https://sputnikarabic.ae/20220928/إعلام-أردوغان-يناقش-التعزيزات-العسكرية-في-جزر-بحر-إيجه-خلال-اجتماع-أمني-1068343559.html
إعلام: أردوغان يناقش التعزيزات العسكرية في جزر بحر إيجه خلال اجتماع أمني
إعلام: أردوغان يناقش التعزيزات العسكرية في جزر بحر إيجه خلال اجتماع أمني
ذكرت محطة "إن تي في" التركية أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان سيناقش تسليم الأسلحة اليونانية إلى جزيرتين في بحر إيجه، اللتين تتمتعان بوضع غير عسكري، وعملية... 28.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-28T08:59+0000
2022-09-28T08:59+0000
2022-09-28T09:21+0000
العالم
أخبار تركيا اليوم
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ووفقا للتقرير، سيلقي وزير الداخلية التركي سليمان صويلو ووزير الدفاع خلوصي أكار خطابين حول عمليات مكافحة الإرهاب الحالية في البلاد.ويوم الأحد الماضي، ورد أن طائرات عسكرية تركية التقطت صورا لانتشار مركبات مدرعة تبرعت بها الولايات المتحدة في جزيرتين يونانيتين، ليسبوس وساموس. كانت السفن تحمل 23 مركبة مدرعة تكتيكية بعجلات إلى ميديلي و18 إلى سيسام. وقدمت أنقرة احتجاجا تتهم فيه أثينا بإحضار عتاد عسكري أمريكي إلى الجزر المحايدة.وتبادلت تركيا واليونان، وكلاهما جزء من حلف الناتو الذي تقوده الولايات المتحدة، الاتهامات بأعمال استفزازية في بحر إيجه وبحر شرق البحر المتوسط حيث تتعارض مصالحهما العسكرية والطاقة.
https://sputnikarabic.ae/20220926/تركيا-تستدعي-سفير-اليونان-لديها-وترسل-مذكرة-احتجاج-لواشنطن-لإنهاء-انتهاكات-أثينا-في-جزر-بحر-إيجة-1068275461.html
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العالم, أخبار تركيا اليوم
العالم, أخبار تركيا اليوم
إعلام: أردوغان يناقش التعزيزات العسكرية في جزر بحر إيجه خلال اجتماع أمني
08:59 GMT 28.09.2022 (تم التحديث: 09:21 GMT 28.09.2022) تابعنا عبر
ذكرت محطة "إن تي في" التركية أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان سيناقش تسليم الأسلحة اليونانية إلى جزيرتين في بحر إيجه، اللتين تتمتعان بوضع غير عسكري، وعملية محتملة لمكافحة الإرهاب شمالي سوريا، في اجتماع أمني اليوم الأربعاء.
ووفقا للتقرير، سيلقي وزير الداخلية التركي سليمان صويلو ووزير الدفاع خلوصي أكار خطابين حول عمليات مكافحة الإرهاب الحالية في البلاد.
ويوم الأحد الماضي، ورد أن طائرات عسكرية تركية التقطت صورا لانتشار مركبات مدرعة تبرعت بها الولايات المتحدة في جزيرتين يونانيتين، ليسبوس وساموس. كانت السفن تحمل 23 مركبة مدرعة تكتيكية بعجلات إلى ميديلي و18 إلى سيسام. وقدمت أنقرة احتجاجا تتهم فيه أثينا بإحضار عتاد عسكري أمريكي إلى الجزر المحايدة.
وتبادلت تركيا واليونان، وكلاهما جزء من حلف الناتو الذي تقوده الولايات المتحدة، الاتهامات بأعمال استفزازية في بحر إيجه وبحر شرق البحر المتوسط حيث تتعارض مصالحهما العسكرية والطاقة.