https://sputnikarabic.ae/20220928/العراق-تحالف-السيادة-يؤكد-تمسكه-بالحلبوسي-رئيسا-للبرلمان-ويدعو-لرفض-استقالته-1068340350.html

العراق... "تحالف السيادة" يؤكد تمسكه بالحلبوسي رئيسا للبرلمان ويدعو لرفض استقالته

العراق... "تحالف السيادة" يؤكد تمسكه بالحلبوسي رئيسا للبرلمان ويدعو لرفض استقالته

أعلن تحالف السيادة في العراق رفضه استقالة رئيس البرلمان محمد الحلبوسي، مؤكدا على تمسكه ببقائه في منصبه رئيسا للمجلس التشريعي. 28.09.2022, سبوتنيك عربي

2022-09-28T07:15+0000

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ودعا التحالف في بيان له، مساء أمس الثلاثاء، إلى مصالحة وطنية شاملة، بحسب وكالة الأنباء العراقية "واع".وقال التحالف في بيانه: "نؤكد تمسكنا ببقاء محمد الحلبوسي رئيسا لمجلس النواب، ونيابة عن أهلنا وجماهيرنا ندعو جميع القوى السياسية والنواب المستقلين إلى رفض طلب الاستقالة المقدم من قبله، وندعوه أيضا إلى الاستمرار في مسيرته التي جمعت بين الإعمار والقيادة السياسية الحكيمة التي جنبت البلاد ويلات عدة".وأوضح التحالف أنه "في الوقت الذي نسعى بكل حزم لمنع أي احتكاك أو تصعيد يضر بالسلم الأهلي ويعرض الشعب ومؤسسات الدولة لأي مخاطر؛ فإننا نؤكد حرصنا مرة أخرى على حوار وطني صادق وجاد ينهي حالة الانسداد السياسي، ويفتح أفقا جديدا من العمل السياسي".وأكد التحالف على استمرار "جهودنا مع جميع المخلصين نحو مصالحة وطنية شاملة، وستكون لنا خطوات قريبة للوصول إلى صيغة تلتقي بها القوى الوطنية، وتكون محل قبول لدى الجميع، مغلبين بها مصالح الوطن العليا وحقوق المواطنين وتطلعاتهم".ويعقد مجلس النواب العراقي، جلسة اليوم الأربعاء، للتصويت على استقالة رئيس المجلس محمد الحلبوسي، وانتخاب نائب لرئيس المجلس.وكان محمد الحلبوسي أعلن، في وقت سابق هذا الأسبوع، استقالته من رئاسة مجلس النواب العراقي، مطالبا بالتصويت على تعيين رئيس جديد للبرلمان في الـ 28 من شهر سبتمبر/ أيلول.

https://sputnikarabic.ae/20220926/محمد-الحلبوسي-يعلن-استقالته-والبرلمان-العراقي-يحدد-موعدا-للتصويت-على-القرار-1068270705.html

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