https://sputnikarabic.ae/20220928/انهيار-شبكة-الطاقة-في-كوبا-كليا-بسبب-الإعصار-إيان-1068350523.html

انهيار شبكة الطاقة في كوبا كليا بسبب الإعصار "إيان"

انهيار شبكة الطاقة في كوبا كليا بسبب الإعصار "إيان"

انهارت شبكة الطاقة في كوبا، تاركة البلاد بأكملها دون كهرباء في أعقاب الإعصار "إيان"، فيما يستعد سكان فلوريدا لوصول ما يُتوقع أن يكون "عاصفة كارثية" من الفئة... 28.09.2022, سبوتنيك عربي

2022-09-28T11:14+0000

2022-09-28T11:14+0000

2022-09-28T11:14+0000

العالم

منوعات

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أفادت وسائل الإعلام الحكومية أن الرياح العاتية والفيضانات ضربت الطرف الغربي لكوبا يوم الثلاثاء، مما أثر على البنية التحتية، فيما دمرت بعض مزارع التبغ الأكثر أهمية في البلاد.قال الاتحاد الوطني للكهرباء في كوبا إنه سيتم استعادة الكهرباء بشكل تدريجيЛ مساء الثلاثاء وصباح الأربعاء، حسبما ذكرت صحيفة "غارديان" البريطانية.وذكر لازارو غيرا هيرنانديز، من اتحاد الكهرباء في كوبا، أن الناس كانوا يعملون طوال الليل وستتم استعادة الكهرباء تدريجيا، ووصفها بأنها "حالة استثنائية" يصل فيها الإنتاج إلى إجمالي صفر.شبكة الكهرباء في الجزيرة التي تعود إلى عقود من الزمن تشهد اضطرابات منذ شهور، مع انقطاع التيار الكهربائي بشكل شائع، لكن المسؤولين قالوا إن العاصفة كانت قوية للغاية مما تسبب في عطل أدى إلى إطفاء الأنوار عن سكانها البالغ عددهم 11.3 مليون نسمة.نُقل عن صحفي في وكالة أنباء تديرها الدولة قوله، إن محطة "أنطونيو غيتراس" الرئيسية لتوليد الطاقة الكهروحرارية في البلاد "لا يمكن مزامنتها"، متسببة في ترك البلاد دون أي قدرة على توليد الكهرباء.ضرب الإعصار غرب البلاد، صباح الثلاثاء، ووصل إلى اليابسة في مقاطعة بينار ديل ريو، حيث أقام المسؤولون 55 ملجأ، وأجلوا 50000 شخص واتخذوا خطوات لحماية المحاصيل في منطقة زراعة التبغ الرئيسية في البلاد.

https://sputnikarabic.ae/20220926/إخلاء-قاعدة-عسكرية-رئيسية-في-فلوريدا-خوفا-من-إعصار-إيان-1068283382.html

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