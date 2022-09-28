https://sputnikarabic.ae/20220928/حكومة-كردستان-تدين-القصف-الإيراني-لمواقع-داخل-الإقليم-وتدعو-لوقف-الاعتداءات-1068356590.html

حكومة كردستان تدين القصف الإيراني لمواقع داخل الإقليم وتدعو لوقف الاعتداءات

حكومة كردستان تدين القصف الإيراني لمواقع داخل الإقليم وتدعو لوقف الاعتداءات

أدانت حكومة إقليم كردستان العراق القصف الإيراني لمواقع داخل الإقليم، وطالبت بوقف العمليات وإنهاء الاعتداءات المتكررة على الإقليم. 28.09.2022, سبوتنيك عربي

2022-09-28T13:28+0000

2022-09-28T13:28+0000

2022-09-28T13:28+0000

العراق

أخبار العراق اليوم

العالم العربي

أخبار العالم العربي

كردستان

إيران

أخبار إيران

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/07/19/1065566772_0:0:3196:1799_1920x0_80_0_0_3c77060aa020096be447ce3017f2eb10.jpg

وأصدرت الحكومة في إقليم كردستان اليوم بيانا جاء فيه: "ندين بشدة خرق سيادة إقليم كردستان وشن قصف بالصواريخ على مقرات للمعارضة من قبل الجمهورية الإسلامية الإيرانية".وتابع البيان: "تكرار هذه الهجمات على أرضنا يكون المواطن ضحية لها"، مشددة على ضرورة "إنهاء هذه الاعتداءات".وأفادت وزارة الصحة في إقليم كردستان، اليوم الأربعاء، بسقوط 9 قتلى وإصابة 32 آخرين جراء القصف الإيراني لمناطق في الإقليم.ونقلت وكالة الأنباء العراقية "واع" عن وزير الصحة في كردستان، سامان البرزنجي، قوله بأن "القصف الإيراني لمناطق في الإقليم أسفر عن سقوط 9 شهداء و32 جريحا"، فيما أكدت وزارة صحة الإقليم في وقت سابق، تهيئة جميع مستشفيات كردستان لاستقبال جرحى القصف.يذكر أن المتحدث باسم وزارة الخارجية العراقية، أحمد الصحاف، كان قد أعلن أنه سيتم استدعاء السفير الإيراني لدى بغداد لتسليمه مذكرة احتجاج بعد القصف الأخير الذي شنته طهران على إقليم كردستان.وأدانت وزارة الخارجية العراقية، في وقت سابق اليوم، القصف المدفعي والصاروخي الذي نفذه الجيش الإيراني لمناطق في كردستان، وأكدت أنها سترتكن لكل ما يكفل عدم تكرار ذلك بأعلى المواقف الدبلوماسيّة.وأدان البيان بأشد العبارات "الاستهداف المدفعي والصاروخي من قبل الجانب الإيراني، متزامنا مع استعمال عشرين طائرة مسيرة تحمل مواد متفجرة، طالت أربع مناطق في إقليم كردستان العراق، وأوقعت أعدادا من القتلى والجرحى، في تطور خطر يهدد أمن العراق وسيادته، ويضاعف آثار الخوف والرعب على الآمنين من المدنيين".

https://sputnikarabic.ae/20220928/الخارجية-العراقية-تدين-القصف-الإيراني-على-مناطق-في-كردستان-1068354423.html

العراق

إيران

أخبار إيران

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

العراق, أخبار العراق اليوم, العالم العربي, أخبار العالم العربي, كردستان, إيران, أخبار إيران