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https://sputnikarabic.ae/20220928/إعلام-رسمي-مصرع-17-شخصا-بعد-حريق-في-أحد-مطاعم-مدينة-تشانغتشون-الصينية--1068343429.html
إعلام رسمي: مصرع 17 شخصا بعد حريق في أحد مطاعم مدينة تشانغتشون الصينية
إعلام رسمي: مصرع 17 شخصا بعد حريق في أحد مطاعم مدينة تشانغتشون الصينية
لقي 17 شخصا مصرعهم، اليوم الأربعاء، إثر اندلاع حريق في أحد المطاعم في مدينة تشانغتشون شمال شرقي الصين. 28.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-28T08:56+0000
2022-09-28T08:56+0000
العالم
إخماد حرائق
الصين
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القاهرة - سبوتنيك. ونقلت شبكة تلفزيون الصين الدولية (سي جي تي إن)، أن 17 شخصا لقوا مصرعهم وأصيب 3 آخرون، إثر اندلاع حريق في المدينة الواقعة في مقاطعة جيلين شمال شرقي الصين.وأشارت إلى أن الحريق اندلع في الثالثة مساء بالتوقيت المحلي وتم إخماد الحريق، فيما يتم التحقيق لمعرفة أسباب اندلاعه.وأظهرت مقاطع مصورة، تناقلها مغردون، في وقت سابق، إحدى ناطحات السحاب وهي تحترق بالكامل جراء نشوب حريق كبير في داخلها.ووفقا للمقطع المصور الذي أذاعه حساب التلفزيون العام، فإن ناطحة السحاب موجودة في مدينة تشانجشا في وسط الصين، بينما لم تتوفر معلومات عن طبيعة الإصابات ولا عددها.وكتب الحساب مع المقطع المصور: "يتصاعد دخان كثيف من الموقع، فيما النيران مستعرة بقوة في طوابق عدة من المبنى"، لافتة إلى أن عناصر الإطفاء مارست عملها من أجل تقديم الإغاثة للمحاصرين في المبنى.وأوضح أن البرج المحترق يحوي مكاتب تابعة لشركة الاتصالات العامة "تشاينا تيليكوم".يشار إلى أن عدد سكان مدينة تشانجشا عاصمة إقليم خونان قرابة الـ 10 ملايين نسمة.
https://sputnikarabic.ae/20220916/ناطحة-سحاب-صينية-تحترقفيديو-1067819867.html
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العالم, إخماد حرائق, الصين
العالم, إخماد حرائق, الصين

إعلام رسمي: مصرع 17 شخصا بعد حريق في أحد مطاعم مدينة تشانغتشون الصينية

08:56 GMT 28.09.2022
© AFP 2022 / XINHUAحريق الصين
حريق الصين - سبوتنيك عربي, 1920, 28.09.2022
© AFP 2022 / XINHUA
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لقي 17 شخصا مصرعهم، اليوم الأربعاء، إثر اندلاع حريق في أحد المطاعم في مدينة تشانغتشون شمال شرقي الصين.
القاهرة - سبوتنيك. ونقلت شبكة تلفزيون الصين الدولية (سي جي تي إن)، أن 17 شخصا لقوا مصرعهم وأصيب 3 آخرون، إثر اندلاع حريق في المدينة الواقعة في مقاطعة جيلين شمال شرقي الصين.
وأشارت إلى أن الحريق اندلع في الثالثة مساء بالتوقيت المحلي وتم إخماد الحريق، فيما يتم التحقيق لمعرفة أسباب اندلاعه.
وأظهرت مقاطع مصورة، تناقلها مغردون، في وقت سابق، إحدى ناطحات السحاب وهي تحترق بالكامل جراء نشوب حريق كبير في داخلها.
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ووفقا للمقطع المصور الذي أذاعه حساب التلفزيون العام، فإن ناطحة السحاب موجودة في مدينة تشانجشا في وسط الصين، بينما لم تتوفر معلومات عن طبيعة الإصابات ولا عددها.
وكتب الحساب مع المقطع المصور: "يتصاعد دخان كثيف من الموقع، فيما النيران مستعرة بقوة في طوابق عدة من المبنى"، لافتة إلى أن عناصر الإطفاء مارست عملها من أجل تقديم الإغاثة للمحاصرين في المبنى.
وأوضح أن البرج المحترق يحوي مكاتب تابعة لشركة الاتصالات العامة "تشاينا تيليكوم".
يشار إلى أن عدد سكان مدينة تشانجشا عاصمة إقليم خونان قرابة الـ 10 ملايين نسمة.
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