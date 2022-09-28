https://sputnikarabic.ae/20220928/الطائرة-الصينية-إيه-جي-600-البرمائية-تحقق-تقدما-كبيرا-1068338493.html

الطائرة الصينية "إيه جي 600" البرمائية تحقق تقدما كبيرا

الطائرة الصينية "إيه جي 600" البرمائية تحقق تقدما كبيرا

حققت الطائرة البرمائية الكبيرة "إيه جي 600" التي طورتها الصين بشكل مستقل تقدماً كبيراً بإكمالها اختبارات الطيران الرئيسية، والحصول على الدفعة الأولى من... 28.09.2022, سبوتنيك عربي

2022-09-28T05:33+0000

2022-09-28T05:33+0000

2022-09-28T05:33+0000

الصين

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وذكرت الشركة أن الطائرة "إيه جي 600 إم"، وهي نموذج كامل التكوين لمكافحة الحرائق تنتمي إلى عائلة طائرات "إيه جي 600"، نفذت بنجاح، يوم الثلاثاء الماضي، اختبارات محورية، بينها تعبئة المياه وسكبها. وفي الساعة الـ10:05 صباحاً، أقلعت الطائرة "إيه جي 600 إم" وعلى متنها 12 طناً من المياه من مطار تشانغخه في جينغمن في مقاطعة هوبي في وسط الصين. وذكرت الشركة أنها قامت باختبارات الطيران لسكب المياه جوياً بشكل متتالٍ، لتهبط على خزان قريب وتملئ حمولتها من المياه، قبل أن تقلع من جديد وتسقط المياه فوق المنطقة المحددة، ومن ثم تهبط بنجاح عند الخزان في الساعة الـ10:16 صباحاً. وفي اليوم نفسه، وقعت شركة AVIC هوانان العامة المحدودة لصناعة الطيران، على الدفعة الأولى من اتفاقيات الشراء لـ4 طائرات من طراز "إيه جي 600 إم" مع شركة إيفربرايت المحدودة للتأجير التمويلي، ووقعت على اتفاقية نوايا لشراء طائرتين من طراز "إيه جي 600 إم" مع شركة "HNCA" المحدودة لتأجير معدات الطيران، على التوالي. وقال خه شنغ تشيانغ، نائب المدير العام لشركة "AVIC"، إن الإكمال الناجح لاختبارات الطيران واتفاقيات الشراء الموجودة ترمز لتحقيق وإثبات قدرات المهمة الرئيسية للطائرة البرمائية "إيه جي 600"، ما يمكن من فتح السوق في القطاع. وأضاف خه أن الأعمال الرئيسية سلطت الضوء على قدرة معدات الطيران المطورة بشكل مستقل في الصين في دعم قدرات الإنقاذ في حالات الطوارئ بالبلاد. وتعد الطائرة من طراز "إيه جي 600" التي أطلق عليها اسم "كونلونغ" الذي يعني التنين المائي في اللغة الصينية، تعد معدة طيران حيوية في نطام الإنقاذ الطارئ في الصين. وتلعب أدواراً في خدمات مكافحة حرائق الغابات، والبحوث والإنقاذ البحري، ومهمات الإنقاذ الطارئ الحرجة الأخرى. وتم تصميم الطائرة "إيه جي 600 إم" بشكل خاص لمكافحة حرائق الغابات. ويبلغ الحد الأقصى لوزن الإقلاع 60 طناً، مع قدرة قصوى لنقل المياه تبلغ 12 طناً، ومدى تحليق يبلغ 4500 كم. ويمكنها أيضاً أن تقوم برحلات منخفضة الارتفاعات بسرعة منخفضة، ما يمكنها من إسقاط المياه بشكل أدق فوق مواقع الحرائق. وستدخل الطائرة "إيه جي 600 إم" مرحلة صلاحية الطيران، بينما تخضع طرازات أخرى من عائلة طائرات "إيه جي 600" لمزيد من التطوير، وفقا للشركة المطورة

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