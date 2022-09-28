https://sputnikarabic.ae/20220928/ألمانيا-بعد-تسريبات-الغاز-يجب-الاستعداد-لسيناريوهات-لم-تكن-متصورة--1068367756.html
ألمانيا: بعد تسريبات الغاز يجب الاستعداد لسيناريوهات لم تكن متصورة
ألمانيا: بعد تسريبات الغاز يجب الاستعداد لسيناريوهات لم تكن متصورة
قالت وزيرة الداخلية الألمانية نانسي فيزر، اليوم الأربعاء، إن الدولة يجب أن تستعد لتهديدات "كان من الصعب تصورها" من قبل في مسألة أمن الطاقة، بعد تسريبات في خطوط... 28.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-28T16:27+0000
2022-09-28T16:27+0000
2022-09-28T16:27+0000
أخبار ألمانيا
نوردستروم
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واعتبرت الوزيرة أن الدولة صاحبة أكبر اقتصاد في أوروبا بحاجة إلى أن تعزز يقظتها لمواجهة مثل هذه المخاطر في أعقاب الضرر الذي لحق بخطي الغاز نورد ستريم 1و 2 الممتدين بين ألمانيا وروسيا.وأضافت: "يجب أن نتأقلم مع سيناريو لم يكن متصورا من قبل. هذا يتطلب سلطات أمنية قوية لديها الموارد والسلطات الضرورية"، بحسب "فرانس برس".ودعت إلى إجراء تحقيق سريع في "العمل التخريبي المحتمل" في خطوط الأنابيب التي تمر تحت بحر البلطيق بالقرب من الدنمارك والسويد حتى يمكن تحديد "المسؤولين".وأكدت وزيرة الداخلية أن "حماية البنية التحتية الحيوية لها أولوية قصوى".ويوم الاثنين، أعلنت شركة "نورد ستريم إيه جي" المشغلة للخطين تسجيل انخفاض كبير في ضغط الأنابيب، بينما أعلنت السلطات الدانماركية والسويدية رصد تسرب غاز في الخطوط المارة بالمياه الإقليمية للبلدين.وفي وقت سابق الثلاثاء، أعلنت شبكات الزلازل الوطنية في السويد والنرويج وفنلندا رصد انفجارين قرب موقع التسربات في خطوط أنابيب الغاز الروسي تحت بحر البلطيق.
https://sputnikarabic.ae/20220927/ألمانيا-تعلن-الإبقاء-على-محطتين-نوويتين-قيد-التشغيل-لمواجهة-أزمة-الطاقة-1068327134.html
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أخبار ألمانيا, نوردستروم
ألمانيا: بعد تسريبات الغاز يجب الاستعداد لسيناريوهات لم تكن متصورة
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قالت وزيرة الداخلية الألمانية نانسي فيزر، اليوم الأربعاء، إن الدولة يجب أن تستعد لتهديدات "كان من الصعب تصورها" من قبل في مسألة أمن الطاقة، بعد تسريبات في خطوط الغاز.
واعتبرت الوزيرة أن الدولة صاحبة أكبر اقتصاد في أوروبا بحاجة إلى أن تعزز يقظتها لمواجهة مثل هذه المخاطر في أعقاب الضرر الذي لحق بخطي الغاز نورد ستريم 1و 2 الممتدين بين ألمانيا وروسيا.
وأضافت: "يجب أن نتأقلم مع سيناريو لم يكن متصورا من قبل. هذا يتطلب سلطات أمنية قوية لديها الموارد والسلطات الضرورية"، بحسب "فرانس برس".
ودعت إلى إجراء تحقيق سريع في "العمل التخريبي المحتمل" في خطوط الأنابيب التي تمر
تحت بحر البلطيق بالقرب من الدنمارك والسويد حتى يمكن تحديد "المسؤولين".
وأكدت وزيرة الداخلية أن "حماية البنية التحتية الحيوية لها أولوية قصوى".
ويوم الاثنين، أعلنت شركة "نورد ستريم إيه جي" المشغلة للخطين تسجيل انخفاض كبير في ضغط الأنابيب، بينما أعلنت السلطات الدانماركية والسويدية رصد تسرب غاز في الخطوط المارة بالمياه الإقليمية للبلدين.
وفي وقت سابق الثلاثاء، أعلنت شبكات الزلازل الوطنية في السويد والنرويج وفنلندا رصد انفجارين قرب موقع التسربات في خطوط أنابيب الغاز الروسي تحت بحر البلطيق.