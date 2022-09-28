https://sputnikarabic.ae/20220928/الدفاع-التايوانية-الصين-أرسلت-31-طائرة-و4-سفن-حربية-قرب-الحدود-البحرية-1068361373.html
الدفاع التايوانية: الصين أرسلت 31 طائرة و4 سفن حربية قرب الحدود البحرية
الدفاع التايوانية: الصين أرسلت 31 طائرة و4 سفن حربية قرب الحدود البحرية
أعلنت وزارة دفاع تايوان، أن الجيش الصيني أرسل، اليوم الأربعاء، 31 طائرة وأربع سفن حربية، إلى منطقة بالقرب من تايوان. 28.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-28T14:28+0000
2022-09-28T14:28+0000
2022-09-28T14:28+0000
الصين
أخبار تايوان
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بكين - سبوتنيك. ذكر التقرير اليومي لوزارة دفاع تايوان أنه في الساعة 17.00 (12.00 بتوقيت موسكو)، اليوم الأربعاء، تم رصد توجيه أربع سفن و31 طائرة تابعة لجيش التحرير الشعبي الصيني، في المياه والمجال الجوي للمنطقة المحيطة بتايوان".وبينت وزارة الدفاع، أن تايوان أرسلت دورية جوية لمراقبة الوضع، وأصدرت تحذيرات لاسلكية، ونشرت أنظمة صواريخ مضادة للطائرات.وتسعى تايوان إلى الاستقلال بشكلٍ تام عن الصين؛ لكن بكين تعتبرها جزءا من أراضيها، وتطالب المجتمع الدولي باستمرار الاعتراف بتبعية تايوان لها.وفي وقت سابق، علقت الخارجية الصينية على الاستفتاءات حول انضمام جمهوريتي دونباس ومقاطعتي خيرسون وزابوروجيه إلى روسيا؛ أن الأزمة الأوكرانية تختلف اختلافا جوهريا عن مسألة تايوان، ولا يمكن مقارنتها.وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، وانغ وين بين، في إفادة صحفية، مجيبا عن سؤال عما إذا كانت الصين تعتبر الاستفتاءات السابقة "إشارة كاذبة" للقوى الانفصالية التايوانية: "تايوان جزء لا يتجزأ من الأراضي الصينية، ومسألة تايوان شأن داخلي حصري للصين؛ وهي تختلف اختلافا جوهريا عن الأزمة الأوكرانية، ولا يمكن مقارنتها".
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
الصين, أخبار تايوان
الدفاع التايوانية: الصين أرسلت 31 طائرة و4 سفن حربية قرب الحدود البحرية
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أعلنت وزارة دفاع تايوان، أن الجيش الصيني أرسل، اليوم الأربعاء، 31 طائرة وأربع سفن حربية، إلى منطقة بالقرب من تايوان.
بكين - سبوتنيك
. ذكر التقرير اليومي لوزارة دفاع تايوان أنه في الساعة 17.00 (12.00 بتوقيت موسكو)، اليوم الأربعاء، تم رصد توجيه أربع سفن و31 طائرة تابعة لجيش التحرير الشعبي الصيني، في المياه والمجال الجوي للمنطقة المحيطة بتايوان".
وبحسب التقرير، فإن بينها أربع مقاتلات من طراز "جي - 11"، ومقاتلتان من طراز "جي - 16"، وطائرات "بي زد كيه - 005" المسيرة، وطائرة نقل متعددة الأغراض وغيرها، عبرت ما يسمى بـ "الخط المتوسط" في مضيق تايوان، ودخلت المنطقة المخصصة للدفاع الجوي للجزيرة.
وبينت وزارة الدفاع، أن تايوان أرسلت دورية جوية لمراقبة الوضع، وأصدرت تحذيرات لاسلكية، ونشرت أنظمة صواريخ مضادة للطائرات.
وتسعى تايوان إلى الاستقلال بشكلٍ تام عن الصين؛ لكن بكين تعتبرها جزءا من أراضيها، وتطالب المجتمع الدولي باستمرار الاعتراف بتبعية تايوان لها.
وفي وقت سابق، علقت الخارجية الصينية
على الاستفتاءات حول انضمام جمهوريتي دونباس ومقاطعتي خيرسون وزابوروجيه إلى روسيا؛ أن الأزمة الأوكرانية تختلف اختلافا جوهريا عن مسألة تايوان، ولا يمكن مقارنتها.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، وانغ وين بين، في إفادة صحفية، مجيبا عن سؤال عما إذا كانت الصين تعتبر الاستفتاءات السابقة "إشارة كاذبة" للقوى الانفصالية التايوانية: "تايوان جزء لا يتجزأ من الأراضي الصينية، ومسألة تايوان شأن داخلي حصري للصين؛ وهي تختلف اختلافا جوهريا عن الأزمة الأوكرانية، ولا يمكن مقارنتها".