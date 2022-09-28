الفائزون في مسابقة أندريه ستينين للتصوير الصحفي الدولي
أعلنت اللجنة المسؤولة عن مسابقة "أندريه ستينين-2022" للتصوير الصحفي عن أسماء الفائزين في المسابقة لهذا العام.
وحول الموضوع قالت أوكسانا أولينيك، المشرفة على المسابقة: "التصوير الفوتوفرافي الذي يتمتع بلغة عالمية بات يكتسب شكلا دائما من أشكال التواصل في العالم الحديث".
وأضافت قائلة: "وكما جرت العادة فإن أعمال المتسابقين تتضمن قائمة على المواضيع الأكثر إلحاحا منها: المواجهة بين الإنسان والطبيعة وما ينتج عنها من مشاكل بيئية، والصراعات السياسية والعرقية، والتحديات الاجتماعية.. يفكر الفائزون في مسابقتنا خارج الإطار العادي والمبتذل وهم قادرون على رؤية ما وراء حدود الأحداث اللحظية".
لنلقي نظرة على الصور التي صوت لها الجمهور على مواقع الإنترنت - أعمال المصورين الصحفيين الذين شاركوا في المسابقة الدولية للتصوير المحترف لعام 2022، التي نظمتها وكالة "روسيا سيغودنيا" للأنباء الدولية، تحت رعاية لجنة الاتحاد الروسي لليونيسكو، وتحمل اسم "جائزة أندريه ستينين" للتصوير الصحفي المحترف.
© Photo / Muhammad Amdad Hossain/Stenincontestصورة بعنوان "أضواء وآمال"، للمصور أحمد حسين، من بنغلادش. لوحة. بطل من هذا الزمان، صورة فردية، التي نالت المركز الأول في مسابقة أندريه ستينين للتصوير الصحفي الدولي
صورة بعنوان "أضواء وآمال"، للمصور أحمد حسين، من بنغلادش. لوحة. بطل من هذا الزمان، صورة فردية، التي نالت المركز الأول في مسابقة أندريه ستينين للتصوير الصحفي الدولي
© Photo / Abdul Momin/Stenincontestصورة بعنوان "أحلام سرية"، للمصور عبدالله مؤمن، من بنغلادش. كوكبي. صورة فردية، التي نالت المركز الأول في مسابقة أندريه ستينين للتصوير الصحفي الدولي
صورة بعنوان "أحلام سرية"، للمصور عبدالله مؤمن، من بنغلادش. كوكبي. صورة فردية، التي نالت المركز الأول في مسابقة أندريه ستينين للتصوير الصحفي الدولي
© Photo / Shaghayegh Shayankhah/Stenincontest
صورة بعنوان "أحلام سرية"، للمصور شاغي شي عنخة، من إيران. لَوحَة. بطل زماننا، سلسلة صور، التي نالت المركز الأول في مسابقة أندريه ستينين للتصوير الصحفي الدولي
صورة بعنوان "أحلام سرية"، للمصور شاغي شي عنخة، من إيران. لَوحَة. بطل زماننا، سلسلة صور، التي نالت المركز الأول في مسابقة أندريه ستينين للتصوير الصحفي الدولي
© Photo / Giacomo d'Orlando/Stenincontestصورة بعنوان "أضواء وآمال"، للمصور جاكومو دي أورلاندو، من إيطاليا. كوكبي، صورة فردية، التي نالت المركز الثاني في مسابقة أندريه ستينين للتصوير الصحفي الدولي
صورة بعنوان "أضواء وآمال"، للمصور جاكومو دي أورلاندو، من إيطاليا. كوكبي، صورة فردية، التي نالت المركز الثاني في مسابقة أندريه ستينين للتصوير الصحفي الدولي
© Photo / JianfeI Xie/Stenincontestصورة بعنوان "رقصة تنين الثلج"، للمصور زيانفوي هي، من الصين. الرياضة، صورة فردية، التي نالت المركز الثاني في مسابقة أندريه ستينين للتصوير الصحفي الدولي
صورة بعنوان "رقصة تنين الثلج"، للمصور زيانفوي هي، من الصين. الرياضة، صورة فردية، التي نالت المركز الثاني في مسابقة أندريه ستينين للتصوير الصحفي الدولي
© Photo / Mostafa Bassim/Stenincontestصورة بعنوان "اقتحام الكابيتول"، للمصور مصطفى باسم، من الولايات المتحدة. الأخبار الرئيسية، سلسلة صور، التي نالت المركز الثاني في مسابقة أندريه ستينين للتصوير الصحفي الدولي
صورة بعنوان "اقتحام الكابيتول"، للمصور مصطفى باسم، من الولايات المتحدة. الأخبار الرئيسية، سلسلة صور، التي نالت المركز الثاني في مسابقة أندريه ستينين للتصوير الصحفي الدولي
© Photo / Esteban Biba/Stenincontestصورة بعنوان "الجدار الدرع"، للمصور إستيبان بيب، من غواتيمالا. الأخبار الرئيسية، صورة فردية، التي نالت المركز الأول في مسابقة أندريه ستينين للتصوير الصحفي الدولي
صورة بعنوان "الجدار الدرع"، للمصور إستيبان بيب، من غواتيمالا. الأخبار الرئيسية، صورة فردية، التي نالت المركز الأول في مسابقة أندريه ستينين للتصوير الصحفي الدولي
© Photo / Edgar Breshchanov/Stenincontestصورة بعنوان "الإنسان الذي غير كل شيء"، للمصور إدغار بريشانوف، من روسيا. الرياضة، صورة فردية، التي نالت المركز الأول في مسابقة أندريه ستينين للتصوير الصحفي الدولي
صورة بعنوان "الإنسان الذي غير كل شيء"، للمصور إدغار بريشانوف، من روسيا. الرياضة، صورة فردية، التي نالت المركز الأول في مسابقة أندريه ستينين للتصوير الصحفي الدولي
© Photo / Esteban Biba/Stenincontestصورة بعنوان "الجدار الدرع"، للمصور إستيبان بيب، من غواتيمالا. الأخبار الرئيسية، صورة فردية، التي نالت المركز الأول في مسابقة أندريه ستينين للتصوير الصحفي الدولي
صورة بعنوان "الجدار الدرع"، للمصور إستيبان بيب، من غواتيمالا. الأخبار الرئيسية، صورة فردية، التي نالت المركز الأول في مسابقة أندريه ستينين للتصوير الصحفي الدولي
© Photo / Yevgeny Konoplyov/Stenincontestصورة بعنوان "كاسر العظام"، للمصور يفغيني كونوبليوف، من روسيا. الرياضة، سلسلة صور، التي نالت المركز الأول في مسابقة أندريه ستينين للتصوير الصحفي الدولي
صورة بعنوان "كاسر العظام"، للمصور يفغيني كونوبليوف، من روسيا. الرياضة، سلسلة صور، التي نالت المركز الأول في مسابقة أندريه ستينين للتصوير الصحفي الدولي
© Photo / Ercin Erturk/Stenincontestصورة بعنوان "أجنحة قوية وأقدام من الفولاذ"، للمصور أرجين أرتيورك، من تركيا. الرياضة، سلسلة صور، التي نالت المركز الثالث في مسابقة أندريه ستينين للتصوير الصحفي الدولي
صورة بعنوان "أجنحة قوية وأقدام من الفولاذ"، للمصور أرجين أرتيورك، من تركيا. الرياضة، سلسلة صور، التي نالت المركز الثالث في مسابقة أندريه ستينين للتصوير الصحفي الدولي
© Photo / Alessandro Cinque/Stenincontestصورة بعنوان "ألباكيروس"، للمصور أليساندرو تشينكفي، من بيرو. كوكبي، سلسلة صور، التي نالت المركز الأول في مسابقة أندريه ستينين للتصوير الصحفي الدولي
صورة بعنوان "ألباكيروس"، للمصور أليساندرو تشينكفي، من بيرو. كوكبي، سلسلة صور، التي نالت المركز الأول في مسابقة أندريه ستينين للتصوير الصحفي الدولي