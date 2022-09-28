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https://sputnikarabic.ae/20220928/تقارير-انسحاب-جزئي-للقوات-البريطانية-من-إستونيا-هذا-العام-1068367269.html
تقارير: انسحاب جزئي للقوات البريطانية من إستونيا هذا العام
تقارير: انسحاب جزئي للقوات البريطانية من إستونيا هذا العام
تعتزم المملكة المتحدة إعادة كتيبة قوامها 700 فرد من إستونيا شريكتها في حلف شمال الأطلسي، خلال شهر ديسمبر/ كانون الأول، فيما يبقى 900 جندي بريطاني في البلاد. 28.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-28T16:08+0000
2022-09-28T16:08+0000
بريطانيا
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موسكو- سبوتنيك. جاء ذلك بحسب ما نقلته صحيفة "التايمز" البريطانية، اليوم الأربعاء، عن مصادر مطلعة على الخطط، والتي قالت إن بريطانيا لا تنوي استبدال الجنود بآخرين بعد انسحابهم.وقال وزير الدفاع البريطاني بن والاس فيما يتعلق بالانسحاب في ديسمبر/ كانون الأول، حسبما نقلت عنه الصحيفة: "كانت المجموعة القتالية الإضافية تنتشر مؤقتا. والتزامنا تجاه الناتو ردا على العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا- شامل".أعلن الجيش البريطاني في 18 فبراير/ شباط عبر موقعه على الإنترنت أن مجموعة معركة ويلز الملكية كانت متوجهة إلى دولة البلطيق، مما ضاعف الوجود العسكري البريطاني هناك بعدما وصلت التوترات بين الناتو وروسيا حول أوكرانيا إلى ذروتها.ثم في يونيو/ حزيران 2022، أبدى والاس التزامه بإرسال 2000 جندي إضافي إلى إستونيا، حسبما ذكرت الصحيفة.وقالت رئيسة الوزراء الإستونية كاجا كالاس لبرلمان بلادها يوم الأربعاء: "كان معروفا منذ البداية أن هذا سيكون مؤقتا؛ إنها مجرد مسألة متى سينتهي ذلك المؤقت".
https://sputnikarabic.ae/20220928/تقرير-الأسلحة-الغربية-المتاحة-لأوكرانيا-أوشكت-على-النفاد-1068352707.html
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بريطانيا

تقارير: انسحاب جزئي للقوات البريطانية من إستونيا هذا العام

16:08 GMT 28.09.2022
© AP Photo / Sergei Stepanovقوات الناتو على حدود روسيا - مدرعات تابعة لقوات الجيش البريطاني تصل إلى إستونيا 25 فبراير 2022
قوات الناتو على حدود روسيا - مدرعات تابعة لقوات الجيش البريطاني تصل إلى إستونيا 25 فبراير 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 28.09.2022
© AP Photo / Sergei Stepanov
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تعتزم المملكة المتحدة إعادة كتيبة قوامها 700 فرد من إستونيا شريكتها في حلف شمال الأطلسي، خلال شهر ديسمبر/ كانون الأول، فيما يبقى 900 جندي بريطاني في البلاد.
موسكو- سبوتنيك. جاء ذلك بحسب ما نقلته صحيفة "التايمز" البريطانية، اليوم الأربعاء، عن مصادر مطلعة على الخطط، والتي قالت إن بريطانيا لا تنوي استبدال الجنود بآخرين بعد انسحابهم.
وقال وزير الدفاع البريطاني بن والاس فيما يتعلق بالانسحاب في ديسمبر/ كانون الأول، حسبما نقلت عنه الصحيفة: "كانت المجموعة القتالية الإضافية تنتشر مؤقتا. والتزامنا تجاه الناتو ردا على العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا- شامل".
معدات عسكرية أوكرانية محروقة في مصنع المعادن باسم لينين المحرر في ماريوبول، أوكرانيا 18 أبريل 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 28.09.2022
العملية العسكرية الروسية الخاصة
تقرير: الأسلحة الغربية المتاحة لأوكرانيا أوشكت على النفاد
11:40 GMT
أعلن الجيش البريطاني في 18 فبراير/ شباط عبر موقعه على الإنترنت أن مجموعة معركة ويلز الملكية كانت متوجهة إلى دولة البلطيق، مما ضاعف الوجود العسكري البريطاني هناك بعدما وصلت التوترات بين الناتو وروسيا حول أوكرانيا إلى ذروتها.
ثم في يونيو/ حزيران 2022، أبدى والاس التزامه بإرسال 2000 جندي إضافي إلى إستونيا، حسبما ذكرت الصحيفة.
وقالت رئيسة الوزراء الإستونية كاجا كالاس لبرلمان بلادها يوم الأربعاء: "كان معروفا منذ البداية أن هذا سيكون مؤقتا؛ إنها مجرد مسألة متى سينتهي ذلك المؤقت".
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