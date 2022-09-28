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العراق… المحكمة الاتحادية ترد الطعن المقدم بعدم صحة استقالة نواب الكتلة الصدرية
العراق… المحكمة الاتحادية ترد الطعن المقدم بعدم صحة استقالة نواب الكتلة الصدرية
ردت المحكمة الاتحادية العليا، في العراق، الطعن المقدم بعدم صحة استقالة نواب الكتلة الصدرية. 28.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-28T12:20+0000
2022-09-28T12:20+0000
العراق
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وأكدت المحكمة أنها ردت الطعن، اليوم الأربعاء، "لعدم توفر المصلحة العامة لدى المدعيين" بحسب وكالة الأنباء العراقية "واع".وكانت الوكالة قد نقلت عن رئيس المحكمة الاتحادية العليا جاسم محمد عبود، أمس الثلاثاء، أن "هناك عدة دعاوى أقيمت بخصوص استقالة نواب الكتلة الصدرية وقد ردت بعضها لأن طريقة إقامتها غير صحيحة، فيما لا تزال دعاوى أخرى مقامة سيتم النظر بها في وقتها".ولفت القاضي إلى أن "الدعوى المقامة للطعن باستقالة نواب الكتلة الصدرية لم يقم بها أصحاب الشأن (التيار الصدري) وإنما أقيمت من أطراف ليس لها علاقة من الناحية القانونية بهذا الموضوع".وشدد على أن "لكل دعوى ظروفها ،لكن مصلحة الشعب العراقي فوق كل شيء".
https://sputnikarabic.ae/20220623/العراق-النواب-الجدد-عن-الكتلة-الصدرية-يؤدون-اليمين-الدستورية-1064095281.html
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العراق, أخبار العراق اليوم, العالم العربي, أخبار العالم العربي

العراق… المحكمة الاتحادية ترد الطعن المقدم بعدم صحة استقالة نواب الكتلة الصدرية

12:20 GMT 28.09.2022
© AFP 2022 / AHMAD AL-RUBAYEمبنى مجلس القضاء الأعلى في العراق
مبنى مجلس القضاء الأعلى في العراق - سبوتنيك عربي, 1920, 28.09.2022
© AFP 2022 / AHMAD AL-RUBAYE
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ردت المحكمة الاتحادية العليا، في العراق، الطعن المقدم بعدم صحة استقالة نواب الكتلة الصدرية.
وأكدت المحكمة أنها ردت الطعن، اليوم الأربعاء، "لعدم توفر المصلحة العامة لدى المدعيين" بحسب وكالة الأنباء العراقية "واع".
وكانت الوكالة قد نقلت عن رئيس المحكمة الاتحادية العليا جاسم محمد عبود، أمس الثلاثاء، أن "هناك عدة دعاوى أقيمت بخصوص استقالة نواب الكتلة الصدرية وقد ردت بعضها لأن طريقة إقامتها غير صحيحة، فيما لا تزال دعاوى أخرى مقامة سيتم النظر بها في وقتها".
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ولفت القاضي إلى أن "الدعوى المقامة للطعن باستقالة نواب الكتلة الصدرية لم يقم بها أصحاب الشأن (التيار الصدري) وإنما أقيمت من أطراف ليس لها علاقة من الناحية القانونية بهذا الموضوع".
وشدد على أن "لكل دعوى ظروفها ،لكن مصلحة الشعب العراقي فوق كل شيء".
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