https://sputnikarabic.ae/20220928/الفائزون-في-مسابقة-أندريه-ستينين-للتصوير-الصحفي-الدولي-1068357320.html

الفائزون في مسابقة أندريه ستينين للتصوير الصحفي الدولي

الفائزون في مسابقة أندريه ستينين للتصوير الصحفي الدولي

أعلنت اللجنة المسؤولة عن مسابقة "أندريه ستينين-2022" للتصوير الصحفي عن أسماء الفائزين في المسابقة لهذا العام. 28.09.2022, سبوتنيك عربي

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وحول الموضوع قالت أوكسانا أولينيك، المشرفة على المسابقة: "التصوير الفوتوفرافي الذي يتمتع بلغة عالمية بات يكتسب شكلا دائما من أشكال التواصل في العالم الحديث".وأضافت قائلة: "وكما جرت العادة فإن أعمال المتسابقين تتضمن قائمة على المواضيع الأكثر إلحاحا منها: المواجهة بين الإنسان والطبيعة وما ينتج عنها من مشاكل بيئية، والصراعات السياسية والعرقية، والتحديات الاجتماعية.. يفكر الفائزون في مسابقتنا خارج الإطار العادي والمبتذل وهم قادرون على رؤية ما وراء حدود الأحداث اللحظية".لنلقي نظرة على الصور التي صوت لها الجمهور على مواقع الإنترنت - أعمال المصورين الصحفيين الذين شاركوا في المسابقة الدولية للتصوير المحترف لعام 2022، التي نظمتها وكالة "روسيا سيغودنيا" للأنباء الدولية، تحت رعاية لجنة الاتحاد الروسي لليونيسكو، وتحمل اسم "جائزة أندريه ستينين" للتصوير الصحفي المحترف.

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