تغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة

تواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.
06:26 GMT 28.09.2022
05:53 GMT 28.09.2022
سلطات مقاطعة زابوروجيه تتوجه إلى بوتين بطلب لقبول المنطقة في روسيا
أعلن رئيس حركة "نحن مع روسيا" فلاديمير روغوف أن سلطات مقاطعة زابوروجيه ستتوجه يوم 28 سبتمبر/أيلول، عقب نتائج الاستفتاء، إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بطلب للنظر في مسألة انضمام الإقليم إلى روسيا.
05:47 GMT 28.09.2022
05:30 GMT 28.09.2022
05:29 GMT 28.09.2022
قال السفير الروسي لدى الولايات المتحدة، أناتولي أنتونوف، في بيان إن الولايات المتحدة تقترب من حافة خطيرة عندما تقول إن الأسلحة الغربية يمكن أن تستخدم لشن ضربات على أراضي جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين.
05:29 GMT 28.09.2022
أطلقت القوات الأوكرانية، ليل الأربعاء، أربعة صواريخ "هيمارس" أمريكية على مدينة ليسيتشانسك في الجمهورية.
وقال المكتب التمثيلي لجمهورية لوغانسك الشعبية في المركز المشترك لمراقبة وتنسيق نظام وقف إطلاق النار، في بيان عبر "تلغرام" إنه "تم تسجيل قصف من جانب التشكيلات المسلحة الأوكرانية، في الساعة 00.20 (يتطابق مع توقيت موسكو) على مدينة ليسيتشانسك باستخدام راجمات الصواريخ هيمارس".
05:28 GMT 28.09.2022
قال رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية، دينيس بوشيلين، عقب نتائج الاستفتاء على الانضمام إلى روسيا، إن سكان دونباس حققوا إنجازا عظيما، وأنهم سيواصلون مع روسيا مسيرة التطور والإبداع والانتصار.