص في الإقليم.
وقالت متحدثة باسم وزارة الخارجية الألمانية: "نشعر بقلق عميق بشأن الهجمات الإيرانية على كردستان العراق
على خلفية الاحتجاجات المحلية والسياسية في إيران"، بحسب "فرانس برس".
وأضافت: "نرفض محاولات إلقاء مسؤولية الاحتجاجات الإيرانية على الدولة المجاورة".
وأعلنت السلطات في إقليم كردستان العراق، مقتل 9 أشخاص وإصابة 24 آخرين، جراء قصف إيراني استهدف مناطق في الإقليم اليوم الأربعاء.
وأدانت وزارة الخارجية العراقية، القصف الإيراني على مناطق في إقليم كردستان العراق، واصفة إياه بأنه "عمل استفزازي"، يعقد المشهد الأمني.
وأعلن الناطق باسم وزارة الخارجية العراقية، أحمد الصحاف، أنه سيتم استدعاء السفير الإيراني لدى بغداد لتسليمه مذكرة احتجاج على القصف الأخير الذي شنته طهران على إقليم كردستان.
من جانبها، أعربت حكومة كردستان العراق
، عن "إدانتها الشديدة للخروقات والانتهاكات المتكررة لسيادة أراضي الإقليم". وقالت إن "القصف الذي نفذته الجمهورية الإسلامية الإيرانية على مقرات المعارضة، وتحت أي ذريعة، هو موقف غير صحيح، وحرف لمسار الأحداث، وأثار استغرابنا".
وكان الحرس الثوري الإيراني شن هجوما جويا من يومين، على مواقع في كردستان العراق لاستهداف قواعد تابعة لحزب "حرية كردستان".
وتصنف طهران تنظيمات كردية إيرانية بينها "الديمقراطي الكردستاني" إرهابية، وتقول إنها تسعى لـ "إثارة الفتنة" داخل إيران، بما في ذلك عبر تهريب أسلحة.