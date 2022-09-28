https://sputnikarabic.ae/20220928/السفارة-الأمريكية-في-موسكو-تدعو-رعاياها-لمغادرة-روسيا-بسبب-التعبئة-1068353696.html
السفارة الأمريكية في موسكو تدعو رعاياها لمغادرة روسيا "بسبب التعبئة"
السفارة الأمريكية في موسكو تدعو رعاياها لمغادرة روسيا "بسبب التعبئة"
حثت السفارة الأمريكية في موسكو يوم أمس الثلاثاء المواطنين الأمريكيين على الامتناع عن السفر إلى روسيا، وأولئك الموجودين بالفعل في البلاد على المغادرة على الفور،... 28.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-28T11:57+0000
2022-09-28T11:57+0000
2022-09-28T12:05+0000
روسيا
الولايات المتحدة الأمريكية
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وأصدرت السفارة الأمريكية تحذيرًا مماثلاً في فبراير/شباط، بعد بدء العملية العسكرية الخاصة في دونباس، ولم تغير التوصية منذ ذلك الحين.وبررت السفارة بيانها بالتعبئة التي بدأت في روسيا، قائلة إن روسيا "قد ترفض قبول ازدواج الجنسية الروسية الأمريكية وتدعو من يحملها إلى الخدمة العسكرية".وأردفت البعثة الدبلوماسية الأمريكية في البيان "الرحلات التجارية محدودة حاليًا وغالبًا ما تكون غير متاحة في غضون مهلة قصيرة، أما الطرق البرية بالسيارة أو الحافلة متاحة".
https://sputnikarabic.ae/20220928/زاخاروفا-الولايات-المتحدة-تستخدم-التلاعب-لجر-روسيا-إلى-الأجندة-النووية-1068339415.html
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روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية
روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية
السفارة الأمريكية في موسكو تدعو رعاياها لمغادرة روسيا "بسبب التعبئة"
11:57 GMT 28.09.2022 (تم التحديث: 12:05 GMT 28.09.2022) تابعنا عبر
حثت السفارة الأمريكية في موسكو يوم أمس الثلاثاء المواطنين الأمريكيين على الامتناع عن السفر إلى روسيا، وأولئك الموجودين بالفعل في البلاد على المغادرة على الفور، حسبما ذكرت البعثة الدبلوماسية الأمريكية في موسكو في بيان.
وأصدرت السفارة الأمريكية تحذيرًا مماثلاً في فبراير/شباط، بعد بدء العملية العسكرية الخاصة في دونباس، ولم تغير التوصية منذ ذلك الحين.
وبررت السفارة بيانها
بالتعبئة التي بدأت في روسيا، قائلة إن روسيا "قد ترفض قبول ازدواج الجنسية الروسية الأمريكية وتدعو من يحملها إلى الخدمة العسكرية".
يجب على المواطنين الأمريكيين عدم السفر إلى روسيا، وعلى من يقيمون هناك مغادرة البلاد على الفور طالما أن الخيارات متاحة.
وأردفت البعثة الدبلوماسية الأمريكية
في البيان "الرحلات التجارية محدودة حاليًا وغالبًا ما تكون غير متاحة في غضون مهلة قصيرة، أما الطرق البرية بالسيارة أو الحافلة متاحة".