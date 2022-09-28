https://sputnikarabic.ae/20220928/البعثة-الأممية-بالعراق-ندعو-جميع-القوى-السياسية-إلى-تجنب-الترهيب-والتهديد-والعنف-1068361527.html
البعثة الأممية بالعراق: ندعو جميع القوى السياسية إلى تجنب "الترهيب والتهديد والعنف"
البعثة الأممية بالعراق: ندعو جميع القوى السياسية إلى تجنب "الترهيب والتهديد والعنف"
دعت البعثة الأممية بالعراق "يونامي"، جميع القوى السياسية إلى تجنب "الترهيب والتهديد والعنف"، مؤكدة على ضرورة "الحوار البنّاء في أقرب وقت" لحل الأزمة. 28.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-28T14:32+0000
2022-09-28T14:32+0000
2022-09-28T14:32+0000
العالم العربي
العراق
البعثة الأممية
قصف
المنطقة الخضراء في بغداد
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وقالت البعثة في بيان عبر حسابها على موقع "تويتر"، اليوم الأربعاء، "ندعو الجميع إلى الامتناع عن الترهيب والتهديد والعنف. هناك حلول".وأضافت، أنه "لكي ترى هذه الحلول النور، فإن الحوار البنّاء في أقرب وقت مناسب أمر ضروري".هذا وأفاد مصدر أمني عراقي، في وقت سابق من اليوم، بسقوط 3 صواريخ داخل المنطقة الخضراء في العاصمة بغداد، في وقت يحتشد متظاهرون في ساحة التحرير القريبة احتجاجا على عقد جلسة برلمانية.وكشف المصدر الأمني لوكالة "سبوتنيك": عن "سقوط 3 صواريخ داخل المنطقة الخضراء دون خسائر"، مضيفا أنه تم إطلاق صافرات الإنذار في المنطقة الخضراء، التي تضم بين أسوارها مقر مجلس النواب العراقي.وأعلنت خلية الإعلام الأمني العراقية إصابة 7 من عناصر الأمن إثر استهداف المنطقة الخضراء.وكانت وسائل إعلام عراقية قد أفادت، مساء الثلاثاء، بوجود انتشار أمني كثيف في كافة أنحاء العاصمة العراقية بغداد مع إغلاق الطرق المؤدية إلى المنطقة الخضراء.ويعقد مجلس النواب العراقي، جلسة اليوم الأربعاء، للتصويت على استقالة رئيس المجلس محمد الحلبوسي، وانتخاب نائب لرئيس المجلس.
العراق
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
العالم العربي, العراق, البعثة الأممية, قصف, المنطقة الخضراء في بغداد
العالم العربي, العراق, البعثة الأممية, قصف, المنطقة الخضراء في بغداد
البعثة الأممية بالعراق: ندعو جميع القوى السياسية إلى تجنب "الترهيب والتهديد والعنف"
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دعت البعثة الأممية بالعراق "يونامي"، جميع القوى السياسية إلى تجنب "الترهيب والتهديد والعنف"، مؤكدة على ضرورة "الحوار البنّاء في أقرب وقت" لحل الأزمة.
وقالت البعثة
في بيان عبر حسابها على موقع "تويتر"، اليوم الأربعاء، "ندعو الجميع إلى الامتناع عن الترهيب والتهديد والعنف. هناك حلول".
وأضافت، أنه "لكي ترى هذه الحلول النور، فإن الحوار البنّاء في أقرب وقت مناسب أمر ضروري".
هذا وأفاد مصدر أمني عراقي، في وقت سابق من اليوم، بسقوط 3 صواريخ داخل المنطقة الخضراء
في العاصمة بغداد، في وقت يحتشد متظاهرون في ساحة التحرير القريبة احتجاجا على عقد جلسة برلمانية.
وكشف المصدر الأمني لوكالة "سبوتنيك": عن "سقوط 3 صواريخ داخل المنطقة الخضراء دون خسائر"، مضيفا أنه تم إطلاق صافرات الإنذار في المنطقة الخضراء، التي تضم بين أسوارها مقر مجلس النواب العراقي.
وأعلنت خلية الإعلام الأمني العراقية إصابة 7 من عناصر الأمن إثر استهداف المنطقة الخضراء.
وكانت وسائل إعلام عراقية قد أفادت
، مساء الثلاثاء، بوجود انتشار أمني كثيف في كافة أنحاء العاصمة العراقية بغداد مع إغلاق الطرق المؤدية إلى المنطقة الخضراء.
ويعقد مجلس النواب العراقي، جلسة اليوم الأربعاء، للتصويت على استقالة رئيس المجلس محمد الحلبوسي
، وانتخاب نائب لرئيس المجلس.