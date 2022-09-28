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https://sputnikarabic.ae/20220928/بعد-القصف-الإيراني-لكردستان-الأردن-يعرب-عن-تضامنه-المطلق-مع-العراق-1068374886.html
بعد القصف الإيراني لكردستان... الأردن يعرب عن تضامنه "المطلق" مع العراق
بعد القصف الإيراني لكردستان... الأردن يعرب عن تضامنه "المطلق" مع العراق
أعربت الحكومة الأردنية عن تضامنها "المطلق" مع العراق في مواجهة القصف الإيراني لمواقع داخل إقليم كردستان العراق. 28.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-28T20:40+0000
2022-09-28T20:40+0000
أخبار الأردن
أخبار العراق اليوم
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جاء هذا في بيان صادر، اليوم الأربعاء، عن وزارة الخارجية الأردنية، بحسب وكالة الأنباء الأردنية الرسمية.وقالت الوزارة إنها تدين "بأشد العبارات القصف المدفعي والصاروخي الإيراني الذي استهدف اليوم عدة مناطق في إقليم كردستان بجمهورية العراق الشقيق".وعبرت الوزارة عن تضامن الأردن "المُطلق" مع العراق الشقيق، واستنكار الاعتداء على سيادته وأمن مواطنيه.وعبرت عن خالص تعازيها للحكومة والشعب العراقي وأسر ضحايا القصف.وكان الحرس الثوري الإيراني، قد أعلن في وقت سابق اليوم شن هجوم شمل القصف بالصواريخ على مقار أحزاب كردية إيرانية في كردستان.وأفادت وزارة الصحة في إقليم كردستان، بسقوط 9 قتلى وإصابة 32 آخرين جراء القصف الإيراني لمناطق في الإقليم.وتصنف طهران تنظيمات كردية إيرانية بينها "الديمقراطي الكردستاني" إرهابية، وتقول إنها تسعى لـ "إثارة الفتنة" داخل إيران، بما في ذلك عبر تهريب أسلحة.
https://sputnikarabic.ae/20220928/ألمانيا-التصعيد-الإيراني-في-كردستان-العراق-غير-مقبول-1068369207.html
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أخبار الأردن, أخبار العراق اليوم
أخبار الأردن, أخبار العراق اليوم

بعد القصف الإيراني لكردستان... الأردن يعرب عن تضامنه "المطلق" مع العراق

20:40 GMT 28.09.2022
© Sputnik . Ministry of Foreign Affairs of the Russian Federation / الانتقال إلى بنك الصوروزير الخارجية الأردني، أيمن الصفدي في موسكو، روسيا 3 فبراير 2021
وزير الخارجية الأردني، أيمن الصفدي في موسكو، روسيا 3 فبراير 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 28.09.2022
© Sputnik . Ministry of Foreign Affairs of the Russian Federation
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أعربت الحكومة الأردنية عن تضامنها "المطلق" مع العراق في مواجهة القصف الإيراني لمواقع داخل إقليم كردستان العراق.
جاء هذا في بيان صادر، اليوم الأربعاء، عن وزارة الخارجية الأردنية، بحسب وكالة الأنباء الأردنية الرسمية.
المستشار الألماني، أولاف شولتس - سبوتنيك عربي, 1920, 28.09.2022
ألمانيا: التصعيد الإيراني في كردستان العراق غير مقبول
17:00 GMT
وقالت الوزارة إنها تدين "بأشد العبارات القصف المدفعي والصاروخي الإيراني الذي استهدف اليوم عدة مناطق في إقليم كردستان بجمهورية العراق الشقيق".
وعبرت الوزارة عن تضامن الأردن "المُطلق" مع العراق الشقيق، واستنكار الاعتداء على سيادته وأمن مواطنيه.
وعبرت عن خالص تعازيها للحكومة والشعب العراقي وأسر ضحايا القصف.
وكان الحرس الثوري الإيراني، قد أعلن في وقت سابق اليوم شن هجوم شمل القصف بالصواريخ على مقار أحزاب كردية إيرانية في كردستان.
وأفادت وزارة الصحة في إقليم كردستان، بسقوط 9 قتلى وإصابة 32 آخرين جراء القصف الإيراني لمناطق في الإقليم.
وتصنف طهران تنظيمات كردية إيرانية بينها "الديمقراطي الكردستاني" إرهابية، وتقول إنها تسعى لـ "إثارة الفتنة" داخل إيران، بما في ذلك عبر تهريب أسلحة.
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