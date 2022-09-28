https://sputnikarabic.ae/20220928/تستخدمه-القوات-الخاصة-معلومات-عن-المسدس-الروسي-الصامت-أو-تي-إس---38-1068367409.html
تستخدمه القوات الخاصة… معلومات عن المسدس الروسي الصامت "أو تي إس - 38"
تستخدمه القوات الخاصة… معلومات عن المسدس الروسي الصامت "أو تي إس - 38"
تمثل القوات الخاصة مكونا أساسيا لدى الجيوش النظامية، حيث يمكنها تنفيذ مهام سرية خلف خطوط العدو بعد تدريبها وتسليحها بأنواع خاصة من الأسلحة الهجومية. 28.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-28T16:38+0000
2022-09-28T16:38+0000
2022-09-28T16:38+0000
رصد عسكري
روسيا
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ويعد المسدس الروسي "أو تي إس - 38"، أحد الأسلحة الهجومية، التي تم تصميمها لتلبية احتياجات القوات الخاصة، حسبما يقول موقع "روس أوبورون إكسبورت" الروسي.ولفت الموقع إلى أن مسدس "أو تي إس - 38" هو نوع من المسدسات التي تعرف بمسدس "البكرة أو الطاحونة" (ريفولفر)، التي تم تصميمها للاستخدام ضد أهداف معادية في مدى 50 متر، خلال مهام القوات الخاصة.ويمثل هذا المسدس اختيارا جيدا للقوات الخاصة بفضل تصميمه الذي يجعله أصغر حجما وأقل صوتا من المسدسات الأخرى.يستخدم المسدس طلقات عيار 7.62 ملم، ويصل وزنه بدون طلقات إلى 820 غراما، ويصل عدد طلقات مخزنه إلى 5 طلقات ويصل طوله إلى نحو 19 سنتيمترا.
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https://sputnikarabic.ae/20211204/ما-هي-مميزات-مسدس-كلاشنيكوف-الروسي-بي-إل-كيه؟-1053565961.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
رصد عسكري, روسيا
تستخدمه القوات الخاصة… معلومات عن المسدس الروسي الصامت "أو تي إس - 38"
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تمثل القوات الخاصة مكونا أساسيا لدى الجيوش النظامية، حيث يمكنها تنفيذ مهام سرية خلف خطوط العدو بعد تدريبها وتسليحها بأنواع خاصة من الأسلحة الهجومية.
ويعد المسدس الروسي "أو تي إس - 38"، أحد الأسلحة الهجومية، التي تم تصميمها لتلبية احتياجات القوات الخاصة، حسبما يقول
موقع "روس أوبورون إكسبورت" الروسي.
ولفت الموقع إلى أن مسدس "أو تي إس - 38" هو نوع من المسدسات التي تعرف بمسدس "البكرة أو الطاحونة" (ريفولفر)، التي تم تصميمها للاستخدام ضد أهداف معادية
في مدى 50 متر، خلال مهام القوات الخاصة.
ويمثل هذا المسدس اختيارا جيدا للقوات الخاصة
بفضل تصميمه الذي يجعله أصغر حجما وأقل صوتا من المسدسات الأخرى.
يستخدم المسدس طلقات عيار
7.62 ملم، ويصل وزنه بدون طلقات إلى 820 غراما، ويصل عدد طلقات مخزنه إلى 5 طلقات ويصل طوله إلى نحو 19 سنتيمترا.