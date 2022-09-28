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https://sputnikarabic.ae/20220928/بنوك-حكومية-تركية-تؤكد-لـسبوتنيك-عدم-تلقيها-أي-تعليمات-بشأن-إلغاء-التعامل-بنظام-مير-الروسي-1068340807.html
بنوك حكومية تركية تؤكد لـ"سبوتنيك" عدم تلقيها أي تعليمات بشأن إلغاء التعامل بنظام مير الروسي
بنوك حكومية تركية تؤكد لـ"سبوتنيك" عدم تلقيها أي تعليمات بشأن إلغاء التعامل بنظام مير الروسي
أكد مسؤولون من بنوك "خلق" و"الزراعة" و"الوقف" عدم تلقيها تعليمات من البنك المركزي بشأن إلغاء التعامل مع نظام المدفوعات الروسي "مير"، على خلفية تهديد الولايات... 28.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-28T07:58+0000
2022-09-28T07:58+0000
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أنطاكيا - سبوتنيك. وقال مسؤول من بنك الزراعة التركي لوكالة "سبوتنيك": "بنك الزراعة لم يعلق بعد التعامل بنظام المدفوعات الروسي "مير" ولم نتلق أي تعليمات من البنك المركزي والمديرية العامة للبنك بهذا الشأن".فيما أكدت مسؤولة في فرع "بنك وقف" في مدنية إسطنبول لوكالة "سبوتنيك"، أن البنوك الحكومية "خلق والزراعة ووقف" قد تلغي تعاملها بنظام المدفوعات الروسي "مير" وفق قرار البنك المركزي التركي ووكالة التنظيم والرقابة المصرفية.وأضافت: "لكن لم يصل أي قرار إلى المديرية العامة لبنك خلق من البنك المركزي أو وكالة التنظيم والرقابة المصرفية حتى الآن، ونتوقع وصوله في الساعات المقبلة من اليوم الأربعاء.وأكد مسؤول من بنك "وقف" أن البنك أوقف التعامل بنظام مير للمدفوعات ابتداءً من مساء أمس الثلاثاء، دون المزيد من التفاصيل، فيما قالت مسؤولة في أحد فرع البنك ذاته في إسطنبول، إن المديرية العامة للبنك لم تتلق أي تعليمات لحد الآن بخصوص تعليق التعامل بنظام مير الروسي.وفي وقت سابق، أعلن بنكا "إيش" و"دينيز"، عن وقف تعاملهما بنظام مير الروسي للمدفوعات على خلفية التهديدات الأمريكية بفرض عقوبات على البنوك التي تتعامل مع هذا النظام.وكانت وزارة الخزانة الأمريكية قد هددت الشركات التركية بفرض عقوبات عليها إذا واصلت العمل مع مؤسسات روسية تخضع للعقوبات الأمريكية
https://sputnikarabic.ae/20220923/أردوغان-يوجه-الوزراء-للعمل-على-بدائل-لنظام-الدفع-الروسي-مير-والقرار-النهائي-اليوم-1068124826.html
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العالم, أخبار تركيا اليوم
العالم, أخبار تركيا اليوم

بنوك حكومية تركية تؤكد لـ"سبوتنيك" عدم تلقيها أي تعليمات بشأن إلغاء التعامل بنظام مير الروسي

07:58 GMT 28.09.2022
© unikassa.ruبطاقة مصرفية "مير"
بطاقة مصرفية مير - سبوتنيك عربي, 1920, 28.09.2022
© unikassa.ru
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أكد مسؤولون من بنوك "خلق" و"الزراعة" و"الوقف" عدم تلقيها تعليمات من البنك المركزي بشأن إلغاء التعامل مع نظام المدفوعات الروسي "مير"، على خلفية تهديد الولايات المتحدة الأمريكية بفرض عقوبات على البنوك التي تتعامل مع هذا النظام.
أنطاكيا - سبوتنيك. وقال مسؤول من بنك الزراعة التركي لوكالة "سبوتنيك": "بنك الزراعة لم يعلق بعد التعامل بنظام المدفوعات الروسي "مير" ولم نتلق أي تعليمات من البنك المركزي والمديرية العامة للبنك بهذا الشأن".

فيما أكدت مسؤولة في فرع "بنك وقف" في مدنية إسطنبول لوكالة "سبوتنيك"، أن البنوك الحكومية "خلق والزراعة ووقف" قد تلغي تعاملها بنظام المدفوعات الروسي "مير" وفق قرار البنك المركزي التركي ووكالة التنظيم والرقابة المصرفية.

وأضافت: "لكن لم يصل أي قرار إلى المديرية العامة لبنك خلق من البنك المركزي أو وكالة التنظيم والرقابة المصرفية حتى الآن، ونتوقع وصوله في الساعات المقبلة من اليوم الأربعاء.
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وأكد مسؤول من بنك "وقف" أن البنك أوقف التعامل بنظام مير للمدفوعات ابتداءً من مساء أمس الثلاثاء، دون المزيد من التفاصيل، فيما قالت مسؤولة في أحد فرع البنك ذاته في إسطنبول، إن المديرية العامة للبنك لم تتلق أي تعليمات لحد الآن بخصوص تعليق التعامل بنظام مير الروسي.

وفي وقت سابق، أعلن بنكا "إيش" و"دينيز"، عن وقف تعاملهما بنظام مير الروسي للمدفوعات على خلفية التهديدات الأمريكية بفرض عقوبات على البنوك التي تتعامل مع هذا النظام.

وكانت وزارة الخزانة الأمريكية قد هددت الشركات التركية بفرض عقوبات عليها إذا واصلت العمل مع مؤسسات روسية تخضع للعقوبات الأمريكية
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