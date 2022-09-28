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Военнослужащие ВС РФ в южном секторе специальной военной операции на Украине - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20220928/جمهورية-لوغانسك-الشعبية-تتقدم-بطلب-للرئيس-بوتين-للنظر-في-انضمام-الجمهورية-لروسيا--1068344930.html
جمهورية لوغانسك الشعبية تتقدم بطلب للرئيس بوتين للنظر في انضمام الجمهورية لروسيا
جمهورية لوغانسك الشعبية تتقدم بطلب للرئيس بوتين للنظر في انضمام الجمهورية لروسيا
خاطب رئيس جمهورية لوغانسك الشعبية ليونيد باسيتشنيك، اليوم الأربعاء، الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بطلب للنظر في انضمام الجمهورية إلى روسيا الاتحادية. 28.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-28T09:48+0000
2022-09-28T09:48+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
طلب
انضمام
استفتاء استقلال
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موسكو- سبوتنيك. وجاء في نص الطلب: " فلاديمير فلاديميروفيتش المحترم، أكتب إليكم نيابة عن سكان منطقة لوغانسك! مع الأخذ في الاعتبار موافقة سكان الجمهورية على القرار في الاستفتاء، أطلب منكم النظر في مسألة انضمام جمهورية لوغانسك الشعبية إلى روسيا".هذا وأعلن رئيس حركة "نحن مع روسيا" فلاديمير روغوف، في وقت سابق، أن سلطات مقاطعة زابوروجيه ستتوجه يوم 28 سبتمبر/أيلول، عقب نتائج الاستفتاء، إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بطلب للنظر في مسألة انضمام الإقليم إلى روسيا.وقال على الهواء على قناة "سولفيوف": "اليوم سنوجه نداء إلى فلاديمير فلاديميروفيتش (بوتين)". وأضاف روغوف: "بقدر ما أفهم منطق العملية، سيتم النظر في هذا النداء في الأيام المقبلة".
https://sputnikarabic.ae/20220928/سلطات-مقاطعة-زابوروجيه-تتوجه-إلى-بوتين-بطلب-الانضمام-لروسيا-1068338932.html
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روسيا, طلب, انضمام, استفتاء استقلال
روسيا, طلب, انضمام, استفتاء استقلال

جمهورية لوغانسك الشعبية تتقدم بطلب للرئيس بوتين للنظر في انضمام الجمهورية لروسيا

09:48 GMT 28.09.2022
© Sputnik . Maxim Bogodvid / الانتقال إلى بنك الصوررئيس جمهورية لوغانسك الشعبية، ليونيد باسيتشنيك
رئيس جمهورية لوغانسك الشعبية، ليونيد باسيتشنيك - سبوتنيك عربي, 1920, 28.09.2022
© Sputnik . Maxim Bogodvid
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خاطب رئيس جمهورية لوغانسك الشعبية ليونيد باسيتشنيك، اليوم الأربعاء، الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بطلب للنظر في انضمام الجمهورية إلى روسيا الاتحادية.
موسكو- سبوتنيك. وجاء في نص الطلب: " فلاديمير فلاديميروفيتش المحترم، أكتب إليكم نيابة عن سكان منطقة لوغانسك! مع الأخذ في الاعتبار موافقة سكان الجمهورية على القرار في الاستفتاء، أطلب منكم النظر في مسألة انضمام جمهورية لوغانسك الشعبية إلى روسيا".
هذا وأعلن رئيس حركة "نحن مع روسيا" فلاديمير روغوف، في وقت سابق، أن سلطات مقاطعة زابوروجيه ستتوجه يوم 28 سبتمبر/أيلول، عقب نتائج الاستفتاء، إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بطلب للنظر في مسألة انضمام الإقليم إلى روسيا.
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين - سبوتنيك عربي, 1920, 28.09.2022
سلطات مقاطعة زابوروجيه تتوجه إلى بوتين بطلب الانضمام لروسيا
05:58 GMT
وقال على الهواء على قناة "سولفيوف": "اليوم سنوجه نداء إلى فلاديمير فلاديميروفيتش (بوتين)". وأضاف روغوف: "بقدر ما أفهم منطق العملية، سيتم النظر في هذا النداء في الأيام المقبلة".
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