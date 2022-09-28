https://sputnikarabic.ae/20220928/حكومة-طالبان-الأفغانية-تعلن-توقيع-عقود-مع-روسيا-لاستيراد-مواد-بترولية-وقمح-1068356065.html
حكومة طالبان الأفغانية تعلن توقيع عقود مع روسيا لاستيراد مواد بترولية وقمح
حكومة طالبان الأفغانية تعلن توقيع عقود مع روسيا لاستيراد مواد بترولية وقمح
أعلنت حكومة طالبان الأفغانية، اليوم الأربعاء، توقيع عقود لشراء مواد بترولية وقمح من روسيا خلال العام المقبل، وذلك في ظل سوء الأوضاع الاقتصادية في أفغانستان. 28.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-28T13:13+0000
2022-09-28T13:13+0000
2022-09-28T13:13+0000
العالم
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كابول - سبوتنيك. ونشر المتحدث باسم طالبان [منظمة تخضع لعقوبات أممية بسبب نشاطها الإرهابي]، ذبيح الله مجاهد، بيانا لوزارة الاقتصاد الأفغانية، أشارت فيه إلى أنه نظرا للأوضاع الاقتصادية المتردية والفقر، "قررت قيادة الإمارة الإسلامية البحث عن مصادر جيدة ورخيصة من المواد الأولية... وتم توقيع عقود مختلفة لشراء مواد مثل القمح والمنتجات البترولية للعام المقبل".كما أعلن مبعوث الرئيس الروسي إلى أفغانستان، مدير القسم الأسيوي الثاني بالخارجية الروسية، زامير كابولوف، اليوم، أنه تمت الموافقة مبدئيا على صفقة بين روسيا وأفغانستان بشأن توريد الوقود والبنزين والغاز المسال والحبوب، مشيرا إلى أنه جاري مناقشة تفاصيل الصفقة.وأجاب كابولوف لوكالة سبوتنيك بالإيجاب، ردا على سؤال بشأن انعقاد هذه الصفقة.يُذكَر أنّ الحكومة الأفغانية طلبت استيراد نحو مليون برميل نفط يومياً من روسيا، منتصف آب/أغسطس، مؤكدة أنّها تريد زيادة حجم التجارة مع روسيا.وتعد هذه الخطوة أول صفقة اقتصادية دولية كبرى تبرمها طالبان منذ عودتها إلى السلطة قبل أكثر من عام .
https://sputnikarabic.ae/20220906/مجلس-الأمن-الروسي-الانفجار-أمام-السفارة-الروسية-في-كابول-نتيجة-ضعف-إجراءات-مكافحة-الإرهاب-1067377631.html
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العالم
حكومة طالبان الأفغانية تعلن توقيع عقود مع روسيا لاستيراد مواد بترولية وقمح
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أعلنت حكومة طالبان الأفغانية، اليوم الأربعاء، توقيع عقود لشراء مواد بترولية وقمح من روسيا خلال العام المقبل، وذلك في ظل سوء الأوضاع الاقتصادية في أفغانستان.
كابول - سبوتنيك
. ونشر المتحدث باسم طالبان [منظمة تخضع لعقوبات أممية بسبب نشاطها الإرهابي]، ذبيح الله مجاهد، بيانا لوزارة الاقتصاد الأفغانية، أشارت فيه إلى أنه نظرا للأوضاع الاقتصادية المتردية والفقر، "قررت قيادة الإمارة الإسلامية البحث عن مصادر جيدة ورخيصة من المواد الأولية... وتم توقيع عقود مختلفة لشراء مواد مثل القمح والمنتجات البترولية للعام المقبل".
كما أعلن مبعوث الرئيس الروسي إلى أفغانستان، مدير القسم الأسيوي الثاني بالخارجية الروسية، زامير كابولوف، اليوم، أنه تمت الموافقة مبدئيا على صفقة بين روسيا وأفغانستان بشأن توريد الوقود والبنزين والغاز المسال والحبوب، مشيرا إلى أنه جاري مناقشة تفاصيل الصفقة.
وأجاب كابولوف لوكالة سبوتنيك بالإيجاب، ردا على سؤال بشأن انعقاد هذه الصفقة.
يُذكَر أنّ الحكومة الأفغانية طلبت استيراد نحو مليون برميل نفط يومياً من روسيا، منتصف آب/أغسطس، مؤكدة أنّها تريد زيادة حجم التجارة مع روسيا.
وتعد هذه الخطوة أول صفقة اقتصادية دولية كبرى تبرمها طالبان منذ عودتها إلى السلطة قبل أكثر من عام .