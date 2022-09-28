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Военнослужащие ВС РФ в южном секторе специальной военной операции на Украине - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20220928/تغطية-مباشرة-آخر-أخبار-العملية-العسكرية-الروسية-الخاصة-1068338603.html
تغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة
تغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة
تواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا. 28.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-28T05:30+0000
2022-09-28T05:30+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
أخبار أوكرانيا
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أخبار أوكرانيا, новый онлайн для белой редактуры
أخبار أوكرانيا, новый онлайн для белой редактуры
إجلاء مدنيين من منطقة كوبيانسك وبالاكليا، منطقة خاركوف، في ازدحام مروري بطول عدة كيلومترات أمام الحدود الروسية بالقرب من نقطة تفتيش لوغاتشيفكا (منطقة بيلغورود). - سبوتنيك عربي

تغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة

05:30 GMT 28.09.2022
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تواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.
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الجديد أولاًالقديم أولاً
06:26 GMT 28.09.2022
علم الاتحاد الأوروبي - سبوتنيك عربي, 1920, 28.09.2022
صحيفة: الاتحاد الأوروبي قد يخفف بعض العقوبات المفروضة على روسيا
06:23 GMT
05:53 GMT 28.09.2022
سلطات مقاطعة زابوروجيه تتوجه إلى بوتين بطلب لقبول المنطقة في روسيا
أعلن رئيس حركة "نحن مع روسيا" فلاديمير روغوف أن سلطات مقاطعة زابوروجيه ستتوجه يوم 28 سبتمبر/أيلول، عقب نتائج الاستفتاء، إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بطلب للنظر في مسألة انضمام الإقليم إلى روسيا.
05:47 GMT 28.09.2022
طيار داخل مروحية مي-8 ام تي في في مطار ميداني في منطقة العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا - سبوتنيك عربي, 1920, 28.09.2022
وسائل إعلام: واشنطن تعلن عن حزمة مساعدات عسكرية جديدة بقيمة مليار دولار لأوكرانيا
05:42 GMT
05:30 GMT 28.09.2022
قوات كتيبة شرطة المهام الخاصة باسم بطل روسيا أحمد خادجي قاديروف من وزارة الشؤون الداخلية بجمهورية الشيشان، أثناء عملية تمشيط منجم كاربونيت، كاميشفاخا، في منطقة زابوروجيه 24 يونيو 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 28.09.2022
روغوف: مقاطعة زابوروجيه لم تعد جزءا من أوكرانيا
04:46 GMT
05:29 GMT 28.09.2022
أنتونوف: البيانات الأمريكية بشأن مقبولية الضربات على جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك تقترب من خط خطير
قال السفير الروسي لدى الولايات المتحدة، أناتولي أنتونوف، في بيان إن الولايات المتحدة تقترب من حافة خطيرة عندما تقول إن الأسلحة الغربية يمكن أن تستخدم لشن ضربات على أراضي جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين.
05:29 GMT 28.09.2022
القوات الأوكرانية تطلق 4 صواريخ "هيمارس" أمريكية على مدينة ليسيتشانسك في جمهورية لوغانسك
أطلقت القوات الأوكرانية، ليل الأربعاء، أربعة صواريخ "هيمارس" أمريكية على مدينة ليسيتشانسك في الجمهورية.
وقال المكتب التمثيلي لجمهورية لوغانسك الشعبية في المركز المشترك لمراقبة وتنسيق نظام وقف إطلاق النار، في بيان عبر "تلغرام" إنه "تم تسجيل قصف من جانب التشكيلات المسلحة الأوكرانية، في الساعة 00.20 (يتطابق مع توقيت موسكو) على مدينة ليسيتشانسك باستخدام راجمات الصواريخ هيمارس".
05:28 GMT 28.09.2022
رئيس جمهورية دونيتسك: حققنا إنجازا عظيما ومن الآن سنستمر في السير قدما مع روسيا
قال رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية، دينيس بوشيلين، عقب نتائج الاستفتاء على الانضمام إلى روسيا، إن سكان دونباس حققوا إنجازا عظيما، وأنهم سيواصلون مع روسيا مسيرة التطور والإبداع والانتصار.
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