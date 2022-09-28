تشييع 4 فلسطينيين قتلوا برصاص الجيش الإسرائيلي في جنين والحداد يعم الضفة الغربية... فيديو وصور
15:13 GMT 28.09.2022 (تم التحديث: 15:35 GMT 28.09.2022)
© Sputnik . Ajwad Jradatالفلسطينيون يشيعون 4 قتلى قضوا بعملية عسكرية للجيش الإسرائيلي في جنين والحداد يعم الضفة الغربية
© Sputnik . Ajwad Jradat
شيع آلاف الفلسطينيين جثامين أربعة شبان قضوا بعملية عسكرية للجيش الإسرائيلي في جنين شمال الضفة الغربية.
وانطلق موكب التشييع من أمام مستشفى الشهيد خليل سليمان في مدينة جنين بمشاركة آلاف المواطنين، وهم يرفعون الجثامين على الأكتاف ملفوفة بالأعلام الفلسطينية وردد المشاركون الهتافات الداعية إلى الوحدة الوطنية وإنهاء الانقسام.
© Sputnik . Ajwad Jradatالفلسطينيون يشيعون 4 قتلى قضوا بعملية عسكرية للجيش الإسرائيلي في جنين والحداد يعم الضفة الغربية
1/3
© Sputnik . Ajwad Jradat
الفلسطينيون يشيعون 4 قتلى قضوا بعملية عسكرية للجيش الإسرائيلي في جنين والحداد يعم الضفة الغربية
© Sputnik . Ajwad Jradatالفلسطينيون يشيعون 4 قتلى قضوا بعملية عسكرية للجيش الإسرائيلي في جنين والحداد يعم الضفة الغربية
2/3
© Sputnik . Ajwad Jradat
الفلسطينيون يشيعون 4 قتلى قضوا بعملية عسكرية للجيش الإسرائيلي في جنين والحداد يعم الضفة الغربية
© Sputnik . Ajwad Jradatالفلسطينيون يشيعون 4 قتلى قضوا بعملية عسكرية للجيش الإسرائيلي في جنين والحداد يعم الضفة الغربية
3/3
© Sputnik . Ajwad Jradat
الفلسطينيون يشيعون 4 قتلى قضوا بعملية عسكرية للجيش الإسرائيلي في جنين والحداد يعم الضفة الغربية
1/3
© Sputnik . Ajwad Jradat
الفلسطينيون يشيعون 4 قتلى قضوا بعملية عسكرية للجيش الإسرائيلي في جنين والحداد يعم الضفة الغربية
2/3
© Sputnik . Ajwad Jradat
الفلسطينيون يشيعون 4 قتلى قضوا بعملية عسكرية للجيش الإسرائيلي في جنين والحداد يعم الضفة الغربية
3/3
© Sputnik . Ajwad Jradat
الفلسطينيون يشيعون 4 قتلى قضوا بعملية عسكرية للجيش الإسرائيلي في جنين والحداد يعم الضفة الغربية
وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية أن العملية العسكرية الاسرائيلية أسفرت عن إصابة 44 شخصاً آخرين بينهم إصابات خطيرة وبالغة الخطورة.
وقال أخصائي الجراحة العامة في مستشفى جنين الحكومي محمد الحج قاسم لوكالة "سبوتنيك" إن: "هناك استهداف واضح للمناطق الخطيرة في الجسم، فكثير من الحالات مصابة في منطقة الصدر والرأس، وهذا يرفع احتمالية ارتفاع عدد الشهداء".
وأشار إلى أن: "عدد الإصابات مرتفع بشكل كبير عن الاقتحامات السابقة، ونحن نقوم بإجراء عدة عمليات لبعض الحالات الخطيرة التي وصلت إلى مستشفى جنين الحكومي وغيره من المشافي في المدينة ".
وأعلنت جميع المحافظات في الضفة الغربية، حالة الحداد الشامل وأغلقت المحال التجارية أبوابها، استنكاراً على ما حدث في جنين، في وقت توعّدت بعض الفصائل الفلسطينية بالرد على العملية الإسرائيلية.
وقال الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة إنَّ "الاحتلال الإسرائيلي ما زال يستخف بحياة أبناء شعبنا الفلسطيني، ويعبث بالأمن والاستقرار عبر مواصلته سياسة التصعيد".
وشدد أبو ردينة، في تصريح صحافي، على أن "هذا التصعيد الإسرائيلي الخطير لن يعطي شرعية أو أمناً واستقراراً لإسرائيل، سواء في الأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية، أو في جنين، أو غيرها من الأراضي الفلسطينية المحتلة".
23 سبتمبر, 15:40 GMT
وكان الجيش الإسرائيلي قد اقتحم مخيم جنين وحاصر منزل عائلة رعد حازم منفذ عملية ديزنغوف في تل أبيب في نيسان/أبريل الماضي والتي أدت لمقتل 3 إسرائيليين.
وقام الجيش بحسب شهود عيان بتفجير المنزل بعدة عبوات ناسفة أعقبتها مشاهدة أعمدة دخان تتصاعد من موقع المنزل المحاصر.
وقد اندلعت اشتباكات مسلحة بين القوات الإسرائيلية والشبان الفلسطينيين أدت الى مقتل 4 وهم: عبد فتحي حازم شقيق رعد حازم، محمد محمود الونة، أحمد نظمي علاونة ومحمد أبو ناعسة.
وأطلقت القوات الإسرائيلية قذيفة في محيط وزارة الداخلية والمؤسسات الحكومية الفلسطينية عند أطراف المخيم، كما أن حالة من الخوف اعترت الطلبة في المدارس المحيطة، لكثافة الرصاص الحي من كل حدب وصوب.
وتشهد مناطق عدة في الضفة الغربية مواجهات بين الفلسطينيين والجيش الإسرائيلي، عقب دعوة الفصائل الفلسطينية الى الاشتباك مع القوات الإسرائيلية عند نقاط التماس.