https://sputnikarabic.ae/20220928/البرلمان-العراقي-يجدد-الثقة-بالحلبوسي-ويرفض-استقالته-1068360729.html
البرلمان العراقي يجدد الثقة بالحلبوسي ويرفض استقالته
البرلمان العراقي يجدد الثقة بالحلبوسي ويرفض استقالته
تناقش الحلقة رفض أعضاء مجلس النواب العراقي استقالة محمد الحلبوسي، رئيس المجلس، وتجديد الثقة به، وذلك خلال جلسة خاصة للبرلمان بهذا الخصوص. 28.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-28T14:10+0000
2022-09-28T14:10+0000
2022-09-28T14:10+0000
راديو
بانوراما
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البرلمان العراقي يجدد الثقة بالحلبوسي ويرفض إستقالته
البرلمان العراقي يجدد الثقة بالحلبوسي ويرفض إستقالته
صوت 222 نائباً لصالح تجديد الثقة في الحلبوسي ورفض استقالته، فيما صوت 13 نائباً لصالح قبول الاستقالة، من أصل 235 نائباً حضروا الجلسة.وكان تحالف السيادة العراقي، قد أكد قبل ذلك تمسكه ببقاء الحلبوسي رئيسًا للبرلمان، داعيًا إلى مصالحة وطنية شاملة، ومنع أي احتكاك أو تصعيد يضر بالسلم الأهلي، ويعرض الشعب ومؤسسات الدولة لأي مخاطر.أشار الكاتب والمحلل السياسي، محمد الفيصل، إلى أن رفض "الإطار التنسيقي" استقالة الحلبوسي جاء ضمن لعبة سياسية لجهة عدم دفع الأمور إلى مزيد من التوتر والفوضى، وتوفير أجواء جديدة لإطلاق عملية حوار وطني شاملة.وفي حوار معه، أعرب الفيصل عن اعتقاده بأن القوى السياسية المنضوية ضمن الإطار التنسيقي ستذهب إلى خيار تشكيل الحكومة، متوقعًا انضمام قوى سياسية أخرى إلى هذا الخيار.التفاصيل في الملف الصوتي...
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فهيم الصوراني
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
فهيم الصوراني
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/103958/64/1039586408_0:0:1000:999_100x100_80_0_0_ede991661e666e5117938b45787b4fb9.jpg
راديو, بانوراما, аудио
البرلمان العراقي يجدد الثقة بالحلبوسي ويرفض استقالته
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تناقش الحلقة رفض أعضاء مجلس النواب العراقي استقالة محمد الحلبوسي، رئيس المجلس، وتجديد الثقة به، وذلك خلال جلسة خاصة للبرلمان بهذا الخصوص.
صوت 222 نائباً لصالح تجديد الثقة في الحلبوسي ورفض استقالته، فيما صوت 13 نائباً لصالح قبول الاستقالة، من أصل 235 نائباً حضروا الجلسة.
وكان تحالف السيادة العراقي، قد أكد قبل ذلك تمسكه ببقاء الحلبوسي رئيسًا للبرلمان، داعيًا إلى مصالحة وطنية شاملة، ومنع أي احتكاك أو تصعيد يضر بالسلم الأهلي، ويعرض الشعب ومؤسسات الدولة لأي مخاطر.
أشار الكاتب والمحلل السياسي، محمد الفيصل، إلى أن رفض "الإطار التنسيقي" استقالة الحلبوسي جاء ضمن لعبة سياسية لجهة عدم دفع الأمور إلى مزيد من التوتر والفوضى، وتوفير أجواء جديدة لإطلاق عملية حوار وطني شاملة.
وفي حوار معه، أعرب الفيصل عن اعتقاده بأن القوى السياسية المنضوية ضمن الإطار التنسيقي ستذهب إلى خيار تشكيل الحكومة، متوقعًا انضمام قوى سياسية أخرى إلى هذا الخيار.
التفاصيل في الملف الصوتي...