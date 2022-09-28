https://sputnikarabic.ae/20220928/تسرب-غاز-نوردستريمعمل-تخريبي-أم-عطل-فني؟-1068375988.html

تسرب غاز نوردستريم..عمل تخريبي أم عطل فني؟

تسرب غاز نوردستريم..عمل تخريبي أم عطل فني؟

عمل تخريبي أو عطل فني، هكذا كانت التوقعات لما جرى في خطي السيل الشمالي اللذين يوصلان الغاز الروسي إلى أوروبا. 28.09.2022, سبوتنيك عربي

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تسرب غاز نوردستريم..عمل تخريبي أم عطل فني؟ تسرب غاز نوردستريم..عمل تخريبي أم عطل فني؟

ولم تستبعد روسيا أن تكون الأعطال في هذه الخطوط ناجمة عن أعمال تخريبية، وهذا كان أيضا رأي السلطات السويدية، التي قالت إن حادث تسرب الغاز من خطوط الأنابيب الروسية في مياه السويد والدنمارك، ناجم عن انفجارات قد تكون تخريبية، فيما حملت جهات الولايات المتحدة مسؤولية تسرب الغاز من خطوط "السيل الشمالي"، لافتة إلى مناورات عسكرية في هذه المنطقة أجرتها القوات الأمريكية في يونيو الماضي، وركزت على التعامل مع الألغام.الاتحاد الأوروبي من جهته اعتبر أن تسرب الغاز لم يكن بالصدفة، وأعرب مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، عن قلقه إزاء تسرب الغاز وتأثيراته، محذرا من أي عبث متعمد بمنشآت الطاقة الأوروبية، مهددا بأنه سيقابل برد قوي.وعلق على الموضوع، المتخصص في الشأن الروسي، نبيل رشوان، وقال إن التفسير الواضح لهذا الخلل يشير إلى وجود تفجير أو استهداف لخط السيل الشمالي.وأشار الخبير في الاقتصاد السياسي، أحمد ياسين، إلى أن عدة دول لها مصلحة في استهداف خطوط الغاز الروسية التي تتصل بأوروبا منها أوكرانيا والولايات المتحدة.وتوقع أن تكون جهات أمريكية مسؤولة عن هذا الحدث، مرجعا ذلك إلى أن واشنطن كانت معارضة كل الوقت لتشغيل نوردستريم 2، واعتماد القارة الأوروبية على الغاز الروسي، وترى أنها تستطيع تقديم البديل، لذلك رفعت مستوى طموحاتها بأن أوروبا تستغني كليا على إمدادات الغاز الروسي وتعتمد على الغاز الأمريكي .

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