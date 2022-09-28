https://sputnikarabic.ae/20220928/بلينكن-يناقش-مع-نظيره-الدنماركي-الوضع-حول-خطوط-الأنابيب-التيار-الشمالي-1068337617.html
بلينكن يناقش مع نظيره الدنماركي الوضع حول خطوط الأنابيب "التيار الشمالي"
بلينكن يناقش مع نظيره الدنماركي الوضع حول خطوط الأنابيب "التيار الشمالي"
ناقش وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، مع نظيره الدنماركي جيبي كوفود الوضع حول خطوط الأنابيب الروسية "السيل الشمالي 1" و"التيار الشمالي 2" في مياه السويد... 28.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-28T03:02+0000
2022-09-28T03:02+0000
2022-09-28T03:02+0000
روسيا
الولايات المتحدة الأمريكية
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واشنطن - سبوتنيك. وبحسب بيان لوزارة الخارجية الأمريكية "تحدث بلينكن مع وزير الخارجية الدنماركي كوفود عن العمل التخريبي الواضح لخطوط الأنابيب "التيار الشمالي 1" و"التيار الشمالي 2"".وأشار البيان إلى أن الولايات المتحدة ستبقى متحدة مع الحلفاء في الالتزام بالحفاظ على أمن الطاقة في أوروبا.ويأتي ذلك بعد رصد تسرب للغاز من أنابيب الغاز الروسية "التيار الشمالي" و"التيار الشمالي 2" في بحر البلطيق. ويقول المراقبون السويديون إنهم رصدوا انفجارات في المنطقة.
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روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية
روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية
بلينكن يناقش مع نظيره الدنماركي الوضع حول خطوط الأنابيب "التيار الشمالي"
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ناقش وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، مع نظيره الدنماركي جيبي كوفود الوضع حول خطوط الأنابيب الروسية "السيل الشمالي 1" و"التيار الشمالي 2" في مياه السويد والدنمارك.
واشنطن - سبوتنيك
. وبحسب بيان لوزارة الخارجية الأمريكية "تحدث بلينكن مع وزير الخارجية الدنماركي كوفود عن العمل التخريبي الواضح لخطوط الأنابيب "التيار الشمالي 1" و"التيار الشمالي 2"".
وأشار البيان إلى أن الولايات المتحدة ستبقى متحدة مع الحلفاء في الالتزام بالحفاظ على أمن الطاقة في أوروبا.
ويأتي ذلك بعد رصد تسرب للغاز من أنابيب الغاز الروسية
"التيار الشمالي" و"التيار الشمالي 2" في بحر البلطيق. ويقول المراقبون السويديون إنهم رصدوا انفجارات في المنطقة.