https://sputnikarabic.ae/20220928/بيسكوف-حول-حادث-التيار-الشمالي-الغاز-باهظ-الثمن-ويتسرب-في-الهواء-1068346470.html
بيسكوف حول حادث التيار الشمالي: الغاز باهظ الثمن ويتسرب في الهواء
بيسكوف حول حادث التيار الشمالي: الغاز باهظ الثمن ويتسرب في الهواء
علق المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، اليوم الأربعاء، على خسائر روسيا بسبب حادث "التيار الشمالي" قائلًا إن الغاز باهظ الثمن ويتسرب في الهواء... 28.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-28T10:16+0000
2022-09-28T10:16+0000
2022-09-28T10:31+0000
روسيا
فتح تحقيق
شركة غازبروم
تسريب
التيار الشمالي
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وقال بيسكوف للصحفيين: "هذه مشكلة كبيرة بالنسبة لنا، لأنه أولاً، كلا خطي التيار الشمالي مملوءان بالغاز، وجميع الأنظمة، في الواقع، جاهزة للضخ، وهذا الغاز مكلف للغاية. ونصف هذا الغاز أريد أن أذكركم ببيان الرئيس، فقد تم التخطيط له بالفعل لتوازناتنا الداخلية".وأضاف بيسكوف: "هذا الغاز يكلف الكثير من المال. الآن هذا الغاز يتسرب في الهواء".وبشأن التحقيق في عملية التسريب، أكد بيسكوف أنه يجب أن تشارك "غازبروم" ، بصفتها مالكة، في التحقيق في الموقف مع نورد ستريم، مؤكدا أن الأنابيب ليست بدون مالك.وأجاب بيسكوف على سؤال حول ما إذا كانت روسيا ستصر على السماح لها بالتحقيق في حالة الطوارئ، قائلا: "للأنبوب مالك، وشركة غازبروم مرتبطة بالممتلكات، لذلك، بالطبع، مستحيل بدونها. هذا الأنبوب ليس عديم الملكية".
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MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, فتح تحقيق, شركة غازبروم, تسريب, التيار الشمالي
روسيا, فتح تحقيق, شركة غازبروم, تسريب, التيار الشمالي
بيسكوف حول حادث التيار الشمالي: الغاز باهظ الثمن ويتسرب في الهواء
10:16 GMT 28.09.2022 (تم التحديث: 10:31 GMT 28.09.2022) تابعنا عبر
علق المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، اليوم الأربعاء، على خسائر روسيا بسبب حادث "التيار الشمالي" قائلًا إن الغاز باهظ الثمن ويتسرب في الهواء ونصفه كان مخطط بالفعل للتوازنات الداخلية.
وقال بيسكوف للصحفيين: "هذه مشكلة كبيرة بالنسبة لنا، لأنه أولاً، كلا خطي التيار الشمالي مملوءان بالغاز، وجميع الأنظمة، في الواقع، جاهزة للضخ، وهذا الغاز مكلف للغاية. ونصف هذا الغاز أريد أن أذكركم ببيان الرئيس، فقد تم التخطيط له بالفعل لتوازناتنا الداخلية".
وأضاف بيسكوف: "هذا الغاز يكلف الكثير من المال. الآن هذا الغاز يتسرب في الهواء".
كما وصف بيسكوف التصريحات بوقوف روسيا وراء حادث "التيار الشمالي" قائلا: "هذا أمر يمكن التنبؤ به تماما، كما أنه من الغباء وكما هو متوقع التعبير عن مثل هذه التصريحات".
وبشأن التحقيق في عملية التسريب، أكد بيسكوف أنه يجب أن تشارك "غازبروم" ، بصفتها مالكة، في التحقيق في الموقف مع نورد ستريم، مؤكدا أن الأنابيب ليست بدون مالك.
وأجاب بيسكوف على سؤال حول ما إذا كانت روسيا ستصر على السماح لها بالتحقيق في حالة الطوارئ، قائلا: "للأنبوب مالك، وشركة غازبروم مرتبطة بالممتلكات، لذلك، بالطبع، مستحيل بدونها. هذا الأنبوب ليس عديم الملكية".