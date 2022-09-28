https://sputnikarabic.ae/20220928/البرلمان-اللبناني-يعقد-جلسة-لانتخاب-رئيس-جديد-العاهل-السعودي-يعين-ولي-العهد-رئيسا-لمجلس-الوزراء--1068365106.html

البرلمان اللبناني يعقد جلسة لانتخاب رئيس جديد.. العاهل السعودي يعين ولي العهد رئيسا لمجلس الوزراء

البرلمان اللبناني يعقد جلسة لانتخاب رئيس جديد.. العاهل السعودي يعين ولي العهد رئيسا لمجلس الوزراء

قال سفير روسيا في واشنطن أناتولي أنطونوف، إن الولايات المتحدة تقترب من حافة خطرة بحديثها عن جواز استخدام كييف للسلاح الغربي في قصف دونيتسك ولوغانسك ومقاطعتي... 28.09.2022, سبوتنيك عربي

2022-09-28T15:29+0000

2022-09-28T15:29+0000

2022-09-28T15:32+0000

راديو

عالم سبوتنيك

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/09/1c/1068364306_29:0:1273:700_1920x0_80_0_0_fdf48a8cd5a714729516b07f4e0976a3.png

28-9 Sputnik World البرلمان اللبناني يعقد جلسة لانتخاب رئيس جديد

يأتي ذلك عقب الإعلان عن أن نتائج الاستفتاءات في المناطق الأربعة "زابوروجية وخيرسون ولوغانسك ودونيتسك" جاءت بأغلبية ساحقة مع الانضمام الى روسيا الأمر الذي يرفضه الغرب ويؤكد عدم الاعتراف به.ووافقت اللجنة الانتخابية على هذا القرار ولم تسجل انتهاكات جسيمة وأية تعليقات خلال الاستفتاء.وأضاف جواد أن: "الأوكرانيين لن يتركوا هذه الأقاليم في استقرار بل سيتحرشون وسيقوم النازيون بعمليات إرهابية وقد سبق وحدثت هذه الأعمال، وحين ضم هذه المناطق فإن روسيا سترد وهذا بالطبع من حقها وبإمكانها أن تضرب في العمق كذلك، لأنه للأسف الشديد في كييف لا يفكرون مليا حتى تنتهي الأزمة بسلام".البرلمان اللبناني يعقد جلسة لانتخاب رئيس جديد دون توافق على مرشحدعا رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري إلى عقد جلسة لانتخاب رئيس جديد للبلاد غدا الخميس 29 سبتمبر/أيلول رغم عدم وجود توافق سياسي على مرشح بعينه.ويتعين الحصول على أصوات ثلثي المشرعين في البرلمان المؤلف من 128 عضواً لكي ينجح المرشح في الفوز بالرئاسة من الجولة الأولى من التصويت، وبعد ذلك ستكفيه أغلبية بسيطة لتأمين المنصب.ووصل عون إلى مقعد الرئاسة بعد فراغ رئاسي استمر 29 شهراً لم يتمكن خلالها البرلمان من الاتفاق على انتخاب رئيس.وأضاف الزين أن هذه الخطوة وضعت مجلس النواب اللبناني أمام إمكانية الانعقاد فقط لانتخاب رئيس جمهورية وليس لأي أمر آخر وهذه تعتبر خطوة ذكية من قبل الرئيس نبيه بري، أولا للضغط من أجل تشكيل حكومة في حال كان الفرقاء جادين في هذه الخطوة وثانيا لوضع الفرقاء ذاتهم أمام التحدي وإظهار من هو الرئيس الذي لديه الحظوظ الأكثر للانتخاب أو من هي الشخصيات المارونية التي لديها مجال للانتخاب.العاهل السعودي يعين ولي العهد رئيسا لمجلس الوزراء والأمير خالد وزيرا للدفاعأصدر الملك سلمان بن عبد العزيز أوامرَ ملكيةً تقضي بتولي الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد، رئاسةَ مجلس الوزراء، وإعادة تشكيل المجلس، وأن تكونَ جلساتُ مجلس الوزراء التي يحضرها الملك برئاسته.كما أصدر الملك سلمان أمراً يقضي بتعيين طلال بن عبد الله بن تركي العتيبي مساعداً لوزير الدفاع بالمرتبة الممتازة، داعياً الجهات المختصة، إلى اعتماد أوامره وتنفيذها.وأضاف العقيلي أنه لا يستطيع أحد أن يفتي بأنه بهذه الخطوة تكون قد اقتربت عملية تنصيب ولي العهد ملكا، فصحة الملك سلمان جيدة، وهو قد فوض ولي العهد في واحدة من صلاحياته لثقته الفائقة بقدرات ولي العهد وما يتمتع به من صفات قيادية تمكنه من إدراة الحكومة، ولا شك أن هذا خطوة على طريق العرش ولكن بعد طول العمر للملك سلمان.

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

راديو, عالم سبوتنيك, аудио