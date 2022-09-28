https://sputnikarabic.ae/20220928/بولندا-يجب-أن-يكون-رد-الناتو-مدمرا-حال-استخدمت-أسلحة-نووية-في-أوكرانيا-1068349638.html

بولندا: يجب أن يكون رد الناتو "مدمرا" حال استخدمت أسلحة نووية في أوكرانيا

بولندا: يجب أن يكون رد الناتو "مدمرا" حال استخدمت أسلحة نووية في أوكرانيا

قال وزير خارجية بولندا، زبيغنيو راو، إن رد حلف "الناتو" على أي استخدام للأسلحة النووية في أوكرانيا يجب أن يكون غير نووي ولكنه "مدمرا". 28.09.2022, سبوتنيك عربي

2022-09-28T10:49+0000

2022-09-28T10:49+0000

2022-09-28T10:49+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

أخبار روسيا اليوم

أخبار أوكرانيا

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وفي حديثه خلال زيارة لواشنطن، أشار راو إلى أن التحالف كان بصدد "إيصال هذه الرسالة إلى موسكو"، حسبما ذكر في مقابلة مع شبكة "إن بي سي" الإخبارية.وأضاف: "على حد علمنا، يهدد (الرئيس فلاديمير) بوتين باستخدام أسلحة نووية تكتيكية على الأراضي الأوكرانية، وليس مهاجمة الناتو، مما يعني أنه يجب على الناتو الرد بطريقة تقليدية".في الأسبوع الماضي وردا على التجاوزات والتهديدات الغربية، قال الرئيس فلاديمير بوتين إن الغرب تجاوز كل الخطوط، وإن السياسيين غير المسؤولين يتحدثون عن إمداد أوكرانيا بأسلحة هجومية ومعدات لضرب روسيا.وأضاف أن جميع وسائل التدمير، بما في ذلك الأسلحة النووية، ستستخدم في حالة تهديد وحدة أراضي روسيا، وأن "هذه ليست مجرد خدعة"، مخاطبا أولئك الذين يحاولون "ابتزاز روسيا الاتحادية بالأسلحة النووية" قائلا: "حركة الرياح يمكن أن تتحول نحوهم".من جانبه، تابع وزير الخارجية البولندي: "لكن الرد يجب أن يكون مدمرا. وأعتقد أن هذه هي الرسالة الواضحة التي يرسلها حلف الناتو إلى روسيا الآن".وحذر مستشار الأمن القومي الأمريكي، جيك سوليفان، يوم الأحد من أن أي استخدام نووي سيكون له "عواقب وخيمة على روسيا"، والتي "تم توضيحها" في محادثات خاصة مع المسؤولين الروس، بحسب قوله.انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا خلال فبراير/ شباط الماضي، بعد استغاثات من جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك لحماية سكانهما من الاعتداءات الأوكرانية، وعقب تهديد كييف لموسكو بتطوير أسلحة نووية، ومع استمرار استفزازات "الناتو" على الحدود الروسية.خلال مؤتمر صحفي على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إن "من بدأ الحديث عن السلاح النووي كان (الرئيس الأوكراني) زيلنيسكي ووزير خارجية فرنسا السابق ووزيرة خارجية بريطانيا".وأضاف: "زيلنيسكي قبل بداية العملية العسكرية أعلن أنه لن يتخلى عن نشر الأسلحة النووية [الغربية] وأنه متمسك بها حتى بعد سقوط (العهد السوفيتي)".من جانبها، صرحت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، اليوم الأربعاء، لإذاعة "سبوتنيك" أن واشنطن تستخدم كل أنواع التلاعبات وتنطلق بلا حدود لجر موسكو إلى الأجندة النووية.وقالت زاخاروفا: "إنهم يتحدثون عن هذا الموضوع (الأسلحة النووية) بسهولة. إنهم يطورونه، ويستخدمون تقنيات تلاعب لإدخالنا في هذه الأجندة. يستخدمون جميع أنواع التلاعب دون أي قيود. إنهم يشاركون حقا في التدمير الكامل".ومع ذلك، أكد نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي ريابكوف، يوم الاثنين، أنه لم يحدث أي تغيير في النهج الروسي بشأن احتمال استخدام السلاح النووي، مشيرا إلى أن كل شيء يسير مثلما هو محدد في العقيدة العسكرية الروسية وأسس سياسة الدولة في مجال الردع النووي.فيما كشف المتحدث باسم الرئاسة الروسية (الكرملين) دميتري بيسكوف، عن أن روسيا تحافظ على استعدادها للتفاوض مع أوكرانيا وفي نفس الوقت تتغير الأوضاع والظروف، مؤكدا أن مبدأ أهداف العملية العسكرية الخاصة لا يزال قائما.

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