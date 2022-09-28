https://sputnikarabic.ae/20220928/بابا-الفاتيكان-يزور-البحرين-أوائل-نوفمبر-المقبل-للمشاركة-في-ملتقى-حول-التعايش-الإنساني-1068354186.html

بابا الفاتيكان يزور البحرين أوائل نوفمبر المقبل للمشاركة في ملتقى حول التعايش الإنساني

بابا الفاتيكان يزور البحرين أوائل نوفمبر المقبل للمشاركة في ملتقى حول التعايش الإنساني

أعلن الديوان الملكي البحريني، اليوم الأربعاء، أن بابا الفاتيكان فرنسيس سيزور المملكة في الثالث من شهر تشرين الثاني/نوفمبر المقبل، في رحلة تستمر 4 أيام. 28.09.2022, سبوتنيك عربي

2022-09-28T12:10+0000

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البحرين

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القاهرة - سبوتنيك. وذكرت وكالة الأنباء البحرينية (بنا)، أن "البابا فرنسيس يزور البحرين خلال الفترة من 3 إلى 6 نوفمبر المقبل، بدعوة من الملك حمد بن عيسى آل خليفة، حيث يشارك في فعاليات ملتقى البحرين، "حوار الشرق والغرب من أجل التعايش الإنساني".وأشارت الوكالة، نقلا عن الديوان الملكي، إلى أن العاهل البحريني "يقدّر جهود بابا الفاتيكان في تعزيز ثقافة الحوار والتعايش ودعم الأخوة الإنسانية".وكان البابا فرنسيس قد زار الإمارات العربية المتحدة في عام 2019، حيث وقّع مع الإمام الأكبر، شيخ الأزهر، أحمد الطيب، وثيقة الأخوة الإنسانية، والتي تهدف إلى تعزيز قيم التسامح والعيش المشترك والسلام العالمي.كما توجه إلى العراق في العام الماضي، حيث زار عددا من المواقع التاريخية، وحضر قداسا بكاتدرائية مار يوسف وسط بغداد، وقام بجولة في مدينة أور مسقط رأس النبي إبراهيم، سبقها بلقاء تاريخي مع المرجع الديني آية الله العظمى علي السيستاني في مدينة النجف.

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