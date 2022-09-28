https://sputnikarabic.ae/20220928/خبير-تسرب-الغاز-من-التيار-الشمالي-لا-يهدد-البيئة-1068354811.html
خبير: تسرب الغاز من "التيار الشمالي" لا يهدد البيئة
خبير: تسرب الغاز من "التيار الشمالي" لا يهدد البيئة
يعتقد الرئيس السابق لمركز "أنتيستيخيا" (ضد الكوارث) في وزارة الطوارئ الروسية فلاديسلاف بولوف، أن حوادث تسرب الغاز من خطي أنابيب "نورد ستريم 1" و"نورد ستريم 2"... 28.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-28T12:40+0000
2022-09-28T12:40+0000
2022-09-28T12:40+0000
العالم
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وفقًا لبولوف، اعتاد الروس على أنه في بحر البلطيق تعيش أصناف كثيرة من الأسماك: سمك السلمون وسمك القد وثعبان البحر. على الرغم من أن نصف قطر خروج الغاز من تحت الماء يبدو كبيرًا، إلا أن الحوادث لا تهدد بعواقب وخيمة على البيئة. ويرجع ذلك، على وجه الخصوص، إلى حقيقة أن خطوط أنابيب الغاز قبل حالة الطوارئ كانت تعمل "بالحد الأدنى".وقال لوكالة "سبوتنيك": "من المحتمل أن تموت تلك الكائنات الحية التي دخلت منطقة إطلاق الغاز، ولكن، في رأيي، من المستحيل استخدام مصطلح "كارثة بيئية". الغاز نفسه لن ينتشر فوق البحر - نعم، سيخرج، يتسبب في ضرر لكن كلمة كارثة لا تنطبق هنا".وأضاف بولوف أنه على الرغم من خطورة الحادث، فإنه لن يموت جزء من كل الكائنات الحية في بحر البلطيق.وأوضح: "في حالة وقوع حادث على خطوط أنابيب النفط، نعم، هناك أضرار جسيمة ، لكن الغاز ... الضرر الذي يلحق بالبيئة في هذه الحالة سيكون ضئيلاً".
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MIA „Rosiya Segodnya“
العالم
خبير: تسرب الغاز من "التيار الشمالي" لا يهدد البيئة
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يعتقد الرئيس السابق لمركز "أنتيستيخيا" (ضد الكوارث) في وزارة الطوارئ الروسية فلاديسلاف بولوف، أن حوادث تسرب الغاز من خطي أنابيب "نورد ستريم 1" و"نورد ستريم 2" يمكن أن تؤدي إلى أضرار طفيفة على البيئة البحرية، لكن من المستحيل التحدث عن كارثة بيئية.
وفقًا لبولوف، اعتاد الروس على أنه في بحر البلطيق تعيش أصناف كثيرة من الأسماك: سمك السلمون وسمك القد وثعبان البحر. على الرغم من أن نصف قطر خروج الغاز من تحت الماء يبدو كبيرًا، إلا أن الحوادث لا تهدد بعواقب وخيمة على البيئة. ويرجع ذلك، على وجه الخصوص، إلى حقيقة أن خطوط أنابيب الغاز قبل حالة الطوارئ كانت تعمل "بالحد الأدنى".
وقال لوكالة "سبوتنيك": "من المحتمل أن تموت تلك الكائنات الحية التي دخلت منطقة إطلاق الغاز، ولكن، في رأيي، من المستحيل استخدام مصطلح "كارثة بيئية". الغاز نفسه لن ينتشر فوق البحر - نعم، سيخرج، يتسبب في ضرر لكن كلمة كارثة لا تنطبق هنا".
وأضاف بولوف أنه على الرغم من خطورة الحادث، فإنه لن يموت جزء من كل الكائنات الحية في بحر البلطيق.
وأوضح: "في حالة وقوع حادث على خطوط أنابيب النفط، نعم، هناك أضرار جسيمة ، لكن الغاز ... الضرر الذي يلحق بالبيئة في هذه الحالة سيكون ضئيلاً".