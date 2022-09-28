https://sputnikarabic.ae/20220928/الصحة-السورية-33-حالة-وفاة-بالكوليرا-حتى-الآن-1068375467.html
"الصحة السورية": 33 حالة وفاة بالكوليرا حتى الآن
"الصحة السورية": 33 حالة وفاة بالكوليرا حتى الآن
أعلنت السلطات السورية، أن عدد الإصابات بالكوليرا في البلد العربي ارتفع إلى 426 بينما بلغ عدد الوفيات إثر الإصابة بهذا المرض 33 حالة. 28.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-28T21:34+0000
2022-09-28T21:34+0000
2022-09-28T21:34+0000
أخبار سوريا اليوم
الكوليرا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/09/0a/1067560235_0:328:540:632_1920x0_80_0_0_399a63ff0027e2808c0745b74e2cca57.jpg
دمشق- سبوتنيك. جاء هذا في بيان نشرته وزارة الصحة السورية، اليوم الأربعاء، على موقعها الإلكتروني.وقالت وزارة الصحة إن: "العدد الإجمالي التراكمي للإصابات المثبتة بالاختبار السريع بوباء الكوليرا وصل إلى 426 إصابة موزعة في محافظات حلب ودير الزور والحسكة والرقة واللاذقية وحمص ودمشق والسويداء ودرعا والقنيطرة".وبحسب بيان وزارة الصحة السورية "بلغ العدد الإجمالي التراكمي للوفيات 33 حالة موزعة في حلب والحسكة ودير الزور".وأشارت الصحة السورية إلى أن "معظم الوفيات ناتجة عن التأخر في طلب المشورة الطبية المبكرة أو لأشخاص يعانون من أمراض مزمنة".والكوليرا هو مرض بكتيري، عادةً ما ينتشر عن طريق الماء الملوَّث، وتتسبَّب الكوليرا في الإصابة بإسهال وجفاف شديد، وإذا لم يتم علاجها، فإنها يمكن أن تكون قاتلة خلال ساعات، حتى لدى الأشخاص الذين كانوا أصِحَّاء.
https://sputnikarabic.ae/20220914/الكوليرا-تداهم-السوريين-مع-استمرار-انقطاع-مياه-الشرب-شرقي-البلاد-1067738550.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/09/0a/1067560235_0:278:540:683_1920x0_80_0_0_c88016b737b177ba967a05c63334db5e.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار سوريا اليوم, الكوليرا
أخبار سوريا اليوم, الكوليرا
"الصحة السورية": 33 حالة وفاة بالكوليرا حتى الآن
تابعنا عبر
أعلنت السلطات السورية، أن عدد الإصابات بالكوليرا في البلد العربي ارتفع إلى 426 بينما بلغ عدد الوفيات إثر الإصابة بهذا المرض 33 حالة.
دمشق- سبوتنيك. جاء هذا في بيان نشرته وزارة الصحة السورية، اليوم الأربعاء، على موقعها الإلكتروني.
وقالت وزارة الصحة إن: "العدد الإجمالي التراكمي للإصابات المثبتة بالاختبار السريع بوباء الكوليرا وصل إلى 426 إصابة موزعة في محافظات حلب ودير الزور والحسكة والرقة واللاذقية وحمص ودمشق والسويداء ودرعا والقنيطرة".
وبحسب بيان وزارة الصحة السورية
"بلغ العدد الإجمالي التراكمي للوفيات 33 حالة موزعة في حلب والحسكة ودير الزور".
وأشارت الصحة السورية إلى أن "معظم الوفيات ناتجة عن التأخر في طلب المشورة الطبية المبكرة أو لأشخاص يعانون من أمراض مزمنة".
والكوليرا هو مرض بكتيري، عادةً ما ينتشر عن طريق الماء الملوَّث، وتتسبَّب الكوليرا في الإصابة بإسهال وجفاف شديد، وإذا لم يتم علاجها، فإنها يمكن أن تكون قاتلة خلال ساعات، حتى لدى الأشخاص الذين كانوا أصِحَّاء.