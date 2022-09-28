https://sputnikarabic.ae/20220928/تشييع-4-فلسطينيين-قتلوا-برصاص-الجيش-الإسرائيلي-في-جنين-والحداد-يعم-الضفة-الغربية-صور-1068363477.html

تشييع 4 فلسطينيين قتلوا برصاص الجيش الإسرائيلي في جنين والحداد يعم الضفة الغربية... فيديو وصور

تشييع 4 فلسطينيين قتلوا برصاص الجيش الإسرائيلي في جنين والحداد يعم الضفة الغربية... فيديو وصور

شيع آلاف الفلسطينيين جثامين أربعة شبان قضوا بعملية عسكرية للجيش الإسرائيلي في جنين شمال الضفة الغربية. 28.09.2022, سبوتنيك عربي

2022-09-28T15:13+0000

2022-09-28T15:13+0000

2022-09-28T15:35+0000

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وانطلق موكب التشييع من أمام مستشفى الشهيد خليل سليمان في مدينة جنين بمشاركة آلاف المواطنين، وهم يرفعون الجثامين على الأكتاف ملفوفة بالأعلام الفلسطينية وردد المشاركون الهتافات الداعية إلى الوحدة الوطنية وإنهاء الانقسام.وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية أن العملية العسكرية الاسرائيلية أسفرت عن إصابة 44 شخصاً آخرين بينهم إصابات خطيرة وبالغة الخطورة.وقال أخصائي الجراحة العامة في مستشفى جنين الحكومي محمد الحج قاسم لوكالة "سبوتنيك" إن: "هناك استهداف واضح للمناطق الخطيرة في الجسم، فكثير من الحالات مصابة في منطقة الصدر والرأس، وهذا يرفع احتمالية ارتفاع عدد الشهداء".وأعلنت جميع المحافظات في الضفة الغربية، حالة الحداد الشامل وأغلقت المحال التجارية أبوابها، استنكاراً على ما حدث في جنين، في وقت توعّدت بعض الفصائل الفلسطينية بالرد على العملية الإسرائيلية.وقال الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة إنَّ "الاحتلال الإسرائيلي ما زال يستخف بحياة أبناء شعبنا الفلسطيني، ويعبث بالأمن والاستقرار عبر مواصلته سياسة التصعيد".وشدد أبو ردينة، في تصريح صحافي، على أن "هذا التصعيد الإسرائيلي الخطير لن يعطي شرعية أو أمناً واستقراراً لإسرائيل، سواء في الأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية، أو في جنين، أو غيرها من الأراضي الفلسطينية المحتلة".وكان الجيش الإسرائيلي قد اقتحم مخيم جنين وحاصر منزل عائلة رعد حازم منفذ عملية ديزنغوف في تل أبيب في نيسان/أبريل الماضي والتي أدت لمقتل 3 إسرائيليين.وقام الجيش بحسب شهود عيان بتفجير المنزل بعدة عبوات ناسفة أعقبتها مشاهدة أعمدة دخان تتصاعد من موقع المنزل المحاصر.وأطلقت القوات الإسرائيلية قذيفة في محيط وزارة الداخلية والمؤسسات الحكومية الفلسطينية عند أطراف المخيم، كما أن حالة من الخوف اعترت الطلبة في المدارس المحيطة، لكثافة الرصاص الحي من كل حدب وصوب.وتشهد مناطق عدة في الضفة الغربية مواجهات بين الفلسطينيين والجيش الإسرائيلي، عقب دعوة الفصائل الفلسطينية الى الاشتباك مع القوات الإسرائيلية عند نقاط التماس.

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