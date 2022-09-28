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https://sputnikarabic.ae/20220928/حكومة-كردستان-تدين-القصف-الإيراني-لمواقع-داخل-الإقليم-وتدعو-لوقف-الاعتداءات-1068356590.html
حكومة كردستان تدين القصف الإيراني لمواقع داخل الإقليم وتدعو لوقف الاعتداءات
حكومة كردستان تدين القصف الإيراني لمواقع داخل الإقليم وتدعو لوقف الاعتداءات
أدانت حكومة إقليم كردستان العراق القصف الإيراني لمواقع داخل الإقليم، وطالبت بوقف العمليات وإنهاء الاعتداءات المتكررة على الإقليم. 28.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-28T13:28+0000
2022-09-28T13:28+0000
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وأصدرت الحكومة في إقليم كردستان اليوم بيانا جاء فيه: "ندين بشدة خرق سيادة إقليم كردستان وشن قصف بالصواريخ على مقرات للمعارضة من قبل الجمهورية الإسلامية الإيرانية".وتابع البيان: "تكرار هذه الهجمات على أرضنا يكون المواطن ضحية لها"، مشددة على ضرورة "إنهاء هذه الاعتداءات".وأفادت وزارة الصحة في إقليم كردستان، اليوم الأربعاء، بسقوط 9 قتلى وإصابة 32 آخرين جراء القصف الإيراني لمناطق في الإقليم.ونقلت وكالة الأنباء العراقية "واع" عن وزير الصحة في كردستان، سامان البرزنجي، قوله بأن "القصف الإيراني لمناطق في الإقليم أسفر عن سقوط 9 شهداء و32 جريحا"، فيما أكدت وزارة صحة الإقليم في وقت سابق، تهيئة جميع مستشفيات كردستان لاستقبال جرحى القصف.يذكر أن المتحدث باسم وزارة الخارجية العراقية، أحمد الصحاف، كان قد أعلن أنه سيتم استدعاء السفير الإيراني لدى بغداد لتسليمه مذكرة احتجاج بعد القصف الأخير الذي شنته طهران على إقليم كردستان.وأدانت وزارة الخارجية العراقية، في وقت سابق اليوم، القصف المدفعي والصاروخي الذي نفذه الجيش الإيراني لمناطق في كردستان، وأكدت أنها سترتكن لكل ما يكفل عدم تكرار ذلك بأعلى المواقف الدبلوماسيّة.وأدان البيان بأشد العبارات "الاستهداف المدفعي والصاروخي من قبل الجانب الإيراني، متزامنا مع استعمال عشرين طائرة مسيرة تحمل مواد متفجرة، طالت أربع مناطق في إقليم كردستان العراق، وأوقعت أعدادا من القتلى والجرحى، في تطور خطر يهدد أمن العراق وسيادته، ويضاعف آثار الخوف والرعب على الآمنين من المدنيين".
https://sputnikarabic.ae/20220928/الخارجية-العراقية-تدين-القصف-الإيراني-على-مناطق-في-كردستان-1068354423.html
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العراق, أخبار العراق اليوم, العالم العربي, أخبار العالم العربي, كردستان, إيران, أخبار إيران
العراق, أخبار العراق اليوم, العالم العربي, أخبار العالم العربي, كردستان, إيران, أخبار إيران

حكومة كردستان تدين القصف الإيراني لمواقع داخل الإقليم وتدعو لوقف الاعتداءات

13:28 GMT 28.09.2022
© AFP 2022 / SAFIN HAMEDفرد أمن عراقي يتفقد آثار الهجوم على محافظة دهوك في إقليم كردستان العراق
فرد أمن عراقي يتفقد آثار الهجوم على محافظة دهوك في إقليم كردستان العراق - سبوتنيك عربي, 1920, 28.09.2022
© AFP 2022 / SAFIN HAMED
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أدانت حكومة إقليم كردستان العراق القصف الإيراني لمواقع داخل الإقليم، وطالبت بوقف العمليات وإنهاء الاعتداءات المتكررة على الإقليم.
وأصدرت الحكومة في إقليم كردستان اليوم بيانا جاء فيه: "ندين بشدة خرق سيادة إقليم كردستان وشن قصف بالصواريخ على مقرات للمعارضة من قبل الجمهورية الإسلامية الإيرانية".
وتابع البيان: "تكرار هذه الهجمات على أرضنا يكون المواطن ضحية لها"، مشددة على ضرورة "إنهاء هذه الاعتداءات".
وأفادت وزارة الصحة في إقليم كردستان، اليوم الأربعاء، بسقوط 9 قتلى وإصابة 32 آخرين جراء القصف الإيراني لمناطق في الإقليم.
ونقلت وكالة الأنباء العراقية "واع" عن وزير الصحة في كردستان، سامان البرزنجي، قوله بأن "القصف الإيراني لمناطق في الإقليم أسفر عن سقوط 9 شهداء و32 جريحا"، فيما أكدت وزارة صحة الإقليم في وقت سابق، تهيئة جميع مستشفيات كردستان لاستقبال جرحى القصف.
الحريق الذي التهم مئات المحال التجارية في سوق بإقليم كردستان العراق - سبوتنيك عربي, 1920, 28.09.2022
الخارجية العراقية تدين القصف الإيراني على مناطق في كردستان
12:17 GMT
يذكر أن المتحدث باسم وزارة الخارجية العراقية، أحمد الصحاف، كان قد أعلن أنه سيتم استدعاء السفير الإيراني لدى بغداد لتسليمه مذكرة احتجاج بعد القصف الأخير الذي شنته طهران على إقليم كردستان.
وأدانت وزارة الخارجية العراقية، في وقت سابق اليوم، القصف المدفعي والصاروخي الذي نفذه الجيش الإيراني لمناطق في كردستان، وأكدت أنها سترتكن لكل ما يكفل عدم تكرار ذلك بأعلى المواقف الدبلوماسيّة.
وأدان البيان بأشد العبارات "الاستهداف المدفعي والصاروخي من قبل الجانب الإيراني، متزامنا مع استعمال عشرين طائرة مسيرة تحمل مواد متفجرة، طالت أربع مناطق في إقليم كردستان العراق، وأوقعت أعدادا من القتلى والجرحى، في تطور خطر يهدد أمن العراق وسيادته، ويضاعف آثار الخوف والرعب على الآمنين من المدنيين".
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