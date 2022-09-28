https://sputnikarabic.ae/20220928/جمهورية-لوغانسك-الشعبية-تتقدم-بطلب-للرئيس-بوتين-للنظر-في-انضمام-الجمهورية-لروسيا--1068344930.html
جمهورية لوغانسك الشعبية تتقدم بطلب للرئيس بوتين للنظر في انضمام الجمهورية لروسيا
جمهورية لوغانسك الشعبية تتقدم بطلب للرئيس بوتين للنظر في انضمام الجمهورية لروسيا
خاطب رئيس جمهورية لوغانسك الشعبية ليونيد باسيتشنيك، اليوم الأربعاء، الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بطلب للنظر في انضمام الجمهورية إلى روسيا الاتحادية. 28.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-28T09:48+0000
2022-09-28T09:48+0000
2022-09-28T09:48+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
طلب
انضمام
استفتاء استقلال
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/06/1e/1064441599_0:274:3073:2002_1920x0_80_0_0_f3ac775f38848b13526350ffd85156bf.jpg
موسكو- سبوتنيك. وجاء في نص الطلب: " فلاديمير فلاديميروفيتش المحترم، أكتب إليكم نيابة عن سكان منطقة لوغانسك! مع الأخذ في الاعتبار موافقة سكان الجمهورية على القرار في الاستفتاء، أطلب منكم النظر في مسألة انضمام جمهورية لوغانسك الشعبية إلى روسيا".هذا وأعلن رئيس حركة "نحن مع روسيا" فلاديمير روغوف، في وقت سابق، أن سلطات مقاطعة زابوروجيه ستتوجه يوم 28 سبتمبر/أيلول، عقب نتائج الاستفتاء، إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بطلب للنظر في مسألة انضمام الإقليم إلى روسيا.وقال على الهواء على قناة "سولفيوف": "اليوم سنوجه نداء إلى فلاديمير فلاديميروفيتش (بوتين)". وأضاف روغوف: "بقدر ما أفهم منطق العملية، سيتم النظر في هذا النداء في الأيام المقبلة".
https://sputnikarabic.ae/20220928/سلطات-مقاطعة-زابوروجيه-تتوجه-إلى-بوتين-بطلب-الانضمام-لروسيا-1068338932.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/06/1e/1064441599_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_574884dfd83a881eb0f6d1f61daa46b7.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, طلب, انضمام, استفتاء استقلال
روسيا, طلب, انضمام, استفتاء استقلال
جمهورية لوغانسك الشعبية تتقدم بطلب للرئيس بوتين للنظر في انضمام الجمهورية لروسيا
تابعنا عبر
خاطب رئيس جمهورية لوغانسك الشعبية ليونيد باسيتشنيك، اليوم الأربعاء، الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بطلب للنظر في انضمام الجمهورية إلى روسيا الاتحادية.
موسكو- سبوتنيك. وجاء في نص الطلب: " فلاديمير فلاديميروفيتش المحترم، أكتب إليكم نيابة عن سكان منطقة لوغانسك! مع الأخذ في الاعتبار موافقة سكان الجمهورية على القرار في الاستفتاء، أطلب منكم النظر في مسألة انضمام جمهورية لوغانسك الشعبية إلى روسيا".
هذا وأعلن رئيس حركة "نحن مع روسيا" فلاديمير روغوف، في وقت سابق، أن سلطات مقاطعة زابوروجيه ستتوجه يوم 28 سبتمبر/أيلول، عقب نتائج الاستفتاء، إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بطلب للنظر في مسألة انضمام الإقليم إلى روسيا.
وقال على الهواء على قناة "سولفيوف": "اليوم سنوجه نداء إلى فلاديمير فلاديميروفيتش (بوتين)". وأضاف روغوف: "بقدر ما أفهم منطق العملية، سيتم النظر في هذا النداء في الأيام المقبلة".