https://sputnikarabic.ae/20220928/بوريل-الحوادث-التي-وقعت-على-خطوط-أنابيب-الغاز-نورد-ستريم-ليست-صدفة-1068339716.html

بوريل: الحوادث التي وقعت على خطوط أنابيب الغاز "نورد ستريم" ليست صدفة

بوريل: الحوادث التي وقعت على خطوط أنابيب الغاز "نورد ستريم" ليست صدفة

صرح مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، أن الحوادث التي وقعت على خطوط أنابيب الغاز "نورد ستريم" ليست صدفة، مضيفا أن المعلومات تشير إلى... 28.09.2022, سبوتنيك عربي

2022-09-28T06:56+0000

2022-09-28T06:56+0000

2022-09-28T06:56+0000

العالم

أخبار الاتحاد الأوروبي

السيل الشمالي 2

أضرار

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وقال بوريل في بيان، اليوم الأربعاء: "الاتحاد الأوروبي يشعر بقلق عميق بشأن الأضرار التي لحقت بشبكة نورد ستريم 1 و 2... القضايا الأمنية والبيئية لها أولوية قصوى. هذه الحوادث ليست عرضية وتؤثر علينا جميعا".وأشار بوريل إلى أن الاتحاد الأوروبي سيدعم أي تحقيق في حوادث نورد ستريم، وسيتخذ المزيد من الخطوات لتحسين أمن الطاقة، قائلا: "سندعم أي تحقيق يهدف إلى الحصول على وضوح كامل بشأن ما حدث ولماذا، وسنتخذ المزيد من الخطوات لزيادة مرونة أمن الطاقة لدينا".وأكدت الرئاسة الروسية أن المعلومات حول حالة الطوارئ في "نورد ستريم" مثيرة للقلق، فقد وردت من كل من شركة "غازبروم" والشركة المشغلة، مضيفة أن الحديث يدور عن تدمير الأنبوب في المنطقة الاقتصادية الدانماركية.وقال المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، في مؤتمر صحفي، يوم الثلاثاء: "نعم، كانت هناك معلومات بالأمس، ظهرت من كل من شركة غازبروم ومن المشغل. هذه أخبار مزعجة للغاية، في الواقع، نحن نتحدث عن بعض الدمار في خط الأنابيب، ولم يتضح بعد أي نوع، في المنطقة الاقتصادية الدانماركية".وقال بيسكوف في رد على سؤال من الصحفيين حول وجود أعمال تخريبية في "نورد ستريم"، ما أدى إلى تدميره، إنه لا يمكن استبعاد أي خيار حتى ظهور نتائج الدراسة.وأكدت الشركة في بيان لها، يوم الثلاثاء: "نورد ستريم إيه جي ستستخدم كل الموارد اللازمة لتقييم الضرر بالتعاون مع السلطات المحلية، ومن المستحيل حاليا تقدير توقيت ترميم خط أنابيب الغاز".وسيتم تحديد أسباب الحادث في عملية التحقيق، كما خلص بيان الشركة.

https://sputnikarabic.ae/20220927/شركة-نورد-ستريم-إيه-جي-من-الصعب-تحديد-توقيت-استئناف-عمل-خط-التيار-الشمالي-1068333171.html

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