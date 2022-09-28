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تركيا.. تعليق الملاحة في مضيق البوسفور بسبب تعطل سفينة شحن
تركيا.. تعليق الملاحة في مضيق البوسفور بسبب تعطل سفينة شحن
أعلن خفر السواحل التركي، اليوم الأربعاء، تعليق حركة الملاحة مؤقتا في مضيق البوسفور بسبب تعطل سفينة شحن كانت متجهة إلى روسيا. 28.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-28T16:03+0000
2022-09-28T16:03+0000
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أنطاكيا - سبوتنيك. وذكر خفر السواحل التركي، في بيان "تم إرسال القاطرات على الفور إلى مكان تعطل سفينة الشحن الجافة VIVA ECLIPSE التي يبلغ طولها 190 مترًا، حيث حدث عطل في دفة السفينة".وأشار إلى أن السفينة كانت متجهة من إسطنبول إلى روسيا وهي فارغة وتعطلت في مضيق البوسفور.وتابع البيان "حركة المرور على طول المضيق توقفت مؤقتا".وهذه هي المرة الثالثة خلال الشهر الجاري، التي يعلق فيها مضيق البوسفور الملاحة بسبب حادث سفينة.وفي الثالث من سبتمبر/أيلول تم تعليق حركة السفن في مضيق البوسفور مؤقتا بسبب حادثة تتعلق بسفينة الشحن "بريزا" التي يبلغ طولها 107 أمتار (351 قدما)، والتي تعطلت في طريقها من إسطنبول إلى أوكرانيا.وقبل ذلك بيومين جنحت سفينة الشحن "LADY ZEHMA" في المضيق بسبب فشل الدفة أثناء الإبحار من أوكرانيا إلى إسطنبول. وتم استئناف الحركة البحرية على الفور بعد إعادة تعويم السفينة.
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أخبار تركيا اليوم, العالم
أخبار تركيا اليوم, العالم

تركيا.. تعليق الملاحة في مضيق البوسفور بسبب تعطل سفينة شحن

16:03 GMT 28.09.2022
© Sputnik . Vitaly Ankov / الانتقال إلى بنك الصورمضيق البوسفور
مضيق البوسفور - سبوتنيك عربي, 1920, 28.09.2022
© Sputnik . Vitaly Ankov
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أعلن خفر السواحل التركي، اليوم الأربعاء، تعليق حركة الملاحة مؤقتا في مضيق البوسفور بسبب تعطل سفينة شحن كانت متجهة إلى روسيا.
أنطاكيا - سبوتنيك. وذكر خفر السواحل التركي، في بيان "تم إرسال القاطرات على الفور إلى مكان تعطل سفينة الشحن الجافة VIVA ECLIPSE التي يبلغ طولها 190 مترًا، حيث حدث عطل في دفة السفينة".
وأشار إلى أن السفينة كانت متجهة من إسطنبول إلى روسيا وهي فارغة وتعطلت في مضيق البوسفور.
وتابع البيان "حركة المرور على طول المضيق توقفت مؤقتا".
وهذه هي المرة الثالثة خلال الشهر الجاري، التي يعلق فيها مضيق البوسفور الملاحة بسبب حادث سفينة.
وفي الثالث من سبتمبر/أيلول تم تعليق حركة السفن في مضيق البوسفور مؤقتا بسبب حادثة تتعلق بسفينة الشحن "بريزا" التي يبلغ طولها 107 أمتار (351 قدما)، والتي تعطلت في طريقها من إسطنبول إلى أوكرانيا.
وقبل ذلك بيومين جنحت سفينة الشحن "LADY ZEHMA" في المضيق بسبب فشل الدفة أثناء الإبحار من أوكرانيا إلى إسطنبول. وتم استئناف الحركة البحرية على الفور بعد إعادة تعويم السفينة.
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