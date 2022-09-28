https://sputnikarabic.ae/20220928/القوات-الأوكرانية-تقصف-نوفايا-كاخوفكا-وأنظمة-الدفاع-الجوي-تتصدى-1068376513.html
القوات الأوكرانية تقصف نوفايا كاخوفكا وأنظمة الدفاع الجوي تتصدى
القوات الأوكرانية تقصف نوفايا كاخوفكا وأنظمة الدفاع الجوي تتصدى
أعلنت سلطات مدينة نوفايا كاخوفكا، أن القوات المسلحة الأوكرانية شنت هجوماً صاروخيا على المدينة، مشيراً إلى أن أنظمة الدفاع الجوي تتصدى للصواريخ. 28.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-28T22:18+0000
2022-09-28T22:18+0000
2022-09-28T22:36+0000
أخبار أوكرانيا
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خيرسون – سبوتنيك. وجاء في بيان نشرته السلطات على التلغرام: "أصوات صفارات الإنذار من الغارات الجوية تدوي مرة أخرى في نوفاكا كاخوفكا. وتعمل أنظمة الدفاع الجوي: 8 انفجارات جوية".يشار إلى أنه تم الإعلان، الثلاثاء، أن نتائج الاستفتاءات في مقاطعات زابوروجيه وخيرسون وجمهوريتي لوغانسك ودونيتسك جاءت بأغلبية ساحقة مع الانضمام إلى روسيا الأمر الذي يرفضه الغرب ويؤكد عدم الاعتراف به.قال رئيس لجنة الانتخابات في مقاطعة زابوروجيه، إن 93.11% من الأصوات كانت لصالح انضمام المقاطعة إلى روسيا وذلك بعد فرز 100% من بطاقات الاقتراع. كما ذكر أن 87.05% من الناخبين في مقاطعة خيرسون صوتوا لصالح الانضمام إلى روسيا.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار أوكرانيا
القوات الأوكرانية تقصف نوفايا كاخوفكا وأنظمة الدفاع الجوي تتصدى
22:18 GMT 28.09.2022 (تم التحديث: 22:36 GMT 28.09.2022) تابعنا عبر
أعلنت سلطات مدينة نوفايا كاخوفكا، أن القوات المسلحة الأوكرانية شنت هجوماً صاروخيا على المدينة، مشيراً إلى أن أنظمة الدفاع الجوي تتصدى للصواريخ.
خيرسون – سبوتنيك
. وجاء في بيان نشرته السلطات على التلغرام: "أصوات صفارات الإنذار من الغارات الجوية تدوي مرة أخرى في نوفاكا كاخوفكا. وتعمل أنظمة الدفاع الجوي: 8 انفجارات جوية".
يشار إلى أنه تم الإعلان، الثلاثاء، أن نتائج الاستفتاءات في مقاطعات زابوروجيه وخيرسون وجمهوريتي لوغانسك ودونيتسك جاءت بأغلبية ساحقة مع الانضمام إلى روسيا الأمر الذي يرفضه الغرب ويؤكد عدم الاعتراف به.
قال رئيس لجنة الانتخابات في مقاطعة زابوروجيه، إن 93.11% من الأصوات كانت لصالح انضمام المقاطعة إلى روسيا وذلك بعد فرز 100% من بطاقات الاقتراع. كما ذكر أن 87.05% من الناخبين في مقاطعة خيرسون صوتوا لصالح الانضمام إلى روسيا.