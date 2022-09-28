https://sputnikarabic.ae/20220928/أمريكا-الإعصار-إيان-يقطع-الكهرباء-عن-مليون-شخص-في-فلوريدا-1068375273.html
أمريكا.. الإعصار إيان يقطع الكهرباء عن مليون شخص في فلوريدا
أمريكا.. الإعصار إيان يقطع الكهرباء عن مليون شخص في فلوريدا
انقطع التيار الكهربائي عن أكثر من مليون عميل في ولاية فلوريدا الأمريكية، اليوم الأربعاء، بعد وصول الإعصار إيان إلى اليابسة. 28.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-28T21:12+0000
2022-09-28T21:12+0000
2022-09-28T21:12+0000
الولايات المتحدة الأمريكية
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وذكر موقع " PowerOutages" المتخصص في تتبع انقطاعات التيار أن 1,040,000 عميل من بين 11 مليون عميل يعانون من انقطاع الكهرباء في الولاية.يأتي هذا وسط توقعات بارتفاع الأعداد في ظل الرياح العاتية وهطول الأمطار الغزيرة، بحسب "فرانس برس".اشتدت قوة الإعصار "إيان"، ليصبح عاصفة من الفئة الرابعة، وهو في طريقه باتجاه ولاية فلوريدا الأمريكية.وأثار الإعصار حالة من الفزع بين سكان ساحل فلوريدا المطل على خليج المكسيك، الذين فروا إلى الملاجئ مع اقترابه.وشهدت الأطراف الجنوبية للولاية رياحا عاتية قبل ساعات من الموعد المتوقع لوصول الإعصار إلى اليابسة.وضرب الإعصار كوبا، أمس الثلاثاء، وترك الدولة الجزيرة دون كهرباء بالكامل.
https://sputnikarabic.ae/20220926/إخلاء-قاعدة-عسكرية-رئيسية-في-فلوريدا-خوفا-من-إعصار-إيان-1068283382.html
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الولايات المتحدة الأمريكية
الولايات المتحدة الأمريكية
أمريكا.. الإعصار إيان يقطع الكهرباء عن مليون شخص في فلوريدا
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انقطع التيار الكهربائي عن أكثر من مليون عميل في ولاية فلوريدا الأمريكية، اليوم الأربعاء، بعد وصول الإعصار إيان إلى اليابسة.
وذكر موقع " PowerOutages" المتخصص في تتبع انقطاعات التيار أن 1,040,000 عميل من بين 11 مليون عميل يعانون من انقطاع الكهرباء في الولاية.
يأتي هذا وسط توقعات بارتفاع الأعداد في ظل الرياح العاتية وهطول الأمطار الغزيرة، بحسب "فرانس برس".
اشتدت قوة الإعصار "إيان"
، ليصبح عاصفة من الفئة الرابعة، وهو في طريقه باتجاه ولاية فلوريدا الأمريكية.
وأثار الإعصار حالة من الفزع بين سكان ساحل فلوريدا المطل على خليج المكسيك، الذين فروا إلى الملاجئ مع اقترابه.
وشهدت الأطراف الجنوبية للولاية رياحا عاتية قبل ساعات من الموعد المتوقع لوصول الإعصار إلى اليابسة.
وضرب الإعصار كوبا، أمس الثلاثاء، وترك الدولة الجزيرة دون كهرباء بالكامل.