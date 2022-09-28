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https://sputnikarabic.ae/20220928/السويد-حادث-تسرب-غاز-التيار-الشمالي-قد-يكون-ناجم-عن-تفجيرات-تخريبية-1068337111.html
السويد: حادث تسرب غاز "التيار الشمالي" قد يكون ناجم عن تفجيرات تخريبية
السويد: حادث تسرب غاز "التيار الشمالي" قد يكون ناجم عن تفجيرات تخريبية
قالت وزيرة الخارجية السويدية، آن ليندي، أن حادث تسرب الغاز من خطوط الأنابيب الروسية "التيار الشمالي 1" و"التيار الشمالي 2" في مياه السويد والدنمارك، ناجم عن... 28.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-28T00:10+0000
2022-09-28T00:10+0000
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موسكو - سبوتنيك. وكتبت الوزيرة على "تويتر": أن "تسرب الغاز من خطوط الأنابيب "التيار الشمالي 1 و2" في المناطق الاقتصادية الخالصة للسويد والدنمارك وقع نتيجة الانفجارات التي قد تكون ناجمة عن عمل تخريبي".أضافت الوزيرة: "نحن نستمر بجمع المعلومات ولا نستبعد وقوف أي جهة بأي دوافع وراء ذلك".ويأتي ذلك بعد رصد تسرب للغاز من أنابيب الغاز الروسية "التيار الشمالي" و"التيار الشمالي 2" في مياه السويد والدنمارك ببحر البلطيق.
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نوردستروم, روسيا
نوردستروم, روسيا

السويد: حادث تسرب غاز "التيار الشمالي" قد يكون ناجم عن تفجيرات تخريبية

00:10 GMT 28.09.2022
© Sputnik . Sergey Guneev / الانتقال إلى بنك الصورمشروع بناء خط أنابيب الغاز "السيل الشمالي - 2 "
مشروع بناء خط أنابيب الغاز السيل الشمالي - 2 - سبوتنيك عربي, 1920, 28.09.2022
© Sputnik . Sergey Guneev
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قالت وزيرة الخارجية السويدية، آن ليندي، أن حادث تسرب الغاز من خطوط الأنابيب الروسية "التيار الشمالي 1" و"التيار الشمالي 2" في مياه السويد والدنمارك، ناجم عن انفجارات قد تكون تخريبية.
موسكو - سبوتنيك. وكتبت الوزيرة على "تويتر": أن "تسرب الغاز من خطوط الأنابيب "التيار الشمالي 1 و2" في المناطق الاقتصادية الخالصة للسويد والدنمارك وقع نتيجة الانفجارات التي قد تكون ناجمة عن عمل تخريبي".
أضافت الوزيرة: "نحن نستمر بجمع المعلومات ولا نستبعد وقوف أي جهة بأي دوافع وراء ذلك".
ويأتي ذلك بعد رصد تسرب للغاز من أنابيب الغاز الروسية "التيار الشمالي" و"التيار الشمالي 2" في مياه السويد والدنمارك ببحر البلطيق.
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