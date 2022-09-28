البرلمان اللبناني يعقد جلسة لانتخاب رئيس جديد.. العاهل السعودي يعين ولي العهد رئيسا لمجلس الوزراء
15:29 GMT 28.09.2022 (تم التحديث: 15:32 GMT 28.09.2022)
28-9 Sputnik World
قال سفير روسيا في واشنطن أناتولي أنطونوف، إن الولايات المتحدة تقترب من حافة خطرة بحديثها عن جواز استخدام كييف للسلاح الغربي في قصف دونيتسك ولوغانسك ومقاطعتي خيرسون وزابوروجيه.
يأتي ذلك عقب الإعلان عن أن نتائج الاستفتاءات في المناطق الأربعة "زابوروجية وخيرسون ولوغانسك ودونيتسك" جاءت بأغلبية ساحقة مع الانضمام الى روسيا الأمر الذي يرفضه الغرب ويؤكد عدم الاعتراف به.
من جانبه قال رئيس حركة "نحن مع روسيا"، عضو المجلس الرئيسي لإدارة مقاطعة زابوروجيه، فلاديمير روغوف، إن مقاطعة زابوروجيه لم تعد جزءا من أوكرانيا، وهذا القرار نهائي ولا رجوع فيه ، وذلك بعد أن صوّت أكثر من 93.11% من الناخبين لصالح إعادة التوحيد مع روسيا.
ووافقت اللجنة الانتخابية على هذا القرار ولم تسجل انتهاكات جسيمة وأية تعليقات خلال الاستفتاء.
في حديثه لعالم سبوتنيك قال وسام جواد المحلل السياسي إن: "الأمر أصبح بالفعل مسألة وقت لانضمام المناطق الأربعة إلى روسيا بلا شك ولكن هناك صعوبات ستجابه تحقيق ذلك، لكن هناك بالطبع الانتماء والرغبة في العودة إلى أحضان الوطن فلوغانسك ودونيتسك هي أصلا أراض روسية والروس هم أصحاب القضية تاريخيا وواقعيا".
وأضاف جواد أن: "الأوكرانيين لن يتركوا هذه الأقاليم في استقرار بل سيتحرشون وسيقوم النازيون بعمليات إرهابية وقد سبق وحدثت هذه الأعمال، وحين ضم هذه المناطق فإن روسيا سترد وهذا بالطبع من حقها وبإمكانها أن تضرب في العمق كذلك، لأنه للأسف الشديد في كييف لا يفكرون مليا حتى تنتهي الأزمة بسلام".
وفي لقاء مع السيدة ميس الكريدي التي شاركت في الرقابة على الاستفتاء في دونيتسك قالت إنه رغم عمليات القصف التي صاحبت وجودها للمراقبة على الاستفتاء في دونيتسك إلا أن الأمور سارت على ما يرام حتى انتهاء الاستفتاء.
البرلمان اللبناني يعقد جلسة لانتخاب رئيس جديد دون توافق على مرشح
دعا رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري إلى عقد جلسة لانتخاب رئيس جديد للبلاد غدا الخميس 29 سبتمبر/أيلول رغم عدم وجود توافق سياسي على مرشح بعينه.
وتنتهي فترة الرئيس ميشال عون التي استمرت ست سنوات في 31 أكتوبر/تشرين الأول، وأعرب الساسة بالفعل عن قلقهم بشأن شغور المنصب، وهو ما سيعمق من الأزمة المؤسساتية في لبنان الذي عجزت فصائله السياسية عن تشكيل حكومة كاملة الصلاحيات منذ مايو/أيار.
ويتعين الحصول على أصوات ثلثي المشرعين في البرلمان المؤلف من 128 عضواً لكي ينجح المرشح في الفوز بالرئاسة من الجولة الأولى من التصويت، وبعد ذلك ستكفيه أغلبية بسيطة لتأمين المنصب.
ووصل عون إلى مقعد الرئاسة بعد فراغ رئاسي استمر 29 شهراً لم يتمكن خلالها البرلمان من الاتفاق على انتخاب رئيس.
في حديثه لعالم سبوتنيك قال دكتور أحمد الزين الكاتب والمحلل السياسي اللبناني إن تعيين جلسة لانتخاب رئيس جمهورية لبنان من قبل رئيس مجلس النواب نبيه بري كان مفاجئا لجميع القوى السياسية التي كانت تضع نصب أعينها تشكيل حكومة أصيلة وليست تصريف أعمال، والخروج من الإشكال الدستوري حول الحكومة التي ستستلم مكان الرئيس حال الشغور الرئاسي الذي كان أمرا واقعا في لبنان.
وأضاف الزين أن هذه الخطوة وضعت مجلس النواب اللبناني أمام إمكانية الانعقاد فقط لانتخاب رئيس جمهورية وليس لأي أمر آخر وهذه تعتبر خطوة ذكية من قبل الرئيس نبيه بري، أولا للضغط من أجل تشكيل حكومة في حال كان الفرقاء جادين في هذه الخطوة وثانيا لوضع الفرقاء ذاتهم أمام التحدي وإظهار من هو الرئيس الذي لديه الحظوظ الأكثر للانتخاب أو من هي الشخصيات المارونية التي لديها مجال للانتخاب.
العاهل السعودي يعين ولي العهد رئيسا لمجلس الوزراء والأمير خالد وزيرا للدفاع
أصدر الملك سلمان بن عبد العزيز أوامرَ ملكيةً تقضي بتولي الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد، رئاسةَ مجلس الوزراء، وإعادة تشكيل المجلس، وأن تكونَ جلساتُ مجلس الوزراء التي يحضرها الملك برئاسته.
جاء ذلك ضمن ثلاثة أوامر ملكية أصدرها الملك سلمان، استندت إلى النظام الأساسي للحكم ، واحتفظ معظم الوزراء أعضاء المجلس السابق بمناصبهم، باستثناء وزارة الدفاع التي أسندت إلى الأمير خالد بن سلمان بن عبد العزيز، ووزارة التعليم التي تولَّاها يوسف بن عبد الله بن محمد البنيان.
كما أصدر الملك سلمان أمراً يقضي بتعيين طلال بن عبد الله بن تركي العتيبي مساعداً لوزير الدفاع بالمرتبة الممتازة، داعياً الجهات المختصة، إلى اعتماد أوامره وتنفيذها.
في حديثه لعالم سبوتنيك قال سليمان العقيلي الكاتب والمحلل السياسي السعودي إن تعيين ولي العهد الأمير محمد بن سلمان رئيسا لمجلس الوزراء خطوة أخرى من خطوات استلام الجيل الثالث من أحفاد الملك المؤسس للحكم وهو تقنين لوضع وواقع موجود على الأرض حيث يقوم ولي العهد بتفويض من الملك سلمان بإدارة شؤون الدولة وهو أيضا ترقية بالوضع الدستوري للأمير محمد ما يعزز دوره وموقفه التفاوضي عند لقائه قادة العالم..
وأضاف العقيلي أنه لا يستطيع أحد أن يفتي بأنه بهذه الخطوة تكون قد اقتربت عملية تنصيب ولي العهد ملكا، فصحة الملك سلمان جيدة، وهو قد فوض ولي العهد في واحدة من صلاحياته لثقته الفائقة بقدرات ولي العهد وما يتمتع به من صفات قيادية تمكنه من إدراة الحكومة، ولا شك أن هذا خطوة على طريق العرش ولكن بعد طول العمر للملك سلمان.