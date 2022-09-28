https://sputnikarabic.ae/20220928/دول-آسيا-الوسطى-تبحث-تعزيز-الأمن-الاقتصادي-مع-الولايات-المتحدة-1068360166.html
دول آسيا الوسطى تبحث تعزيز الأمن الاقتصادي مع الولايات المتحدة
دول آسيا الوسطى تبحث تعزيز الأمن الاقتصادي مع الولايات المتحدة
ناقش رؤساء وممثلو وزارات خارجية كازاخستان وقيرغيزستان وطاجيكستان وتركمانستان وأوزبكستان والولايات المتحدة موضوع تعزيز الأمن الاقتصادي. 28.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-28T13:44+0000
2022-09-28T13:44+0000
2022-09-28T13:44+0000
الولايات المتحدة الأمريكية
أخبار أوزبكستان الآن
أخبار قرغيزستان
أخبار طاجيكستان
كازاخستان
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/101371/79/1013717984_0:0:3000:1688_1920x0_80_0_0_9d3a9b84abef682b3387c1156d9adbbc.jpg
واجتمع الأطراف في صيغة C5 + 1، في اجتماع عُقد في 22 سبتمبر/أيلول في نيويورك كجزء من الدورة 77 للجمعية العامة في الأمم المتحدة لمناقشة تعزيز الأمن الاقتصادي، وكذلك الحاجة إلى حل الخلافات من خلال القنوات الدبلوماسية.وجاء ذلك في أعقاب بيان مشترك صدر اليوم الأربعاء عن الخدمة الصحفية لوزارة الخارجية الأمريكية.وقال وزير الخارجية الصيني، وانغ يي، في 18 سبتمبر/أيلول إن رحلة الرئيس الصيني، شي جين بينغ، إلى آسيا الوسطى، التي بدأت من الأربعاء إلى الجمعة الماضيين، هي خطوة استراتيجية لكسر "تطويق" أمريكا للصين من خلال توسيع "دائرة الأصدقاء" في منظمة شنغهاي للتعاون، وإظهار ثقته وتأثيره.وأضاف وانغ في بيان نُشر على موقع وزارة الخارجية الصينية الإليكتروني، إنه "على الرغم من الجدول الزمني الضيق، فقد كان هناك العديد من النقاط البارزة والنتائج المثمرة، التي دفعت بقوة إلى توسيع منظمة شنغهاي للتعاون، ورفعت علاقات الصين مع الدول المعنية إلى مستوى جديد"، وفقا لصحيفة "غلوبال تايمز".
https://sputnikarabic.ae/20220918/الخارجية-الأمريكية-تعرب-عن-قلقها-بشأن-الاشتباكات-الحدودية-بين-قرغيزستان-وطاجيكستان-1067887573.html
الولايات المتحدة الأمريكية
أخبار أوزبكستان الآن
أخبار قرغيزستان
أخبار طاجيكستان
كازاخستان
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/101371/79/1013717984_482:0:2907:1819_1920x0_80_0_0_09f02bb8cf22f5d4db33ee59f9cc7bd9.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار أوزبكستان الآن, أخبار قرغيزستان, أخبار طاجيكستان, كازاخستان
الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار أوزبكستان الآن, أخبار قرغيزستان, أخبار طاجيكستان, كازاخستان
دول آسيا الوسطى تبحث تعزيز الأمن الاقتصادي مع الولايات المتحدة
تابعنا عبر
ناقش رؤساء وممثلو وزارات خارجية كازاخستان وقيرغيزستان وطاجيكستان وتركمانستان وأوزبكستان والولايات المتحدة موضوع تعزيز الأمن الاقتصادي.
واجتمع الأطراف في صيغة C5 + 1، في اجتماع عُقد في 22 سبتمبر/أيلول في نيويورك كجزء من الدورة 77 للجمعية العامة في الأمم المتحدة لمناقشة تعزيز الأمن الاقتصادي، وكذلك الحاجة إلى حل الخلافات من خلال القنوات الدبلوماسية.
وجاء ذلك في أعقاب بيان مشترك صدر اليوم الأربعاء عن الخدمة الصحفية لوزارة الخارجية الأمريكية.
"ركزت الدول الخمس في آسيا الوسطى والولايات المتحدة على ثلاثة عقود من الشراكة متبادلة المنفعة، وشددوا على الالتزام المستمر بدعم ميثاق الأمم المتحدة، ولا سيما مبادئ احترام استقلال وسيادة وسلامة أراضي جميع الدول، كما أكد المشاركون على أهمية الحفاظ على السلام والأمن وحل النزاعات بالوسائل الدبلوماسية".
وقال وزير الخارجية الصيني، وانغ يي، في 18 سبتمبر/أيلول إن رحلة الرئيس الصيني، شي جين بينغ، إلى آسيا الوسطى، التي بدأت من الأربعاء إلى الجمعة الماضيين، هي خطوة استراتيجية لكسر "تطويق" أمريكا للصين من خلال توسيع "دائرة الأصدقاء" في منظمة شنغهاي للتعاون، وإظهار ثقته وتأثيره.
وأضاف وانغ في بيان نُشر على موقع وزارة الخارجية الصينية الإليكتروني، إنه "على الرغم من الجدول الزمني الضيق، فقد كان هناك العديد من النقاط البارزة والنتائج المثمرة، التي دفعت بقوة إلى توسيع منظمة شنغهاي للتعاون، ورفعت علاقات الصين مع الدول المعنية إلى مستوى جديد"، وفقا لصحيفة
"غلوبال تايمز".