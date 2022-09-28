عربي
https://sputnikarabic.ae/20220928/الفائزون-في-مسابقة-أندريه-ستينين-للتصوير-الصحفي-الدولي-1068357320.html
الفائزون في مسابقة أندريه ستينين للتصوير الصحفي الدولي
الفائزون في مسابقة أندريه ستينين للتصوير الصحفي الدولي
أعلنت اللجنة المسؤولة عن مسابقة "أندريه ستينين-2022" للتصوير الصحفي عن أسماء الفائزين في المسابقة لهذا العام. 28.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-28T14:12+0000
2022-09-28T14:12+0000
صور
وسائط متعددة
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/09/1c/1068357482_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_1c6ca5b0f71bfe45c6833517d607d8d7.jpg
وحول الموضوع قالت أوكسانا أولينيك، المشرفة على المسابقة: "التصوير الفوتوفرافي الذي يتمتع بلغة عالمية بات يكتسب شكلا دائما من أشكال التواصل في العالم الحديث".وأضافت قائلة: "وكما جرت العادة فإن أعمال المتسابقين تتضمن قائمة على المواضيع الأكثر إلحاحا منها: المواجهة بين الإنسان والطبيعة وما ينتج عنها من مشاكل بيئية، والصراعات السياسية والعرقية، والتحديات الاجتماعية.. يفكر الفائزون في مسابقتنا خارج الإطار العادي والمبتذل وهم قادرون على رؤية ما وراء حدود الأحداث اللحظية".لنلقي نظرة على الصور التي صوت لها الجمهور على مواقع الإنترنت - أعمال المصورين الصحفيين الذين شاركوا في المسابقة الدولية للتصوير المحترف لعام 2022، التي نظمتها وكالة "روسيا سيغودنيا" للأنباء الدولية، تحت رعاية لجنة الاتحاد الروسي لليونيسكو، وتحمل اسم "جائزة أندريه ستينين" للتصوير الصحفي المحترف.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/09/1c/1068357482_332:0:3063:2048_1920x0_80_0_0_c81959c3953ba0a67f77dbca38fc22b8.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
фото, صور, وسائط متعددة
фото, صور, وسائط متعددة

الفائزون في مسابقة أندريه ستينين للتصوير الصحفي الدولي

14:12 GMT 28.09.2022
تابعنا عبرTelegram
أعلنت اللجنة المسؤولة عن مسابقة "أندريه ستينين-2022" للتصوير الصحفي عن أسماء الفائزين في المسابقة لهذا العام.
وحول الموضوع قالت أوكسانا أولينيك، المشرفة على المسابقة: "التصوير الفوتوفرافي الذي يتمتع بلغة عالمية بات يكتسب شكلا دائما من أشكال التواصل في العالم الحديث".
وأضافت قائلة: "وكما جرت العادة فإن أعمال المتسابقين تتضمن قائمة على المواضيع الأكثر إلحاحا منها: المواجهة بين الإنسان والطبيعة وما ينتج عنها من مشاكل بيئية، والصراعات السياسية والعرقية، والتحديات الاجتماعية.. يفكر الفائزون في مسابقتنا خارج الإطار العادي والمبتذل وهم قادرون على رؤية ما وراء حدود الأحداث اللحظية".
لنلقي نظرة على الصور التي صوت لها الجمهور على مواقع الإنترنت - أعمال المصورين الصحفيين الذين شاركوا في المسابقة الدولية للتصوير المحترف لعام 2022، التي نظمتها وكالة "روسيا سيغودنيا" للأنباء الدولية، تحت رعاية لجنة الاتحاد الروسي لليونيسكو، وتحمل اسم "جائزة أندريه ستينين" للتصوير الصحفي المحترف.
© Photo / Muhammad Amdad Hossain/Stenincontestصورة بعنوان "أضواء وآمال"، للمصور أحمد حسين، من بنغلادش. لوحة. بطل من هذا الزمان، صورة فردية، التي نالت المركز الأول في مسابقة أندريه ستينين للتصوير الصحفي الدولي
صورة بعنوان أضواء وآمال، للمصور أحمد حسين، من بنغلادش. لوحة. بطل من هذا الزمان، صورة فردية، التي نالت المركز الأول في مسابقة أندريه ستينين للتصوير الصحفي الدولي - سبوتنيك عربي
1/12
© Photo / Muhammad Amdad Hossain/Stenincontest
صورة بعنوان "أضواء وآمال"، للمصور أحمد حسين، من بنغلادش. لوحة. بطل من هذا الزمان، صورة فردية، التي نالت المركز الأول في مسابقة أندريه ستينين للتصوير الصحفي الدولي
© Photo / Abdul Momin/Stenincontestصورة بعنوان "أحلام سرية"، للمصور عبدالله مؤمن، من بنغلادش. كوكبي. صورة فردية، التي نالت المركز الأول في مسابقة أندريه ستينين للتصوير الصحفي الدولي
صورة بعنوان أحلام سرية، للمصور عبدالله مؤمن، من بنغلادش. كوكبي. صورة فردية، التي نالت المركز الأول في مسابقة أندريه ستينين للتصوير الصحفي الدولي - سبوتنيك عربي
2/12
© Photo / Abdul Momin/Stenincontest
صورة بعنوان "أحلام سرية"، للمصور عبدالله مؤمن، من بنغلادش. كوكبي. صورة فردية، التي نالت المركز الأول في مسابقة أندريه ستينين للتصوير الصحفي الدولي
© Photo / Shaghayegh Shayankhah/Stenincontest

صورة بعنوان "أحلام سرية"، للمصور شاغي شي عنخة، من إيران. لَوحَة. بطل زماننا، سلسلة صور، التي نالت المركز الأول في مسابقة أندريه ستينين للتصوير الصحفي الدولي

صورة بعنوان &quot;أحلام سرية&quot;، للمصور شاغي شي عنخة، من إيران. لَوحَة. بطل زماننا، سلسلة صور، التي نالت المركز الأول في مسابقة أندريه ستينين للتصوير الصحفي الدولي - سبوتنيك عربي
3/12
© Photo / Shaghayegh Shayankhah/Stenincontest

صورة بعنوان "أحلام سرية"، للمصور شاغي شي عنخة، من إيران. لَوحَة. بطل زماننا، سلسلة صور، التي نالت المركز الأول في مسابقة أندريه ستينين للتصوير الصحفي الدولي

© Photo / Giacomo d'Orlando/Stenincontestصورة بعنوان "أضواء وآمال"، للمصور جاكومو دي أورلاندو، من إيطاليا. كوكبي، صورة فردية، التي نالت المركز الثاني في مسابقة أندريه ستينين للتصوير الصحفي الدولي
صورة بعنوان أضواء وآمال، للمصور جاكومو دي أورلاندو، من إيطاليا. كوكبي، صورة فردية، التي نالت المركز الثاني في مسابقة أندريه ستينين للتصوير الصحفي الدولي - سبوتنيك عربي
4/12
© Photo / Giacomo d'Orlando/Stenincontest
صورة بعنوان "أضواء وآمال"، للمصور جاكومو دي أورلاندو، من إيطاليا. كوكبي، صورة فردية، التي نالت المركز الثاني في مسابقة أندريه ستينين للتصوير الصحفي الدولي
© Photo / JianfeI Xie/Stenincontestصورة بعنوان "رقصة تنين الثلج"، للمصور زيانفوي هي، من الصين. الرياضة، صورة فردية، التي نالت المركز الثاني في مسابقة أندريه ستينين للتصوير الصحفي الدولي
صورة بعنوان رقصة تنين الثلج، للمصور زيانفوي هي، من الصين. الرياضة، صورة فردية، التي نالت المركز الثاني في مسابقة أندريه ستينين للتصوير الصحفي الدولي - سبوتنيك عربي
5/12
© Photo / JianfeI Xie/Stenincontest
صورة بعنوان "رقصة تنين الثلج"، للمصور زيانفوي هي، من الصين. الرياضة، صورة فردية، التي نالت المركز الثاني في مسابقة أندريه ستينين للتصوير الصحفي الدولي
© Photo / Mostafa Bassim/Stenincontestصورة بعنوان "اقتحام الكابيتول"، للمصور مصطفى باسم، من الولايات المتحدة. الأخبار الرئيسية، سلسلة صور، التي نالت المركز الثاني في مسابقة أندريه ستينين للتصوير الصحفي الدولي
صورة بعنوان اقتحام الكابيتول، للمصور مصطفى باسم، من الولايات المتحدة. الأخبار الرئيسية، سلسلة صور، التي نالت المركز الثاني في مسابقة أندريه ستينين للتصوير الصحفي الدولي - سبوتنيك عربي
6/12
© Photo / Mostafa Bassim/Stenincontest
صورة بعنوان "اقتحام الكابيتول"، للمصور مصطفى باسم، من الولايات المتحدة. الأخبار الرئيسية، سلسلة صور، التي نالت المركز الثاني في مسابقة أندريه ستينين للتصوير الصحفي الدولي
© Photo / Esteban Biba/Stenincontestصورة بعنوان "الجدار الدرع"، للمصور إستيبان بيب، من غواتيمالا. الأخبار الرئيسية، صورة فردية، التي نالت المركز الأول في مسابقة أندريه ستينين للتصوير الصحفي الدولي
صورة بعنوان الجدار الدرع، للمصور إستيبان بيب، من غواتيمالا. الأخبار الرئيسية، صورة فردية، التي نالت المركز الأول في مسابقة أندريه ستينين للتصوير الصحفي الدولي - سبوتنيك عربي
7/12
© Photo / Esteban Biba/Stenincontest
صورة بعنوان "الجدار الدرع"، للمصور إستيبان بيب، من غواتيمالا. الأخبار الرئيسية، صورة فردية، التي نالت المركز الأول في مسابقة أندريه ستينين للتصوير الصحفي الدولي
© Photo / Edgar Breshchanov/Stenincontestصورة بعنوان "الإنسان الذي غير كل شيء"، للمصور إدغار بريشانوف، من روسيا. الرياضة، صورة فردية، التي نالت المركز الأول في مسابقة أندريه ستينين للتصوير الصحفي الدولي
صورة بعنوان الإنسان الذي غير كل شيء، للمصور إدغار بريشانوف، من روسيا. الرياضة، صورة فردية، التي نالت المركز الأول في مسابقة أندريه ستينين للتصوير الصحفي الدولي - سبوتنيك عربي
8/12
© Photo / Edgar Breshchanov/Stenincontest
صورة بعنوان "الإنسان الذي غير كل شيء"، للمصور إدغار بريشانوف، من روسيا. الرياضة، صورة فردية، التي نالت المركز الأول في مسابقة أندريه ستينين للتصوير الصحفي الدولي
© Photo / Esteban Biba/Stenincontestصورة بعنوان "الجدار الدرع"، للمصور إستيبان بيب، من غواتيمالا. الأخبار الرئيسية، صورة فردية، التي نالت المركز الأول في مسابقة أندريه ستينين للتصوير الصحفي الدولي
صورة بعنوان الجدار الدرع، للمصور إستيبان بيب، من غواتيمالا. الأخبار الرئيسية، صورة فردية، التي نالت المركز الأول في مسابقة أندريه ستينين للتصوير الصحفي الدولي - سبوتنيك عربي
9/12
© Photo / Esteban Biba/Stenincontest
صورة بعنوان "الجدار الدرع"، للمصور إستيبان بيب، من غواتيمالا. الأخبار الرئيسية، صورة فردية، التي نالت المركز الأول في مسابقة أندريه ستينين للتصوير الصحفي الدولي
© Photo / Yevgeny Konoplyov/Stenincontestصورة بعنوان "كاسر العظام"، للمصور يفغيني كونوبليوف، من روسيا. الرياضة، سلسلة صور، التي نالت المركز الأول في مسابقة أندريه ستينين للتصوير الصحفي الدولي
صورة بعنوان كاسر العظام، للمصور يفغيني كونوبليوف، من روسيا. الرياضة، سلسلة صور، التي نالت المركز الأول في مسابقة أندريه ستينين للتصوير الصحفي الدولي - سبوتنيك عربي
10/12
© Photo / Yevgeny Konoplyov/Stenincontest
صورة بعنوان "كاسر العظام"، للمصور يفغيني كونوبليوف، من روسيا. الرياضة، سلسلة صور، التي نالت المركز الأول في مسابقة أندريه ستينين للتصوير الصحفي الدولي
© Photo / Ercin Erturk/Stenincontestصورة بعنوان "أجنحة قوية وأقدام من الفولاذ"، للمصور أرجين أرتيورك، من تركيا. الرياضة، سلسلة صور، التي نالت المركز الثالث في مسابقة أندريه ستينين للتصوير الصحفي الدولي
صورة بعنوان أجنحة قوية وأقدام من الفولاذ، للمصور أرجين أرتيورك، من تركيا. الرياضة، سلسلة صور، التي نالت المركز الثالث في مسابقة أندريه ستينين للتصوير الصحفي الدولي - سبوتنيك عربي
11/12
© Photo / Ercin Erturk/Stenincontest
صورة بعنوان "أجنحة قوية وأقدام من الفولاذ"، للمصور أرجين أرتيورك، من تركيا. الرياضة، سلسلة صور، التي نالت المركز الثالث في مسابقة أندريه ستينين للتصوير الصحفي الدولي
© Photo / Alessandro Cinque/Stenincontestصورة بعنوان "ألباكيروس"، للمصور أليساندرو تشينكفي، من بيرو. كوكبي، سلسلة صور، التي نالت المركز الأول في مسابقة أندريه ستينين للتصوير الصحفي الدولي
صورة بعنوان ألباكيروس، للمصور أليساندرو تشينكفي، من بيرو. كوكبي، سلسلة صور، التي نالت المركز الأول في مسابقة أندريه ستينين للتصوير الصحفي الدولي - سبوتنيك عربي
12/12
© Photo / Alessandro Cinque/Stenincontest
صورة بعنوان "ألباكيروس"، للمصور أليساندرو تشينكفي، من بيرو. كوكبي، سلسلة صور، التي نالت المركز الأول في مسابقة أندريه ستينين للتصوير الصحفي الدولي
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Люди из Купянского района и Балаклеи Харьковской области в многокилометровой пробке перед российской границей в районе пункта пропуска Логачевка (Белгородская область) - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة11:50 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала