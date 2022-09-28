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أمريكا.. الإعصار إيان يقطع الكهرباء عن مليون شخص في فلوريدا
أمريكا.. الإعصار إيان يقطع الكهرباء عن مليون شخص في فلوريدا
انقطع التيار الكهربائي عن أكثر من مليون عميل في ولاية فلوريدا الأمريكية، اليوم الأربعاء، بعد وصول الإعصار إيان إلى اليابسة. 28.09.2022, سبوتنيك عربي
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الولايات المتحدة الأمريكية
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وذكر موقع " PowerOutages" المتخصص في تتبع انقطاعات التيار أن 1,040,000 عميل من بين 11 مليون عميل يعانون من انقطاع الكهرباء في الولاية.يأتي هذا وسط توقعات بارتفاع الأعداد في ظل الرياح العاتية وهطول الأمطار الغزيرة، بحسب "فرانس برس".اشتدت قوة الإعصار "إيان"، ليصبح عاصفة من الفئة الرابعة، وهو في طريقه باتجاه ولاية فلوريدا الأمريكية.وأثار الإعصار حالة من الفزع بين سكان ساحل فلوريدا المطل على خليج المكسيك، الذين فروا إلى الملاجئ مع اقترابه.وشهدت الأطراف الجنوبية للولاية رياحا عاتية قبل ساعات من الموعد المتوقع لوصول الإعصار إلى اليابسة.وضرب الإعصار كوبا، أمس الثلاثاء، وترك الدولة الجزيرة دون كهرباء بالكامل.
https://sputnikarabic.ae/20220926/إخلاء-قاعدة-عسكرية-رئيسية-في-فلوريدا-خوفا-من-إعصار-إيان-1068283382.html
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الولايات المتحدة الأمريكية
الولايات المتحدة الأمريكية

أمريكا.. الإعصار إيان يقطع الكهرباء عن مليون شخص في فلوريدا

21:12 GMT 28.09.2022
© AP Photo / Gerald Herbertإعصار "سالي" في فلوريدا، الولايات المتحدة 17 سبتمبر  2020
إعصار سالي في فلوريدا، الولايات المتحدة 17 سبتمبر  2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 28.09.2022
© AP Photo / Gerald Herbert
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انقطع التيار الكهربائي عن أكثر من مليون عميل في ولاية فلوريدا الأمريكية، اليوم الأربعاء، بعد وصول الإعصار إيان إلى اليابسة.
وذكر موقع " PowerOutages" المتخصص في تتبع انقطاعات التيار أن 1,040,000 عميل من بين 11 مليون عميل يعانون من انقطاع الكهرباء في الولاية.
القوات الجوية الأمريكية - سبوتنيك عربي, 1920, 26.09.2022
إخلاء قاعدة عسكرية رئيسية في فلوريدا خوفا من إعصار "إيان"
26 سبتمبر, 17:02 GMT
يأتي هذا وسط توقعات بارتفاع الأعداد في ظل الرياح العاتية وهطول الأمطار الغزيرة، بحسب "فرانس برس".
اشتدت قوة الإعصار "إيان"، ليصبح عاصفة من الفئة الرابعة، وهو في طريقه باتجاه ولاية فلوريدا الأمريكية.
وأثار الإعصار حالة من الفزع بين سكان ساحل فلوريدا المطل على خليج المكسيك، الذين فروا إلى الملاجئ مع اقترابه.
وشهدت الأطراف الجنوبية للولاية رياحا عاتية قبل ساعات من الموعد المتوقع لوصول الإعصار إلى اليابسة.
وضرب الإعصار كوبا، أمس الثلاثاء، وترك الدولة الجزيرة دون كهرباء بالكامل.
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