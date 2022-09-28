https://sputnikarabic.ae/20220928/بيسكوف-موسكو-مهتمة-بالوفاء-بصفقة-الحبوب-ولكن-من-أجل-هدفها-الأصلي--1068348410.html

بيسكوف: موسكو مهتمة بالوفاء بصفقة الحبوب ولكن من أجل هدفها الأصلي

بيسكوف: موسكو مهتمة بالوفاء بصفقة الحبوب ولكن من أجل هدفها الأصلي

أكد المتحدث باسم الرئاسية ديمتري بيسكوف، أن موسكو مهتمة بالوفاء بصفقة الحبوب، ولكن من أجل هدفها الأصلي وهو التسليم إلى البلدان المحتاجة، مؤكدا أن هذا يتطلب... 28.09.2022, سبوتنيك عربي

2022-09-28T10:34+0000

2022-09-28T10:34+0000

2022-09-28T10:34+0000

روسيا

حبوب

تصدير

أخبار روسيا اليوم

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وقال بيسكوف في مؤتمر صحفي، ردا على سؤال حول موقف روسيا من تمديد "صفقة الغذاء" اليوم الأربعاء، "بالطبع، الجميع مهتم بحقيقة أن (الصفقة) نجحت، لكن للعمل من أجل غرضها الأصلي، وهو أن تذهب الحبوب إلى أسواق البلدان الأكثر فقراً. وبناءً عليه، هناك حاجة إلى مزيد من الجهود المشتركة، من قبل كل من الأمم المتحدة والضامنين لهذه الصفقات بهدف ضمان أن المستفيدين هم بشكل أساسي من أفقر البلدان".وأكد مصدر دبلوماسي، في وقت سابق، أن أنقرة تعمل مع الأمم المتحدة، على وضع آليات لتصدير الحبوب الروسية إلى الأسواق العالمية، والتي من المتوقع أن يناقشها الرئيسان التركي والروسي رجب طيب أردوغان وفلاديمير بوتين في اجتماع قادم في سمرقند.وقال وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو ، أمس الاثنين، إنه ناقش صفقة غذائية مع منسق الأمم المتحدة أمير محمود عبد الله، دون الخوض في تفاصيل المفاوضات.في 22 يوليو/ تموز الماضي، وقّعت أوكرانيا وروسيا، في إسطنبول، اتفاقين منفصلين مع تركيا والأمم المتحدة، بشأن تصدير الحبوب والمنتجات الزراعية عبر البحر الأسود.وينص الاتفاق على تصدير الحبوب والأغذية والأسمدة الأوكرانية عبر البحر الأسود من ثلاثة موانئ؛ كما ستعمل الأمم المتحدة على تسهيل عمليات تصدير السلع الغذائية والأسمدة الروسية، التي يتم تقييدها بسبب العقوبات الغربية.

https://sputnikarabic.ae/20220913/مصدر-دبلوماسي-أنقرة-والأمم-المتحدة-تعدان-آلية-لتصدير-الحبوب-الروسية--1067663212.html

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