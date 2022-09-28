https://sputnikarabic.ae/20220928/الخارجية-الروسية-موسكو-مستعدة-للنظر-في-طلبات-التحقيق-في-حوادث-التيار-الشمالي-إذا-تم-استلامها-1068344060.html

الخارجية الروسية: موسكو مستعدة للنظر في طلبات التحقيق في حوادث التيار الشمالي إذا تم استلامها

الخارجية الروسية: موسكو مستعدة للنظر في طلبات التحقيق في حوادث التيار الشمالي إذا تم استلامها

صرح نائب وزير الخارجية الروسي، ألكسندر غروشكو، اليوم الأربعاء، بأن روسيا مستعدة للنظر في طلبات تحقيق مشترك في أسباب حادثة التيار الشمالي إذا طلبت دول أوروبية... 28.09.2022, سبوتنيك عربي

2022-09-28T09:27+0000

2022-09-28T09:27+0000

2022-09-28T09:27+0000

روسيا

السيل الشمالي 2

تسريب

أخبار الاتحاد الأوروبي

تصدير النفط

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موسكو- سبوتنيك. وقال غروشكو للصحفيين، ردا على سؤال حول التعاون المحتمل بين روسيا والدول الأوروبية في التحقيق في الحوادث التي وقعت على خط أنابيب الغاز "التيار الشمالي": "إذا كانت هناك أي طلبات، فسننظر فيها. حتى الآن لم يكن هناك أي شيء، على حد علمي".هذا وقال مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، إن كل المعلومات حول حوادث تسرب الغاز من أنابيب "التيار الشمالي" تشير إلى أنها ناجمة عن فعل متعمد، مضيفًا أن التكتل يدعم أي تحقيق حول الأمر.وقال بوريل في بيان: "الاتحاد الأوروبي يشعر بقلق بالغ إزاء الأضرار في خطي أنابيب التيار الشمالي 1 و2. هذه الأحداث ليست صدفة وتؤثر علينا جميعا. كل المعلومات المتاحة تشير إلى أن التسريبات ناجمة عن فعل متعمد".وتابع المسؤول الأوروبي، أن الاتحاد سوف يدعم أي تحقيق في الحادث، وسيتخذ إجراءات إضافية من أجل تحسين أمن الطاقة.

https://sputnikarabic.ae/20220928/بوريل-الحوادث-التي-وقعت-على-خطوط-أنابيب-الغاز-نورد-ستريم-ليست-صدفة-1068339716.html

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روسيا, السيل الشمالي 2, تسريب, أخبار الاتحاد الأوروبي, تصدير النفط