https://sputnikarabic.ae/20220928/الخزانة-الأمريكية-سقف-أسعار-النفط-الروسي-سيكون-أعلى-بكثير-من-تكلفة-إنتاجه-1068369617.html

الخزانة الأمريكية: سقف أسعار النفط الروسي سيكون "أعلى بكثير" من تكلفة إنتاجه

الخزانة الأمريكية: سقف أسعار النفط الروسي سيكون "أعلى بكثير" من تكلفة إنتاجه

قال نائب وزيرة الخزانة الأمريكية، والي أدييمو، إن تحالف الدول الذي يعمل على تطبيق حد أقصى لسعر بعض صادرات النفط الروسية سيضع هذا السقف "أعلى بكثير" من تكلفة... 28.09.2022, سبوتنيك عربي

2022-09-28T17:19+0000

2022-09-28T17:19+0000

2022-09-28T17:19+0000

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أسعار النفط اليوم

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وذكر أدييمو، اليوم الأربعاء، خلال مؤتمر في نيويورك: "هدفنا هو التأكد من أننا نضعه أعلى بكثير من سعر الإنتاج من أجل خلق حوافز لروسيا لمواصلة البيع في تحالف الحد الأقصى للسعر"، حسبما نقلت وكالة "بلومبيرغ".لم يقدم أدييمو رقما بالدولار حول القدر الذي قد يكون سقف السعر قريبا منه. قال المسؤول سابقا إن تقارير الميزانية الروسية قد حددت متوسط ​​تكلفة الإنتاج في البلاد عند 44 دولارا للبرميل. يتداول خام برنت حاليا فوق 86 دولارا.وأضاف أدييمو: "سنعمل مع حلفائنا وشركائنا لمعرفة السعر. "سوف نتحلى بالشفافية بشأن هذا السعر للعالم، من أجل وضع البلدان الأخرى في وضع يمكنها من التفاوض بشكل أفضل للمضي قدما".اتفق أعضاء الاتحاد الأوروبي، إلى جانب المملكة المتحدة وسويسرا، في وقت سابق من هذا العام على حظر شركاتهم من تقديم الخدمات - مثل التأمين والتمويل - التي تدعم شحنات النفط الروسي المنقولة بحرا في أي مكان في العالم ، بدءًا من 5 ديسمبر.خوفا من أن يؤدي ذلك إلى منع النفط الروسي من الوصول إلى السوق العالمي والتسبب في ارتفاع الأسعار، فقد دفعت الدول بخطة تسمح للمشترين بالوصول إلى الخدمات البحرية المهمة، شريطة أن يشتروا النفط الروسي بموجب سقف سعري متفق عليه.والهدف من ذلك هو منع ارتفاع تكاليف النفط الخام العالمية وفي نفس الوقت محاولة التأثير على عائدات روسيا في الوقت الذي تواصل فيه عمليتها العسكرية الخاصة في أوكرانيا.أقرت الخطة في وقت سابق من هذا الشهر من قبل حكومات مجموعة الدول السبع الغنية. لم يوافق أعضاء الاتحاد الأوروبي بعد على تغيير عقوباتهم لاستيعاب الحد الأقصى لسعر النفط.في المقابل، قال الكرملين إنه سيتوقف عن بيع النفط لأي دولة تطبق السقف. وأكد ألكسندر نوفاك، نائب رئيس الوزراء، إن "فرض قيود على أسعار النفط الروسي" سيدمر السوق. المنتجون الآخرون لا يستجيبون بشكل إيجابي لهذه العبثية".وشدد على أن شركات النفط الروسية تستعد لفرض الاتحاد الأوروبي حظرا على النفط من روسيا، مشيرا إلى أن جميع الخطط تركز على الحفاظ على الإنتاج.من جانبه قال المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، إن النفط الروسي الذي لن يذهب إلى أوروبا سوف ينتقل إلى اتجاهات بديلة للبلدان التي تعمل وفقا لظروف السوق.

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اقتصاد, روسيا, أخبار روسيا اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية, أسعار النفط اليوم