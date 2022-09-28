https://sputnikarabic.ae/20220928/الاستخبارات-الكورية-الجنوبية-بيونغ-يانغ-يمكن-أن-تجري-تجربة-نووية-قريبا-1068369110.html
الاستخبارات الكورية الجنوبية: بيونغ يانغ يمكن أن تجري تجربة نووية قريبا
الاستخبارات الكورية الجنوبية: بيونغ يانغ يمكن أن تجري تجربة نووية قريبا
قالت وكالة الاستخبارات الوطنية الكورية الجنوبية إن كوريا الشمالية يمكن أن تجري تجربة نووية جديدة خلال الفترة من 16 أكتوبر/ تشرين الأول حتى الـ 7 من نوفمبر/... 28.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-28T17:04+0000
2022-09-28T17:04+0000
2022-09-28T17:04+0000
العالم
كوريا الشمالية
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ولفتت إلى أن بيونغ يانغ تقوم بإنشاء نفق خاص بالتجارب النووية تحت الأرض في "بونغ كيه-ري"، حسبما ذكرت وكالة أنباء "يونهاب" الكورية الجنوبية، اليوم الأربعاء.وجاء تقييم وكالة الاستخبارات الكورية الجنوبية خلال جلسة إحاطة مغلقة للمشرعين في لجنة الاستخبارات البرلمانية.وبحسب الوكالة، فإنه من المتوقع أن يتم إجراء التجربة النووية السابعة لكوريا الشمالية خلال تلك الفترة التي تتزامن مع انعقاد مؤتمر الحزب الشيوعي الصيني في أكتوبر، وانتخابات التجديد النصفية في الولايات المتحدة الأمريكية في نوفمبر.ولفتت وكالة "يونهاب" إلى أن الموقع الذي تحدثت عليه وكالة الاستخبارات الكورية الجنوبية، شهد 6 تجارب نووية لكوريا الشمالية في السابق.
https://sputnikarabic.ae/20220923/مسؤول-أمريكي-كبير-كوريا-الشمالية-قد-تجري-تجربة-نووية-خلال-أيام-1068157180.html
https://sputnikarabic.ae/20220726/سيئول-كوريا-الشمالية-قد-تجري-تجربة-نووية-قريبا-1065607766.html
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العالم, كوريا الشمالية
الاستخبارات الكورية الجنوبية: بيونغ يانغ يمكن أن تجري تجربة نووية قريبا
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قالت وكالة الاستخبارات الوطنية الكورية الجنوبية إن كوريا الشمالية يمكن أن تجري تجربة نووية جديدة خلال الفترة من 16 أكتوبر/ تشرين الأول حتى الـ 7 من نوفمبر/ تشرين الثاني المقبلين.
ولفتت إلى أن بيونغ يانغ تقوم بإنشاء نفق خاص بالتجارب النووية تحت الأرض في "بونغ كيه-ري"، حسبما ذكرت
وكالة أنباء "يونهاب" الكورية الجنوبية، اليوم الأربعاء.
وجاء تقييم وكالة الاستخبارات الكورية الجنوبية خلال جلسة إحاطة مغلقة للمشرعين في لجنة الاستخبارات البرلمانية.
وبحسب الوكالة، فإنه من المتوقع أن يتم إجراء التجربة النووية
السابعة لكوريا الشمالية خلال تلك الفترة التي تتزامن مع انعقاد مؤتمر الحزب الشيوعي الصيني في أكتوبر، وانتخابات التجديد النصفية في الولايات المتحدة الأمريكية في نوفمبر.
ولفتت وكالة "يونهاب" إلى أن الموقع الذي تحدثت عليه وكالة الاستخبارات الكورية الجنوبية، شهد 6 تجارب نووية لكوريا الشمالية
في السابق.