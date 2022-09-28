https://sputnikarabic.ae/20220928/الخارجية-الروسية-تمت-الموافقة-المبدئية-على-صفقة-الوقود-والحبوب-مع-أفغانستان-1068354674.html
الخارجية الروسية: تمت الموافقة المبدئية على صفقة الوقود والحبوب مع أفغانستان
الخارجية الروسية: تمت الموافقة المبدئية على صفقة الوقود والحبوب مع أفغانستان
أعلن المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى أفغانستان، مدير دائرة آسيا الثانية بوزارة الخارجية الروسية زامير كابولوف، أنه تم الموافقة المبدئية على الصفقة بين روسيا... 28.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-28T12:30+0000
2022-09-28T12:30+0000
2022-09-28T12:30+0000
روسيا
التعاون الدولي
أخبار أفغانستان اليوم
بيع النفط
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قال كابولوف "نعم"، مجيبًا على السؤال ذي الصلة.هذا وصرح وزير الصناعة والتجارة الأفغاني، نور الدين عزيزي، في وقت سابق، بأن حكومة بلاده تخطط للتوصل لاتفاق مع روسيا بشأن استيراد نحو مليون طن من البنزين ومليون طن من وقود الديزل حتى نهاية عام 2022.وأضاف: "نحن نخطط لاستيراد حوالي مليون طن من البنزين ونفس الكمية من وقود الديزل"... هذه القضية هي إحدى الأولويات الرئيسية لبلدنا، نود إبرام مثل هذه الاتفاقية في أقرب وقت ممكن على أن تأخذ الاتفاقية في الاعتبار مصالح البلدين..".وأجاب الوزير ردا على استفسار حول إمكانية توقيع الاتفاق هذا العام، قائلا: "نعم هذا العام".كما أكد الوزير خلال الحديث أن بلاده تستورد النفط أيضا من الدول المجاورة.
https://sputnikarabic.ae/20220819/كابول-تخطط-للتوصل-لاتفاق-مع-موسكو-لاستيراد-مليون-طن-بنزين-وآخر-من-الديزل-حتى-نهاية-العام-1066603876.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, التعاون الدولي, أخبار أفغانستان اليوم, بيع النفط
روسيا, التعاون الدولي, أخبار أفغانستان اليوم, بيع النفط
الخارجية الروسية: تمت الموافقة المبدئية على صفقة الوقود والحبوب مع أفغانستان
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أعلن المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى أفغانستان، مدير دائرة آسيا الثانية بوزارة الخارجية الروسية زامير كابولوف، أنه تم الموافقة المبدئية على الصفقة بين روسيا وأفغانستان بشأن إمدادات الوقود والبنزين والغاز الطبيعي المسال والحبوب، مسيرا إلى أنه تجري الآن مناقشة التفاصيل.
قال كابولوف "نعم"، مجيبًا على السؤال ذي الصلة.
هذا وصرح وزير الصناعة والتجارة الأفغاني، نور الدين عزيزي، في وقت سابق، بأن حكومة بلاده تخطط للتوصل لاتفاق مع روسيا
بشأن استيراد نحو مليون طن من البنزين ومليون طن من وقود الديزل حتى نهاية عام 2022.
وقال عزيزي لوكالة "سبوتنيك": "أفغانستان تحتاج الآن إلى أكثر من 4 ملايين طن من النفط، لكننا نريد زيادة الإمدادات، وبما أن روسيا دولة صديقة لنا، فقد توصلنا نوعا ما لاتفاق بشأن استيراد النفط والمنتجات النفطية الروسية".
وأضاف: "نحن نخطط لاستيراد حوالي مليون طن من البنزين ونفس الكمية من وقود الديزل"... هذه القضية هي إحدى الأولويات الرئيسية لبلدنا، نود إبرام مثل هذه الاتفاقية في أقرب وقت ممكن على أن تأخذ الاتفاقية في الاعتبار مصالح البلدين..".
وأجاب الوزير ردا على استفسار حول إمكانية توقيع الاتفاق هذا العام، قائلا: "نعم هذا العام".
كما أكد الوزير خلال الحديث أن بلاده تستورد النفط أيضا من الدول المجاورة.