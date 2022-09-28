https://sputnikarabic.ae/20220928/السويد-مجلس-الأمن-يعقد-جلسة-يوم-الجمعة-لمناقشة-تسريبات-التيار-الشمالي-1068369812.html

السويد: مجلس الأمن يعقد جلسة يوم الجمعة لمناقشة تسريبات "التيار الشمالي"

السويد: مجلس الأمن يعقد جلسة يوم الجمعة لمناقشة تسريبات "التيار الشمالي"

أعلنت وزيرة الخارجية السويدية آن ليندي، أن مجلس الأمن الدولي سيجتمع يوم الجمعة لمناقشة تسريبات خطي "التيار الشمالي" أسفل بحر البلطيق المشتبه في أنها ناجمة عن... 28.09.2022, سبوتنيك عربي

2022-09-28T17:30+0000

2022-09-28T17:30+0000

2022-09-28T17:30+0000

عمليات تخريب

السويد

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قالت الوزيرة السويدية خلال مؤتمر صحفي، اليوم الأربعاء: "أخبرتنا فرنسا الرئيس الحالي لمجلس الأمن، اليوم، أن روسيا طلبت عقد اجتماع حول تسريبات نورد ستريم ومن المزمع عقد هذا الاجتماع يوم الجمعة"، بحسب "فرانس برس".وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت المتحدثة باسم الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، أن موسكو تعتزم عقد جلسة رسمية في مجلس الأمن الدولي على خلفية الاستفزازات، التي يتعرض لها خطا أنابيب الغاز "التيار الشمالي1" و"التيار الشمالي 2".ويوم الاثنين، أعلنت شركة "نورد ستريم إيه جي" المشغلة للخطين تسجيل انخفاض كبير في ضغط الأنابيب، بينما أعلنت السلطات الدانماركية والسويدية رصد تسرب غاز في الخطوط المارة بالمياه الإقليمية للبلدين.وفي وقت سابق أمس الثلاثاء، أعلنت شبكات الزلازل الوطنية في السويد والنرويج وفنلندا رصد انفجارين قرب موقع التسربات في خطوط أنابيب الغاز الروسي تحت بحر البلطيق.

https://sputnikarabic.ae/20220928/صحيفة-ألمانيا-تعتقد-أن-نورد-ستريم-سيكون-غير-صالح-للاستخدام-إلى-الأبد-1068354296.html

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عمليات تخريب, السويد